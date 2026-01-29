Une nouvelle étude mondiale explore les façons dont les conseils d'administration des marchés émergents renforcent la gouvernance, la résilience, et la prise de décisions dans un contexte d'incertitude et de complexité croissantes

LONDRES, le 29 janv. 2026 /CNW/ - Boston Consulting Group (BCG) a fait équipe avec Heidrick & Struggles, un fournisseur de premier plan de services-conseils en leadership mondial et de solutions de gestion des talents sur demande, et le Centre de gouvernance d'entreprise de l'INSEAD pour publier un nouveau rapport examinant la façon dont les conseils d'administration des marchés émergents gouvernent dans une ère d'incertitude soutenue. Governing Under High Uncertainty: Opportunities for Emerging-Market Boards explore les façons dont les administrateurs réagissent face aux interactions croissantes de la volatilité géopolitique, des perturbations économiques, des changements technologiques, des risques climatiques et de l'évolution des attentes sociétales. Individuellement et collectivement, ces forces redéfinissent les programmes, les pratiques de gouvernance et le rôle du conseil lui-même.

Basé sur une série de tables rondes et d'entretiens avec plus de 100 cadres supérieurs issus des marchés émergents du monde entier, le rapport met en évidence en quoi l'incertitude actuelle diffère des risques traditionnels. Plutôt que d'être épisodique ou prévisible, l'incertitude a une portée plus large, évolue plus rapidement et est de plus en plus influencée par des « inconnues inconnues » qui défient les approches conventionnelles en matière de prévision et de gestion des risques.

Le rapport constate que les conseils d'administration des marchés émergents subissent un effet cumulatif des pressions mondiales et locales. Les chocs internationaux comme les tensions géopolitiques, les perturbations commerciales et les changements technologiques ne remplacent pas les problématiques nationales, mais les intensifient, ce qui exerce une pression supplémentaire sur les systèmes de gouvernance qui sont souvent encore en train de mûrir.

Malgré ces problématiques, le rapport cerne des possibilités d'amélioration. De nombreux conseils d'administration renforcent les principes fondamentaux de gouvernance, tels que la clarté des rôles, la surveillance des risques et la planification d'urgence, tout en accordant une plus grande attention à la confiance, à la culture et au comportement collectif. Ensemble, ces leviers « solides » et « souples » permettent aux conseils de rester composés, cohérents et tournés vers l'avenir lorsque l'incertitude atteint son apogée.

L'étude souligne également le rôle distinctif que peuvent jouer les conseils d'administration dans les marchés émergents au-delà de l'entreprise elle-même. En collaborant de manière constructive avec les régulateurs, les décideurs politiques et leurs pairs du secteur, les conseils d'administration pourront contribuer à renforcer les normes de gouvernance sur leurs marchés, à renforcer la résilience institutionnelle et à instaurer la confiance auprès des parties prenantes. Ce faisant, la gouvernance deviendra non seulement une responsabilité d'entreprise, mais aussi une contribution plus large à la stabilité économique et sociétale.

Burak Tansan, directeur général et associé principal chez BCG et président du bureau de Türkiye du cabinet, a déclaré : « Dans une ère d'"incertitude soutenue", une gouvernance d'entreprise efficace dépend non seulement des processus formels, mais aussi de la composition du conseil d'administration et de la qualité du débat dans la salle du conseil d'administration. Les conseils d'administration qui allient diversité, indépendance et expertise stratégique et sectorielle équilibrée, et qui s'appuient sur des informations pertinentes et de grande qualité, sont mieux à même d'anticiper les risques et les opportunités émergents. Il est donc essentiel d'actualiser régulièrement la composition du conseil d'administration conformément aux priorités stratégiques pour maintenir une gouvernance solide. »

Parlant des conclusions du rapport, Jeremy Hanson, associé au bureau de Heidrick & Struggles à Chicago et membre de la pratique mondiale CEO & Board of Directors, a déclaré : « Aujourd'hui, les conseils d'administration évoluent dans un environnement où l'incertitude n'est plus une exception, mais une condition déterminante. Cette recherche souligne l'importance croissante d'une gouvernance qui combine discipline, prévoyance et problématiques constructives. Il n'a jamais été aussi important de créer des espaces propices à un débat constructif et à la prise de décisions. Les conseils d'administration et les entreprises apprennent à exploiter le pouvoir des points de vue et des limites qui divergent. C'est la nouvelle réalité, et pour les conseils d'administration des marchés émergents en particulier, la capacité à rester serein, aligné et tourné vers l'avenir dans un contexte complexe devient une source essentielle de résilience et de valeur à long terme. »

Annet Aris, professeure affiliée principale de stratégie et directrice universitaire du Centre de gouvernance d'entreprise de l'INSEAD, a ajouté : « Pour gouverner dans des conditions d'incertitude et de complexité élevées, les conseils doivent aller au-delà de la surveillance réactive pour favoriser un apprentissage, un dialogue et un engagement plus poussés. En ancrant les décisions dans le but et les valeurs, tout en restant ouverts à divers points de vue, les conseils d'administration pourront renforcer la résilience nécessaire pour prospérer dans des environnements imprévisibles. »

Le rapport se termine par un cadre pratique conçu pour aider les conseils à évaluer leur état de préparation à une incertitude élevée. Le cadre invite les conseils d'administration à évaluer leur gouvernance selon trois dimensions : les leviers rigides de la structure et du processus, les leviers souples de la confiance et du comportement, et la gérance de l'écosystème au-delà de l'entreprise. Ensemble, ces éléments constituent une feuille de route pour les conseils d'administration qui cherchent à gouverner plus efficacement dans un monde de plus en plus complexe et incertain.

