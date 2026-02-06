SHENZHEN, Chine, le 6 février 2026 /CNW/ - MANCHESTER CITY ET UNILUMIN, un chef de file mondial en matière d'affichage LED, de produits d'éclairage et de solutions intégrées Metasight, ont annoncé un nouveau partenariat le 22 janvier 2026.

Le nouvel accord pluriannuel prévoit l'intégration d'Unilumin dans la nouvelle destination de divertissement du club.

Unilumin fournira des écrans LED géants qui seront installés aux extrémités du nouveau complexe, en plus d'un grand écran dans la zone réservée aux supporters qui sera utilisé les jours de match et à d'autres occasions.

En septembre 2022, Unilumin avait déjà fourni un système d'affichage numérique à deux niveaux « Supersized LED » à l'Etihad Stadium, permettant au club de disposer de l'espace médiatique le plus rentable commercialement au bord du terrain dans toute la Premier League.

Jeremy Way, vice-président de la stratégie et de la création - Partenariats chez City Football Group, a déclaré : « La technologie de pointe d'Unilumin a transformé notre offre LED à l'Etihad Stadium, apportant un impact et une valeur significatifs tant pour nos partenaires que pour nos fans à travers le monde.

« Grâce à ce nouveau partenariat, nous étendons cette capacité à notre prochaine destination de divertissement, où la technologie LED à grande échelle offrira une plateforme numérique attrayante et flexible pour communiquer avec les amateurs et les visiteurs de la région, ce qui témoigne de notre engagement à fournir une technologie de pointe sur l'ensemble du site. »

Tiger Lin, président d'Unilumin Group, a déclaré : « Cet accord reflète la confiance élevée entre Unilumin et Manchester City. Au fil des ans, notre collaboration a démontré ce qui peut être réalisé dans l'industrie du sport, les solutions LED d'Unilumin faisant partie intégrante des expériences visuelles de classe mondiale du club pour les fans du monde entier. »

« Nous atteignons désormais de nouveaux sommets en matière d'impact visuel en déployant une technologie d'affichage innovante au-delà du stade et dans l'ensemble du complexe de divertissement du club. Nous sommes impatients de créer ensemble des expériences inoubliables qui établiront de nouvelles références pour l'industrie du sport et du divertissement. »

À propos d'Unilumin

Unilumin est un leader mondial dans les écrans LED, les produits d'éclairage et les solutions intégrées Metasight, classé parmi les 500 marques asiatiques les plus populaires pendant 3 années consécutives, opérant dans plus de 160 pays avec des centres de R&D en Chine, au Japon et aux États-Unis, et la plus grande base de fabrication de LED intelligente au monde. Forte de son expertise dans le domaine sportif, elle propose des solutions audiovisuelles intégrées pour les sites et les événements sportifs dans le monde entier, ayant soutenu six Jeux Olympiques, des tournois de la FIBA, la Coupe du Monde du Qatar et de nombreux autres événements sportifs internationaux majeurs.

