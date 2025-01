OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN NON CÉDÉ, ON, le 30 janv. 2025 /CNW/ - Hilda Anderson-Pyrz, présidente du Cercle national des familles et des survivants; l'honorable Gary Anandasangaree, ministre des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord Canada; l'honorable Lyne Chantal Boudreau, Ph.D., ministre responsable de l'Égalité des femmes et des Aînés, du gouvernement du Nouveau-Brunswick; et Tyler George, chef de la Nation d'Ochapowace, ont publié aujourd'hui la déclaration suivante après la troisième réunion nationale annuelle autochtone-fédérale-provinciale-territoriale (AFPT) sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées :

« Aujourd'hui, nous adressons d'une même voix le message suivant à chaque femme, fille et personne 2ELGBTQI+ autochtone de ce pays : vous avez de l'importance. Vous méritez de vivre dans un pays où l'on vous honore, vous respecte et vous protège. Chaque jour de plus durant lequel cette crise se poursuit et des vies sont inutilement perdues est un jour durant lequel nous vous avons laissées tomber. Pour vous et pour celles et ceux qui vous aiment, nous devons faire mieux et nous allons faire mieux.

En se rassemblant à la même table que des dirigeants de divers échelons de tout le pays, nous avons l'occasion d'étudier sérieusement la crise nationale de la violence, de discuter de ce qui fonctionne et de ce qui ne fonctionne pas, et de déterminer comment nous pourrions mieux travailler ensemble. Au cours des deux derniers jours, nous avons rencontré des partenaires et des dirigeants de tout le pays et nous leur avons posé des questions difficiles : qu'avons-nous fait pour mettre fin à la crise nationale de la violence à l'encontre des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones depuis la rencontre survenue à la même période l'an dernier? Et que devons-nous faire maintenant pour que chaque femme, fille et personne 2ELGBTQI+ autochtone puisse vivre en sécurité, à l'abri de la violence, de la discrimination et de la peur? Plus d'une centaine de survivantes, de familles, de dirigeants autochtones et de leaders communautaires ont rempli la salle aujourd'hui. Leurs points de vue ont alimenté nos discussions pour trouver les solutions qui nous guideront vers l'avenir.

Lors de cette troisième réunion nationale AFPT sur les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues et assassinées, nous avons discuté de certains progrès véritables obtenus dans la mise en œuvre du Plan d'action national et dans la réponse aux 231 appels à la justice de l'Enquête nationale :

création de l'alerte robe rouge au Manitoba pour aider les communautés à travailler ensemble rapidement et efficacement afin de protéger des vies lorsqu'une femme, une fille ou une personne 2ELGBTQI+ autochtone est portée disparue;

pour aider les communautés à travailler ensemble rapidement et efficacement afin de protéger des vies lorsqu'une femme, une fille ou une personne 2ELGBTQI+ autochtone est portée disparue; lutte contre la traite et l'exploitation sexuelle des femmes, des filles et des personnes 2ELGBTQI+ autochtones, y compris la nomination d'une conseillère principale sur la traite des personnes pour aider à orienter les efforts du gouvernement du Canada à cet égard;

correction des lacunes dans les données relatives aux femmes, aux filles et aux personnes 2ELGBTQI+ autochtones disparues ou assassinées, en veillant à ce que la collecte et l'analyse des données soient guidées par le point de vue des femmes autochtones et des personnes 2ELGBTQI+ afin de refléter fidèlement leurs expériences et réalités vécues;

mise en œuvre d'initiatives locales pour répondre aux appels à la justice, en veillant à ce qu'un soutien, des ressources et une infrastructure adéquats soient en place pour donner aux communautés les moyens d'agir et pour soutenir des changements transformateurs à long terme;

participation de femmes, de familles, de communautés et d'organisations autochtones de toutes les provinces et de tous les territoires à la création et à l'élaboration de réponses significatives et intégration des approches traditionnelles et novatrices dans les services provinciaux et territoriaux.

Cette réunion nationale a mis en évidence l'importance de la collaboration et de la coopération, ainsi que le rôle clé que jouent les jeunes en ouvrant la voie à un avenir meilleur et plus sûr pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones. Au cours de l'année à venir, nous continuerons de travailler avec les partenaires autochtones, y compris les survivantes, les familles et les jeunes, ainsi qu'avec les organisations de femmes autochtones et des personnes 2ELGBTQI+, pour répondre aux appels à la justice afin de corriger les systèmes injustes et de bâtir un pays équitable et responsable pour tous. Au niveau fédéral, provincial et territorial, nous nous efforcerons de rendre compte des progrès accomplis pour mettre fin à la crise, afin de rester responsables dans notre travail de réponse aux appels à la justice.

Chaque personne qui vit dans ce pays a un rôle à jouer pour mettre fin à cette crise nationale. Nous devons agir de toute urgence, avec détermination et transparence, pour protéger les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQI+ autochtones, et améliorer leur situation dans tout le pays. Inspirés par la profonde résilience et le courage des survivantes, des familles et des communautés, nous jetons les bases d'un avenir où les droits à la sécurité, à la dignité et à l'absence de violence seront protégés et défendus. »

