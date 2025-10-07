1,3 milliard de dollars de transaction en espèces

Les actionnaires de Heidrick recevront 59,00 $ par action en espèces



CHICAGO, 7 octobre 2025 /CNW/ - Heidrick & Struggles International, Inc. (Nasdaq : HSII) (« Heidrick » ou la « société »), un conseiller mondial en leadership, annonce aujourd'hui avoir conclu un accord définitif en vertu duquel un consortium d'investisseurs dirigé par Advent International (« Advent ») et Corvex Private Equity (« Corvex »), et comprenant plusieurs grands bureaux de gestion de patrimoine, acquerra toutes les actions publiques en circulation de la société. Ce nouveau consortium d'investisseurs comprendra des investissements importants de la part de nombreux dirigeants de Heidrick. La transaction en espèces évalue les capitaux propres de la société à environ 1,3 milliard de dollars et permettra à la société de reprendre la propriété privée, avec une participation beaucoup plus importante des capitaux propres de la part des partenaires et des dirigeants actuels et futurs, ce qui permettra une croissance plus rapide et une plus grande incidence sur les clients.

Aux termes de l'accord, les actionnaires de Heidrick recevront 59,00 $ par action en espèces, ce qui représente une prime d'environ 26% du prix moyen pondéré en fonction du volume de 90 jours par action de Heidrick.

Une fois la transaction achevée, Heidrick deviendra une société privée et se concentrera sur l'avancement rapide de ses positions de leader à l'échelle mondiale dans les domaines de la recherche de cadres, des solutions de gestion intérimaire des talents, de l'évaluation et du perfectionnement du leadership, ainsi que des conseils en objectifs, de culture et de rendement. En tant que partenaires de Heidrick, le consortium permettra à la société d'investir dans les personnes, les technologies et les solutions novatrices nécessaires pour créer une valeur inégalée pour ses clients actuels et futurs. À titre d'exemple immédiat, la société mettra en œuvre un nouveau plan d'actions pour ses partenaires et dirigeants actuels et futurs. Ce plan, qui complète parfaitement les programmes de rémunération actuels de Heidrick, permettra à l'entreprise de retenir, d'attirer et de perfectionner les meilleurs talents de l'industrie.

Heidrick continuera d'être dirigé par le chef de la direction, Tom Monahan, le président, Tom Murray, et l'équipe de direction actuelle de la société après la conclusion de la transaction.

« Ce moment charnière représente un nouveau chapitre passionnant de l'histoire de croissance de Heidrick, et une formidable occasion pour nous d'unir nos forces à un consortium d'investissement dirigé par deux partenaires réputés et prospères. Advent et Corvex connaissent bien Heidrick et apportent un ensemble unique de ressources financières et stratégiques qui nous permettront de créer encore plus de valeur pour nos clients et nos collègues », déclare Tom Monahan, chef de la direction de Heidrick & Struggles. « Nous savons que l'expertise et les ressources collectives du consortium accéléreront encore davantage notre capacité à développer des relations client mondiales différenciées, profondes et durables en veillant à ce que Heidrick soit l'entreprise où les meilleurs talent sont les plus performants. »

« Cette transaction est l'aboutissement d'un processus global et stratégique mené par le conseil d'administration de Heidrick, y compris un engagement avec de multiples parties », déclare le président du conseil d'administration, Adam Warby. « Nous sommes heureux d'avoir conclu cette entente avec le consortium, qui offre une valeur monétaire importante et immédiate à nos actionnaires tout en positionnant l'entreprise de manière à attirer, à retenir et à développer des talents exceptionnels afin d'offrir un impact inégalé à nos clients. »

« Heidrick & Struggles reçoit depuis longtemps la confiance des conseils d'administration et des cadres supérieurs en raison de son expérience éprouvée en services de conseil et de gestion de leadership, ainsi que de sa capacité à attirer et à mobiliser les meilleurs talents », déclare John DiCola, directeur général d'Advent. En collaboration avec les partenaires de la société et Corvex, nous voyons d'importantes opportunités de renforcer la position de l'entreprise sur le marché en augmentant son offre de produits et en s'étendant davantage à l'échelle mondiale. »

