360ºExperience est l'évènement de collecte de fonds de 360ºkids dont l'objectif cette année était de recueillir 150 000 $. En raison de la COVID-19, l'évènement s'est tenu à la fois en mode virtuel et en présentiel le 3 mars dernier; les participants virtuels recueillant chacun un minimum de 100 $ et les participants présents en personne devant recueillir chacun un minimum de 2 000 $ afin d'y participer. Cette année, les concessionnaires Hyundai de partout au pays se sont réunis pour effectuer un don de plus de 100 000 $ à l'appui de cette initiative de fort impact. Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada, et Kirk Merrett, directeur des ressources humaines, faisaient également partie des participants présents en personne lors de l'évènement 360ºExperience. M. Merrett siège au conseil d'administration de 360ºkids, s'étant impliqué dans l'organisme au cours des deux dernières années.

« Redonner à nos communautés est primordial pour nous chez Go Auto, et alors que nous nous tournons vers la prochaine génération, nous concentrons nos actions spécifiquement sur les organismes offrant un soutien aux enfants et aux jeunes », a déclaré Duncan Cochrane, vice-président senior, marketing et logiciels chez Go Auto. « La sensibilisation de Don Romano et Kirk Merrett à l'itinérance chez les jeunes est une initiative qui reflète nos propres valeurs fondamentales, et à cet égard, nous sommes heureux de jouer un rôle et d'aider à combattre ce terrible problème. »

« Je suis très fier des efforts de nos concessionnaires afin de faire de cette collecte de fonds un succès », affirme Don Romano, président et chef de la direction de Hyundai Canada. « 360ºkids fait un travail important qui change véritablement la vie des jeunes à qui l'organisme vient en aide. Nous sommes heureux de verser ce don et honorés de soutenir un organisme ayant un impact aussi tangible pour les jeunes au Canada ».

Don Romano et Kirk Merrett avec l'épouse de M. Romano, Marilyn Romano, lors de la cérémonie de lancement de 360ºExperience

Chaque année, 360ºkids vient en aide à 1 488 à 3 500 jeunes des municipalités de la région de York grâce à une variété de programmes. Chaque nuit, plus de 300 jeunes dans la région de York ne peuvent compter sur endroit sûr où dormir; un problème exacerbé par la pandémie actuelle de COVID-19. L'organisme aide les enfants en crise en leur offrant logement, emploi, sécurité alimentaire, conseils, soutien à l'éducation et plus encore, et en procurant aux jeunes les compétences et les ressources nécessaires afin qu'ils puissent se débrouiller de façon autonome.

« L'organisme 360°kids est extrêmement reconnaissant de l'incroyable soutien à 360°Experience de l'équipe de Hyundai Canada cette année. Ils ont fait ce qu'aucune autre entreprise n'a réalisé avec cet évènement en termes d'engagement et de collecte de fonds - un modèle à suivre pour les autres entreprises dans le but de s'attaquer à un problème aussi important et souvent négligé que celui de l'itinérance chez les jeunes », a déclaré Clovis Grant, président-directeur général de 360°kids. « Je suis très reconnaissant envers Hyundai Canada d'avoir contribué à faire la lumière sur ce besoin et pour son aide à résoudre ce problème dans notre communauté. Pour un jeune, se retrouver dans la rue est synonyme de solitude, de peur, de stress, d'anxiété et de nombreux rêves non réalisés. Les fonds recueillis grâce à 360°Experience aident 360°kids à donner de l'espoir à ces jeunes en leur fournissant un soutien essentiel et en leur permettant de constater que leur vie compte vraiment ».

Dans le cadre de la vision d'avenir de Hyundai Canada et de son engagement envers le progrès pour l'humanité, le constructeur s'engage à travailler avec des organismes qui s'unissent et bâtissent un avenir meilleur pour tous. Hyundai Canada continuera de soutenir les activités caritatives et les organismes ayant un impact sur les Canadiens à travers le pays.

Au sujet de Hyundai Auto Canada Corp.

Hyundai Auto Canada, fondée en 1983 et dont le siège social est situé à Markham en Ontario, est une filiale de Hyundai Motor Company de Corée. Les véhicules Hyundai sont distribués au Canada par Hyundai Auto Canada Corp. et vendus par un réseau national de plus de 221 concessionnaires qui en assurent également le service. Hyundai est également le premier constructeur à offrir un véhicule électrique zéro émission à pile à combustible de deuxième génération aux consommateurs au Canada, le NEXO. Vous retrouverez plus d'informations au sujet de Hyundai et sur ses véhicules sur www.HyundaiCanada.com .

Au sujet de 360ºkids

L'organisme 360°kids offre des services de soutien aux jeunes à risque et sans abri de la région de York depuis 33 ans. 360°kids est un guichet unique permettant aux jeunes d'accéder à un logement sûr et supervisé pour une nuit ou une période jusqu'à 3 ans. Nous offrons une gamme complète de services de soutien - hébergement d'urgence, vêtements, nourriture, soutien personnel, conseils, formation en aptitudes de la vie quotidienne, programmes d'emploi, retour aux études et plus encore - tout cela, dans le but d'aider les jeunes à se remettre sur pied et à devenir autonomes. Chaque année, 360°kids vient en aide à plus de 3 500 jeunes dans toutes les municipalités de la région de York. Notre personnel représente de nombreuses cultures, possède une vaste expérience et s'est forgé une réputation de chef de file en offrant des programmes novateurs de haute qualité aux personnes à qui nous venons en aide. Notre mission est d'aider les jeunes à surmonter les crises et à faire la transition vers la sécurité et la stabilité. Notre vision est que chaque enfant ait accès à un foyer sûr. https://www.360kids.ca/

