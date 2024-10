TORONTO, le 18 oct. 2024 /CNW/ - Le Conseil canadien du commerce de détail (CCCD), en partenariat avec Léger 360, présente le sondage sur le magasinage des Fêtes 2024, qui révèle que les consommateurs de partout au pays sont bien décidés à tirer le maximum de cette période de l'année, en dépit des pressions financières. Alors que les dépenses moyennes des Fêtes devraient atteindre 972 $, soit une hausse de 74 $ (+8 %) par rapport à l'an dernier, 90 % des consommateurs entendent gérer soigneusement leur budget et chercher activement des aubaines dans un contexte d'inflation et de hausse du coût de la vie.

sondage du Conseil canadien du commerce de détail et de Léger sur le magasinage des Fêtes 2024 (Groupe CNW/Retail Council of Canada)

Important à savoir : des dépenses plus importantes et plus réfléchies

Malgré l'inflation, 75 % des consommateurs prévoient maintenir ou augmenter leur budget des Fêtes, en raison d'un revenu disponible plus élevé et d'un plus grand nombre de membres de leur famille à qui faire des cadeaux. Cependant, ils seront plus stratégiques : 71 % modifient leurs habitudes en matière de cadeaux, achetant moins de cadeaux et se concentrant sur les aubaines les plus intéressantes.

« Les consommateurs sont déterminés à célébrer les Fêtes, mais ils magasinent de manière plus avisée que jamais », a déclaré Diane J. Brisebois, présidente-directrice générale du CCCD.

Principales conclusions - le magasinage avisé a la cote

Effets de l'inflation : 71 % des consommateurs modifient leurs habitudes d'achat en raison de l'inflation, mettant l'accent sur les ventes, l'établissement d'un budget et la planification hâtive - en légère hausse par rapport à l'an dernier.

71 % des consommateurs modifient leurs habitudes d'achat en raison de l'inflation, mettant l'accent sur les ventes, l'établissement d'un budget et la planification hâtive - en légère hausse par rapport à l'an dernier. Domination du Vendredi fou : Le Vendredi fou règne en maître, 48 % des répondants le considérant comme étant le jour de magasinage le plus important. De plus en plus de consommateurs attendent les aubaines, 38 % d'entre eux retardant leurs achats jusqu'au moment des ventes les plus importantes (ils étaient 34 % dans cette situation en 2023).

Le Vendredi fou règne en maître, 48 % des répondants le considérant comme étant le jour de magasinage le plus important. De plus en plus de consommateurs attendent les aubaines, 38 % d'entre eux retardant leurs achats jusqu'au moment des ventes les plus importantes (ils étaient 34 % dans cette situation en 2023). En magasin ou en ligne : Les consommateurs sont divisés entre les achats en magasin (62 %) et en ligne (38 %), aimant l'expérience tactile en magasin, mais étant aussi attirés par les offres et la commodité de l'achat en ligne.

Les consommateurs sont divisés entre les achats en magasin (62 %) et en ligne (38 %), aimant l'expérience tactile en magasin, mais étant aussi attirés par les offres et la commodité de l'achat en ligne. Où va l'argent : Les dépenses se concentrent sur les vêtements et les divertissements des Fêtes à la maison (nourriture, alcool), chacun de ces postes accaparant 16 % du budget. Les cartes-cadeaux sont également populaires, 42 % des répondants en achetant comme une option de cadeau flexible.

Particularités régionales : tendances en matière de dépenses au pays

Ontario : Dépensant en moyenne 1 158 $, les Ontariens sont premiers au chapitre des achats en ligne, 41 % de leur budget étant dépensé sur le Net.

Dépensant en moyenne 1 158 $, les Ontariens sont premiers au chapitre des achats en ligne, 41 % de leur budget étant dépensé sur le Net. Alberta : Avec un budget moyen de 970 $, les Albertains penchent vers les achats en ligne pour la décoration et la nourriture et sont nombreux à profiter de la Cybersemaine (Cyber Week), 72 % d'entre eux étant sensibles aux aubaines au cours de cet événement promotionnel.