« Nous sommes heureux de nous associer à Advent, à la direction et à toute l'équipe de Heidrick afin de retransformer l'entreprise en société privée et de miser sur les bases exceptionnelles de Heidrick pour accélérer la croissance et continuer à offrir une valeur supérieure aux clients », déclare Joe Costa, associé directeur de Corvex Private Equity.

« Heidrick & Struggles jouit d'une solide réputation en tant que conseiller de confiance auprès d'organisations très performantes dans la prise de décisions les plus importantes en matière de leadership et de talents », déclare Carmine Di Sibio, ancien président du conseil et chef de la direction d'EY et partenaire d'exploitation d'Advent, qui a conseillé le consortium dans le cadre de la transaction. « En tant qu'entreprise privée, l'équipe continuera de tirer parti de cet héritage, d'élargir les capacités de l'entreprise et d'offrir des services à ses clients partout dans le monde. »

Détails de la transaction

La transaction, approuvée à l'unanimité par le conseil d'administration de Heidrick, devrait être conclue d'ici le premier trimestre de 2026, sous réserve de l'approbation des actionnaires de la société et du respect des approbations réglementaires requises et des autres conditions habituelles de clôture.

À la clôture de la transaction, Heidrick deviendra une société privée, et ses actions ordinaires ne seront plus cotées ni négociées sur le marché boursier Nasdaq ou sur aucune bourse publique. Après la clôture de la transaction, la société maintiendra son siège social à Chicago, en Illinois, et continuera d'exercer ses activités sous le nom et la marque Heidrick & Struggles.

Advent et Corvex ont obtenu un financement par emprunt engagé pour la transaction auprès de Deutsche Bank, UBS Investment Bank et Santander. En plus d'Advent et de Corvex, le consortium d'investisseurs qui fera l'acquisition de Heidrick comprendra un investissement important de la part de nombreux dirigeants de Heidrick et de plusieurs bureaux de gestion de patrimoine.

Conseillers

BofA Securities agit à titre de conseiller financier exclusif pour Heidrick et Paul Hastings LLP agit à titre de conseiller juridique pour Heidrick. William Blair & Company, L.L.C., Deutsche Bank et UBS Investment Bank agissent à titre de conseiller financier et Weil, Gotshal & Manges LLP à titre de conseiller juridique pour le consortium d'investisseurs. Ropes & Gray LLP agit également à titre de conseiller juridique pour Advent.

À propos de Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est un fournisseur de premier plan de conseils en leadership et de solutions de talents à la demande, qui répond aux besoins en talents et en conseils de haut niveau des plus grandes organisations du monde. En tant que conseillers en leadership, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêtes pour l'avenir, en réunissant nos services et offres de recherche de cadres, d'inclusion, d'évaluation et de perfectionnement du leadership, d'accélération de l'organisation et de l'équipe, de façonnement de la culture et de solutions indépendantes de gestion des talents sur demande. Heidrick & Struggles est le pionnier de la recherche de dirigeants depuis plus de 70 ans. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions intégrées de gestion des talents et du capital humain pour aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois (Change the world, one leadership team at a time®). www.heidrick.com

À propos d'Advent International

Advent est un important investisseur mondial en capital-investissement qui s'engage à travailler en partenariat avec les équipes de direction, les entrepreneurs et les fondateurs pour aider à transformer les entreprises. À partir de 16 bureaux répartis sur cinq continents, nous gérons plus de 100 milliards de dollars d'actifs* et avons réalisé 435 investissements dans 44 pays.

