OTTAWA, ON, le 8 févr. 2024 /CNW/ - La présidente du National Families and Survivors Circle Inc., Hilda Anderson-Pyrz, le ministre des Relations Couronne-Autochtones, Gary Anandasangaree, et la ministre des Familles du gouvernement du Manitoba, Nahanni Fontaine, ont publié la déclaration suivante aujourd'hui à la suite de la deuxième table ronde autochtone-fédérale-provinciale-territoriale (AFPT) annuelle sur les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées :

« Nous sommes unis pour affirmer notre engagement indéfectible à l'égard de la lutte contre la crise nationale et à travailler collectivement pour un avenir sûr et sans violence pour les jeunes femmes, les filles et les enfants bispirituels et de diverses identités de genre autochtones.

Chaque jour, des familles et des communautés autochtones pleurent leurs proches tragiquement disparus ou assassinés dans le cadre de la crise nationale de la violence contre les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones, résultat direct de plus d'un siècle de colonialisme. Tous les gouvernements - individuellement et ensemble - ont la responsabilité et l'obligation morale de mettre fin à cette crise. Les voix des familles, des personnes survivantes de la violence fondée sur le sexe et la race et des intervenants chargés de s'attaquer quotidiennement aux causes profondes de cette violence doivent continuer d'être au centre de ces efforts, et nous sommes reconnaissants envers les personnes qui se sont jointes à nous pour exprimer leurs points de vue.

Au cours des deux derniers jours, nous nous sommes réunis avec des dirigeants et partenaires autochtones et d'autres gouvernements. Nous avons eu des conversations difficiles et très importantes, mais nous avons aussi fait des progrès. Il est très clair que pour mettre fin à cette crise nationale, nous devons travailler ensemble et être axés sur les solutions. Collectivement, nous travaillons à apporter des véritables changements sur les priorités définies par les familles et les communautés.

Les heures qui suivent immédiatement une disparition sont cruciales pour retrouver la personne. Les organisations autochtones nationales, les organisations régionales, les experts techniques, les membres des familles et les survivants, ainsi que les fournisseurs de services de base doivent jouer un rôle central dans nos discussions sur l'alerte robe rouge. En s'appuyant sur les séances de mobilisation du Canada sur ce à quoi pourrait ressembler une alerte à la robe rouge, les discussions se sont poursuivies à la table ronde AFPT et continueront de se poursuivre. La voie à suivre doit être axée sur la collaboration et adaptée aux différentes réalités régionales pour veiller à ce que les personnes autochtones portées disparues puissent être retrouvées.

Depuis que le gouvernement du Canada a demandé la tenue d'une enquête nationale en 2015, nous avons déterminé ensemble la voie à suivre pour éradiquer cette violence par l'entremise des 231 appels à la justice. Malgré les progrès accomplis, il reste encore beaucoup à faire. Nous avons discuté de la nécessité de rendre des comptes aux familles, aux survivants et aux communautés touchés à mesure que les travaux se poursuivent relativement à la mise en œuvre du Plan d'action national de 2021 pour les femmes, les filles et les personnes 2ELGBTQQIA+ autochtones disparues et assassinées. Les provinces et les territoires ont fait part des travaux en cours et des priorités concernant les mesures futures à prendre concernant leurs modèles pour faire face à la crise des femmes, des filles, des personnes bispirituelles et des personnes de diverses identités de genre autochtones disparues et assassinées.

Au terme de cette deuxième table ronde AFPT annuelle, nous nous engageons à continuer à travailler en collaboration en vue de faire du Canada un endroit plus sécuritaire pour tous les Autochtones. Ensemble, nous restons fermes dans notre engagement en faveur d'un changement transformateur, où toutes les femmes, les filles, les personnes bispirituelles et les personnes de diverses identités de genre autochtones au Canada sont assurées de leur sécurité, de leur dignité et de l'absence de violence, et où leurs droits sont pleinement reconnus et protégés. »