Avec un budget moyen de 970 $, les Albertains penchent vers les achats en ligne pour la décoration et la nourriture et sont nombreux à profiter de la Cybersemaine (Cyber Week), 72 % d'entre eux étant sensibles aux aubaines au cours de cet événement promotionnel. Colombie-Britannique : Dépensant en moyenne 893 $, les Britanno-Colombiens privilégient les achats en magasin, utilisant les circulaires (39 %) comme outil de planification.

Dépensant en moyenne 893 $, les Britanno-Colombiens privilégient les achats en magasin, utilisant les circulaires (39 %) comme outil de planification. Canada atlantique : Dépensant en moyenne 904 $, les consommateurs du Canada atlantique sont les plus fidèles aux grandes surfaces, y consacrant 27 % de leur budget des Fêtes.

Dépensant en moyenne 904 $, les consommateurs du atlantique sont les plus fidèles aux grandes surfaces, y consacrant 27 % de leur budget des Fêtes. Québec : Les Québécois prévoient un budget moyen de 770 $ pour les Fêtes et mettent l'accent sur les divertissements à domicile. Ils dépensent de manière mesurée, 59 % d'entre eux respectant leur budget.

Télécharger le sondage

Le sondage peut être uniquement consulté dans son intégralité par les membres du CCCD. Les membres du CCCD peuvent consulter le sondage sur le site Web du CCCD.

Les médias intéressés par le rapport dans son intégralité doivent communiquer avec Elysa Adornato, à [email protected].

Prenez part à un webinaire GRATUIT sur les conclusions du sondage.

Le 24 octobre 2024, de 13 h à 14 h HAE, le CCCD organisera en ligne un webinaire sur le magasinage des Fêtes. Les représentants de Léger s'attarderont aux principales conclusions du sondage et fourniront ainsi de précieuses perspectives aux détaillants, qui pourront s'en servir pour affiner leurs stratégies du temps des Fêtes. Veuillez-vous inscrire ici à cet événement GRATUIT.

À propos du Sondage du CCCD et de Léger sur le magasinage des Fêtes :

Ce vaste sondage, le plus important du genre au pays, a été effectué pour le compte du Conseil canadien du commerce de détail par Léger. Il constitue la 7e exploration annuelle de l'attitude et des comportements des consommateurs à l'approche du magasinage des Fêtes. Tout en conservant l'approche des sondages antérieurs, celui-ci va davantage en profondeur, cherchant à décoder les nuances des choix que font les consommateurs dans leurs achats de cadeaux. Ce sondage a été réalisé en trois vagues (du 14 au 17 juin, du 5 au 23 août et du 23 septembre au 1er octobre) dans les deux langues officielles auprès d'un échantillon de 2 500 personnes représentatif de la population nationale âgée de 18 ans et plus.

À propos de Léger

Léger est la plus importante firme de sondage, de recherche marketing et d'analyse au Canada, avec plus de 600 employés au Canada et aux États-Unis. Fondée en 1986, Léger possède également LEO, un panel en ligne, Léger analytique (LEA) et Léger DGTL, une agence de performance numérique. Pour en savoir plus : leger360.com .

À propos du Conseil canadien du commerce de détail

L'industrie du commerce de détail est celle qui comporte le plus grand nombre d'employeurs du secteur privé au Canada. Plus de 2,3 millions de Canadiens y travaillent. Notre secteur joue un rôle économique de premier plan, générant annuellement plus de 93 G$ en salaires et avantages sociaux. En 2023, les ventes au détail de base (excluant les automobiles et l'essence) se sont élevées à plus de 502 G$. Les membres du CCCD sont responsables de plus des deux tiers de ces ventes et représentent plus de 95 % du marché de l'alimentation. Ils sont présents partout au Canada et gèrent plus de 54 000 commerces de détail de tous types, des magasins à rayons aux épiceries, en passant par les magasins de spécialités, les magasins de rabais, les commerces de détail indépendants, les boutiques en ligne et les établissements de restauration rapide. En tant que la Voix des détaillantsMC au Canada, le CCCD est une association à but non lucratif financée par cette industrie qui représente les petites, moyennes et grandes entreprises de vente au détail dans toutes les collectivités du pays.

Personne-ressource

Elysa Adornato

[email protected]

SOURCE Retail Council of Canada