Depuis notre création en 1984, nous avons développé des compétences de marché spécialisées dans nos cinq secteurs de base : les services commerciaux et financiers, les consommateurs, les soins de santé, l'industrie et la technologie. Cette approche est renforcée par notre connaissance approfondie des sous-secteurs, qui éclaire chaque aspect de notre stratégie d'investissement, de la recherche de créneaux au travail en partenariat avec la direction pour mettre en œuvre des plans de création de valeur. Nous apportons une expérience opérationnelle pratique afin d'améliorer et de stimuler les activités.

Dans le cadre de l'un des principaux partenariats privés, nos plus de 675 collègues mettent à profit tout l'écosystème des ressources mondiales d'Advent, notamment notre groupe de soutien au portefeuille, les idées proposées par nos partenaires opérationnels et conseillers en opérations experts du secteur ainsi que les outils sur mesure, afin de soutenir et de guider les entreprises de notre portefeuille dans leurs efforts pour atteindre leurs objectifs stratégiques.

Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou communiquez avec nous sur LinkedIn.

*Actifs sous gestion au 30 juin 2025. Les ASG comprennent les actifs attribuables aux clients des services-conseils d'Advent ainsi que les instruments de co-investissement des employés et des tiers.

À propos de Corvex Private Equity

Créé en 2010 par Keith Meister, Corvex Management LP investit dans des entreprises de grande qualité qui ont des répercussions durables positives. L'entreprise collabore avec la direction et les conseils d'administration pour soutenir la valeur à long terme pour les actionnaires. Corvex adopte une mentalité de propriétaire-exploitant, collabore avec les principaux intervenants et possède une vaste expertise en gouvernance d'entreprise acquise au sein de dizaines de conseils d'administration publics, dont MGM Resorts, Illumina et Yum! Brands et Motorola Solutions, entre autres. Corvex Private Equity (« Corvex PE ») a été cofondé en 2024 par Joe Costa pour réaliser des investissements concentrés dans des PME. Corvex PE cherche à investir dans des franchises durables qui entretiennent de solides relations avec la clientèle, en collaborant avec des équipes de direction et des investisseurs alignés pour générer de la valeur à long terme.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué contient non seulement des informations historiques, mais aussi des déclarations prospectives faites conformément aux dispositions relatives à la sphère de sécurité du Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives représentent les attentes ou les convictions de la société concernant des événements futurs, y compris le calendrier des transactions proposées visées par cet accord et ce plan de fusion, daté du 5 octobre 2025 (l'« accord de fusion »), par et au sein de Heidrick & Struggles International, Inc. (la « société »), Heron BidCo, LLC (la « société mère ») et Heron Merger Sub, Inc. (la « filiale de fusion») et d'autres renseignements relatifs aux opérations proposées visées par l'accord de fusion (la « transaction »). Les déclarations prospectives comprennent des renseignements sur les résultats d'exploitation futurs possibles ou présumés de la société, l'achèvement et le calendrier prévus de la transaction proposée et d'autres renseignements relatifs à la transaction proposée. Sans limiter la portée de ce qui précède, les mots « croit », « anticipe », « planifie », « s'attend à », « a l'intention de », « prévoit », « devrait », « estime », « envisage », « futur », « objectif », « potentiel », « prédit », « projette », « projection », « pourrait », « devrait », « présume » et autres expressions similaires visent à identifier les déclarations prospectives. Toutefois, l'absence de ces mots ne signifie pas que les déclarations ne sont pas prospectives. Lorsque, dans une déclaration prospective, la société exprime une attente ou une conviction quant aux résultats futurs, cette attente ou croyance est exprimée de bonne foi et jugée raisonnable au moment où cette déclaration prospective est faite. Toutefois, ces déclarations ne constituent