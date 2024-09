Les coprésidents du Groupe de travail sur l'avenir de la production télévisuelle et cinématographique québécoise annoncent la composition de leur comité

QUÉBEC, le 12 sept. 2024 /CNW/ - Mme Monique Simard et M. Philippe Lamarre sont heureux d'annoncer la composition du Groupe de travail sur l'avenir de la production télévisuelle et cinématographique québécoise. Rappelons qu'en juin dernier, le ministre de la Culture et des Communications, ministre responsable de la Jeunesse et ministre responsable de la région de l'Outaouais, M. Mathieu Lacombe, a annoncé la création de ce groupe de travail indépendant présidé par Mme Simard et M. Lamarre, qui a pour mandat d'analyser et de réviser le système de financement et le fonctionnement de l'industrie audiovisuelle québécoise à même les budgets existants.

La coprésidente et le coprésident s'entourent de quatre expertes et experts pour mener à bien leurs travaux : Mme Christine Maestracci, ex-présidente-directrice générale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec, qui agira à titre de secrétaire générale; Mme Sophie Dufort, gestionnaire au sein de l'industrie des médias, de la culture et des communications; M. Jean-Christophe J. Lamontagne, fondateur de h264 et cofondateur du Festival Plein(s) Écran(s); et Mme Stéphanie Morissette, fondatrice de La maison de prod et productrice cinéma chez Trio Orange/La maison de prod.

Le Groupe de travail amorcera des consultations plus tard cet automne. Les détails concernant le déploiement des consultations seront divulgués dans quelques semaines.

Faits saillants

Pour toute question concernant le Groupe de travail, il est possible d'écrire à : [email protected] .

Annexe

Notes biographiques des membres du Groupe de travail sur l'avenir de la production télévisuelle et cinématographique québécoise

Monique Simard, coprésidente

Mme Simard a été productrice de documentaires aux Productions Virage pendant 10 ans, membre du Groupe d'examen du cadre législatif en matière de radiodiffusion et de télécommunications qui a produit le rapport Yale (lequel est à l'origine notamment du projet de loi numéro C-11), présidente-directrice générale de la Société de développement des entreprises culturelles, directrice générale du programme français de l'Office national du film du Canada et est membre de nombreux conseils d'administration.

Philippe Lamarre, coprésident

Entrepreneur, M. Lamarre est président et fondateur d'URBANIA, un groupe média indépendant fondé en 2003, basé à Montréal et à Paris, qui a toujours été à l'avant-garde des évolutions numériques et est devenu un incontournable pour les jeunes adultes québécois. Son entreprise s'est aussi diversifiée dans la production multiplateforme et produit des projets audiovisuels et interactifs primés pour les diffuseurs québécois et européens.

Christine Maestracci, secrétaire générale

Avocate de formation, Mme Maestracci a été présidente-directrice générale du Bureau du cinéma et de la télévision du Québec de 2021 à 2024. Elle a occupé précédemment les fonctions de vice-présidente, acquisitions et distribution internationale chez Québecor Contenu. Comptant plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de l'audiovisuel, du divertissement et des médias numériques, Mme Maestracci a travaillé tant en télévision qu'en cinéma. Ardente défenseure du talent d'ici et de la créativité québécoise à l'international, elle a siégé au conseil d'administration de Femmes du cinéma, de la télévision et des médias numériques pendant plusieurs années.

Sophie Dufort

Gestionnaire au sein de l'industrie des médias, de la culture et des communications depuis plus de 25 ans, Mme Dufort a travaillé dans diverses agences de communication avant de joindre l'équipe d'Astral Media à titre de vice-présidente communication et vice-présidente numérique, un rôle qu'elle a tenu jusqu'en 2014. Entre 2015 et 2021, elle a occupé les fonctions de directrice générale stratégie et innovation à Télé-Québec, où elle a dirigé le développement des projets éducatifs, La Fabrique culturelle et les stratégies multiplateformes. Aujourd'hui, Mme Dufort accompagne des organisations culturelles dans leur développement stratégique, en plus d'être présidente du conseil d'administration de L'inis et administratrice de sociétés aux conseils de La Vitrine et du festival de cinéma CINEMANIA.

Jean-Christophe J. Lamontagne

Diplômé de l'UQAM en cinéma et détenteur d'un diplôme d'études supérieures en gestion d'organismes culturels de HEC Montréal, M. J. Lamontagne fonde h264 en 2015. Il dirige et cofonde également le Festival Plein(s) Écran(s), le premier festival au monde à se dérouler sur Facebook. Il se spécialise dans la distribution de courts métrages et de longs métrages, en agrégation, en découvrabilité et en ventes internationales. Il distribue, entre autres, Fauve de Jeremy Comte, Marguerite de Marianne Farley et Invincible de Vincent René-Lortie, tous trois nommés aux Oscars.

Stéphanie Morissette

Diplômée de L'inis en production cinéma, Mme Morissette s'investit dans l'industrie du cinéma québécois depuis 20 ans. Elle fonde la société de production La maison de prod en 2010. Sa filmographie inclut une quinzaine de longs métrages de fiction et documentaires qui se sont démarqués tant ici qu'à l'international. Elle est derrière le succès du film de genre Les affamés de Robin Aubert, qui a remporté huit prix Iris, en plus d'être nommé meilleur long métrage canadien au TIFF et diffusé mondialement par Netflix. En 2022, Arsenault & fils de Rafaël Ouellet prend l'affiche partout au Québec et est nommé dans les catégories Meilleur film, Meilleure réalisation et Meilleur scénario aux Prix Iris.

