TORONTO, le 22 nov. 2022 /CNW/ - L'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF) avertit les consommateurs de ne pas recourir à Canada Lending Corp pour obtenir un prêt hypothécaire, car elle n'est pas autorisée par l'ARSF à exercer des affaires hypothécaires en Ontario.

Canada Lending Corp est située au 380 Wellington Street Tower B, 6e étage, London (Ontario) N6A 5B5, et son site Web est : https://canadalendingcorp.com.

Il a été signalé que Canada Lending Corp sollicite ce qu'elle appelle des « Home Loans » (prêts résidentiels). Canada Lending Corp recueillerait des informations sur les consommateurs, notamment des détails sur l'emploi, le logement, le revenu et le numéro d'assurance sociale. Cependant, Canada Lending Corp n'a pas le permis requis pour demander ces renseignements. Une fois qu'elle a perçu les frais initiaux, elle cesse toute communication et ne fournit pas de financement pour un prêt hypothécaire.

L'ARSF encourage les consommateurs à faire preuve de prudence s'ils sont contactés par l'entreprise ou par toute personne utilisant le site Web susmentionné et prétendant représenter Canada Lending Corp. Il est également conseillé aux consommateurs de ne pas obtenir un prêt hypothécaire par l'intermédiaire de Canada Lending Corp.

En Ontario, seul un agent ou un courtier en hypothèques titulaire d'un permis de l'ARSF peut effectuer des évaluations de consommateurs pour des prêts hypothécaires. Il doit également travailler pour une maison de courtage titulaire de permis. Canada Lending Corp n'est pas une maison de courtage titulaire d'un permis de l'ARSF.

L'ARSF délivre des permis aux maisons de courtage, aux courtiers et aux agents en hypothèques afin de préserver la confiance du public dans les services financiers de l'Ontario. Si vous obtenez un prêt hypothécaire par l'entremise d'une personne ou d'une entreprise qui n'est pas titulaire d'un permis de l'ARSF, soyez conscient du fait que les consommateurs ne sont pas protégés en vertu de la Loi de 2006 sur les maisons de courtage d'hypothèques, les prêteurs hypothécaires et les administrateurs d'hypothèques et ses règlements qui gouvernent les maisons de courtage d'hypothèques, les courtiers en hypothèques et les agents en hypothèques titulaires de permis.

Les consommateurs sont encouragés à consulter le registre public pour s'assurer de travailler avec un courtier ou un agent en hypothèques, une maison de courtage d'hypothèques ou un administrateur d'hypothèques titulaire de permis.

L'ARSF continue à travailler avec ceux qu'elle réglemente pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour les consommateurs et ses membres. En apprendre davantage à www.fsrao.ca .