pas des garanties de performance future et comportent certains risques, incertitudes et autres facteurs indépendants de la volonté de la société. Par conséquent, les résultats réels peuvent différer sensiblement de ce qui est exprimé ou prévu dans les déclarations prospectives. Les déclarations qui suivent des facteurs importants et des incertitudes, entre autres, pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans les déclarations prospectives : (i) le risque que la transaction ne soit pas effectuée en temps opportun ou du tout, ce qui pourrait nuire aux activités de la société et au prix des actions ordinaires de la société ; (ii) le non-respect des conditions de réalisation de la transaction, y compris l'adoption de l'accord de fusion par les actionnaires de la société et la réception des approbations réglementaires de diverses entités gouvernementales (y compris les conditions, limites ou restrictions imposées à ces approbations) et le risque qu'une ou plusieurs entités gouvernementales refusent l'approbation ; (iii) la survenance d'un événement, d'un changement ou d'une autre circonstance qui pourrait donner lieu à la résiliation de l'accord de fusion ; (iv) le risque que l'accord de fusion soit résilié dans des circonstances qui obligent la société à payer des frais de résiliation ; (v) l'effet de l'annonce ou de l'attente de la transaction sur les relations commerciales, les résultats d'exploitation et les activités générales de la société, y compris la capacité de la société d'attirer, d'intégrer, de former, de gérer, de maintenir en poste et de motiver des consultants et des hauts dirigeants qualifiés à la suite de ces effets ; (vi) les risques que la transaction proposée perturbe les plans et les activités actuels ; (vii) les risques liés au détournement de l'attention de la direction des activités courantes de la société ; (viii) l'issue de toute procédure judiciaire pouvant être intentée contre la société relativement à l'accord de fusion ou à la transaction ; (ix) la capacité de la société à pourvoir ou à obtenir de nouvelles affectations de recrutement de cadres, ce qui pourrait avoir une incidence sur la demande de services et sur les résultats d'exploitation ou les conditions financières ; (x) les coûts, frais ou dépenses imprévus découlant de la transaction proposée ; (xi) la capacité d'obtenir les mécanismes de financement nécessaires énoncés dans les lettres d'engagement reçues relativement à la transaction proposée ; (xi) l'incidence des conditions macroéconomiques ou du marché du travail défavorables, y compris les répercussions de l'inflation et les effets de l'instabilité géopolitique, sur la demande de services ; (xii) les risques causés par des retards dans les reprises ou les ralentissements reflétés dans la situation financière et les résultats d'exploitation de la société ; (xiii) les risques que les avantages de l'opération ne soient pas réalisés au moment et comme prévu ; (xiv) l'incertitude quant au moment d'achèvement de la transaction proposée ; les autres facteurs décrits sous la rubrique « Facteurs de risque » du rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice clos au 31 décembre 2024, les rapports trimestriels subséquents de la société sur le formulaire 10-Q et dans le cadre d'autres rapports et dossiers déposés auprès de la SEC. Les déclarations prospectives ne sont valables qu'à la date de la présente communication ou à la date de tout document incorporé par renvoi dans le présent document. La société vous met en garde contre le fait que les facteurs importants mentionnés ci-dessus peuvent ne pas contenir tous les facteurs importants pour vous. De plus, la société ne peut vous assurer qu'elle réalisera les résultats ou les développements attendus ou anticipés ou, même s'ils sont substantiellement réalisés, qu'ils entraîneront les conséquences ou affecteront la société ou ses activités de la manière prévue par la société. Les déclarations prospectives incluses dans la présente communication ne sont valables qu'à la date des présentes. Sauf si la loi ou la réglementation applicable l'exige, la société ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autrement.

