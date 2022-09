Les couleurs sont arrivées dans la Capitale-Nationale

QUÉBEC, le 21 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Les couleurs sont de retour sur les rives du Saint-Laurent! Pour admirer toute leur splendeur depuis le fleuve, Croisières AML offre le trajet Québec-Saint-Anne-de-Beaupré à bord de la navette fluviale.

Jusqu'au 10 octobre, la navette sera disponible les fins de semaine pour moins de 30 $ pour un aller-retour. Les passagers pourront admirer des points de vue exceptionnels, constater le changement progressif de décor en plus de profiter d'une escapade unique sur le fleuve.

À propos de la navette fluviale

14,99 $ pour l'aller simple

4 départs par jour dont 2 à partir du Port de Québec et 2 du Quai de Sainte-Anne -de-Beaupré

-de-Beaupré Les cyclistes sont les bienvenus à bord

Excursions également disponibles ($) en visitant croisieresaml.com (Île d'Orléans, Chute Montmorency et Sanctuaire, Canyon Sainte-Anne, ou encore au Mont-Saint-Anne).

À propos de Croisières AML

Croisières AML est une entreprise familiale établie au Québec depuis 1972 dont les capitaux sont 100 % québécois. Elle est depuis devenue, avec ses 25 navires qui sillonnent le Saint-Laurent de Montréal à Tadoussac, la compagnie de croisière la plus importante au Canada. La qualité, l'originalité et la diversité des croisières de l'entreprise apportent chaque année bonheur, émotion et émerveillement à plus de 600 000 passagers. Le service impeccable et l'accueil chaleureux de ses 750 employés font la renommée de l'entreprise depuis près de 50 ans.

croisieresaml.com