Renseignements supplémentaires sur l'acquisition et où les trouver

La présente communication concerne la transaction proposée impliquant la société, la société mère et le sous-traitant responsable de la fusion. La société prévoit de déposer auprès de la SEC une circulaire d'information et d'autres documents pertinents en lien avec une assemblée extraordinaire des actionnaires de la société afin d'obtenir l'approbation des actionnaires de la transaction proposée. La société peut également déposer d'autres documents pertinents auprès de la SEC concernant la transaction proposée. La présente communication ne remplace pas la circulaire d'information ou tout autre document que la société peut déposer auprès de la SEC. La circulaire de sollicitation de procurations définitive (lorsqu'elle est disponible) sera envoyée ou remise aux actionnaires de la société et contiendra des renseignements importants sur la transaction proposée et les questions connexes. LES INVESTISSEURS ET LES ACTIONNAIRES DE LA SOCIÉTÉ SONT PRIÉS DE LIRE ATTENTIVEMENT ET INTÉGRALEMENT LA CIRCULAIRE D'INFORMATION DÉFINITIVE ET TOUT AUTRE DOCUMENT PERTINENT QUI PEUT ÊTRE DÉPOSÉ AUPRÈS DE LA SEC PAR LA SOCIÉTÉ, AINSI QUE TOUTE MODIFICATION OU TOUT SUPPLÉMENT À CES DOCUMENTS LORSQU'ILS SERONT DISPONIBLES, CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS IMPORTANTES SUR LA SOCIÉTÉ ET LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les investisseurs pourront obtenir gratuitement une copie de la circulaire de sollicitation de procurations et d'autres documents contenant des renseignements importants sur la société et la transaction proposée, une fois que ces documents auront été déposés par la société auprès de la SEC sur le site web de la SEC à www.sec.gov ou sur le site web de la société à l'adresse https://investors.heidrick.com/.

Participants à la sollicitation

La société et certains de ses administrateurs et dirigeants peuvent être réputés participer à la sollicitation de procurations en lien avec la transaction proposée. Les renseignements sur les administrateurs et les dirigeants de la société sont indiqués dans (i) le rapport annuel de la société sur le formulaire 10-K pour l'exercice terminé le 31 décembre 2024, y compris sous les rubriques « Article 10. Administrateurs, dirigeants et gouvernance d'entreprise », « Article 11. Rémunération des cadres supérieurs », « Article 12. Titres de propriété de certains propriétaires bénéficiaires et questions de gestion et d'actionnaires connexes » et « Article 13. Certaines relations et opérations connexes et indépendance des administrateurs », qui a été déposé auprès de la SEC le 3 mars 2025 ; (ii) la circulaire de sollicitation de procurations définitive de la société pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, qui a été déposée auprès de la SEC le 11 avril 2025, sous les rubriques « Administrateurs », « Rémunération des administrateurs non employés », « Discussion et analyse de la rémunération », « Rémunération des dirigeants », « Renseignements sur la propriété des actions » et « Certaines relations et transactions de parties liées » ; (iii) dans la mesure où les avoirs de titres de la société par ses administrateurs ou dirigeants ont changé depuis que les montants indiqués dans la circulaire de sollicitation de procurations de la société pour son assemblée annuelle des actionnaires de 2025, ces changements ont été ou seront reflétés dans les formulaires 3, 4 et 5, déposés auprès de la SEC ; (iv) le rapport actuel de la société sur le formulaire 8-K, déposé le 22 mai 2025 ; et (v) dans les rapports actuels déposés ultérieurement sur le formulaire 8-K et les rapports trimestriels sur le formulaire 10-Q. D'autres renseignements concernant les participants à la demande de soumissions et une description de leurs intérêts directs et indirects, par titres ou autrement, seront énoncés dans la circulaire de sollicitation de procurations définitive de la société et dans d'autres documents pertinents à déposer auprès de la SEC concernant la transaction proposée lorsque ces documents seront disponibles. Les investisseurs doivent lire attentivement la circulaire d'information lorsqu'elle sera disponible. Des copies des documents déposés auprès de la SEC par la société seront disponibles gratuitement sur le site web tenu par la SEC à sec.gov et sur le site web de la société à https://investors.heidrick.com/.

Aucune offre

Aucune personne n'a commencé à solliciter des procurations en lien avec la transaction proposée mentionnée dans la présente communication, et cette communication ne constitue ni une offre d'achat ni une sollicitation d'une offre de vente de titres.

