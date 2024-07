La Banque Tangerine figure au palmarès 2024 des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance au Canada

TORONTO, le 24 juill. 2024 /CNW/ - La Banque Tangerine* est fière de figurer au palmarès de Great Place to Work® des meilleurs lieux de travail dans le secteur des services financiers et de l'assurance au Canada. Ce palmarès est fondé sur l'avis des employés, ce qui donne un portrait global de la culture du milieu de travail; il tient compte des valeurs qui comptent le plus pour les membres du personnel, telles que la crédibilité, la confiance, le respect, l'équité, la fierté et la camaraderie.

« La mission de Tangerine, c'est de créer une culture centrée sur l'innovation, la diversité et la collaboration dans tout ce que nous faisons, explique Gillian Riley, présidente et cheffe de la direction de la Banque Tangerine. Cette reconnaissance, directement de notre personnel, est un témoignage extraordinaire des principes que nous avons établis, et nous sommes déterminés à continuer d'évoluer ensemble, tout en prenant beaucoup de plaisir à le faire. »

Tangerine est reconnue, par ses clients au Canada, comme étant une marque innovatrice et dynamique. En tant qu'employeur, Tangerine se concentre sur la création d'un environnement où les employés éprouvent un sentiment d'appartenance et où ils peuvent innover. Les initiatives actuelles qui contribuent à cette culture sont les suivantes :

Développer des capacités agiles et des modèles de travail qui permettent aux employés de s'épanouir collectivement.

Offrir aux employés un programme d'apprentissage orienté sur la manière d'innover et de maximiser leur impact sur la clientèle et sur leur carrière.

Mettre en place des boucles de rétroaction continue tout au long de l'année pour s'assurer que le personnel est entendu et prendre des initiatives pour que la culture évolue dans la bonne direction.

Investir dans l'inclusion comme seul moyen de progression, en fournissant des espaces de travail accessibles et inclusifs et en soutenant les réseaux de personnes animés par les employés. Tangerine a récemment mis en place un indice d'inclusion - une mesure qui évalue si les employés estiment que Tangerine s'engage à créer un lieu de travail diversifié et inclusif - en mai 2024, ce chiffre était de 92 %.

Le personnel de la Banque Tangerine bénéficie en outre des initiatives suivantes qui contribuent à une culture inclusive :

L'adoption de normes de soins inclusifs à l'échelle mondiale, appliquées aux avantages sociaux des employés, permet d'offrir une expérience plus uniforme au personnel en mettant d'abord l'accent sur la réduction des lacunes en matière de santé pour les femmes et les membres de la communauté 2SLGBTQIA+.

La norme mondiale pour le congé parental a été mise en œuvre pour le personnel partout dans le monde. Amélioré en 2023 au Canada , le congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents admissibles accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus pour les parents admissibles donnant naissance.

, le congé prévoit huit semaines entièrement payées pour tous les parents admissibles accueillant un nouvel enfant et huit semaines de plus pour les parents admissibles donnant naissance. Afin de soutenir les membres du personnel dans leur parcours vers la parentalité, la couverture pour les traitements de fertilité est récemment passée à un maximum viager de 20 000 $, auquel s'ajoute une couverture de 10 000 $ pour l'adoption et la maternité de substitution.

Nous continuons d'investir pour appuyer les efforts d'inclusion à l'échelle mondiale : Nomination de la première vice-présidente, Inclusion mondiale pour souligner l'importance de prioriser les initiatives de DEI et d'inclusion des Autochtones. Mise sur pied en août 2023 de l'équipe Inclusion des Autochtones, chargée de soutenir tous les membres du personnel autochtones et non autochtones qui travaillent avec la communauté autochtone de la Banque Scotia. Cette équipe a aussi comme mandat d'élaborer des solutions afin de remplacer le malaise par l'attention et l'action, tout en effectuant de la sensibilisation culturelle continue. Lancement de nouvelles ressources d'apprentissage pour encourager les membres du personnel à adopter une terminologie et des comportements inclusifs qui favorisent la création d'un milieu de travail équitable et la prise de décisions d'embauche inclusives; le personnel a ainsi accès à plus de 450 ressources de formation sur la DEI.



*Tangerine est une filiale de La Banque de Nouvelle-Écosse et fait partie de l'échantillon pour les employés de l'enquête Great Place To Work® Trust Index pour le Canada.

À propos de Great Place to Work®

Great Place to Work® est la référence mondiale en matière de cultures d'entreprise reposant sur la confiance et le rendement. Société mondiale de recherche et de services-conseils, Great Place to Work® fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Au Canada, Great Place to Work® produit des listes Meilleurs lieux de travail propres à des secteurs d'activité et groupes démographiques, et représente l'opinion de plus de 500 000 personnes de différents secteurs. La plus grande étude mondiale annuelle sur les milieux de travail aboutit à une série de listes nationales des meilleurs lieux de travail, dont celles qui sont publiées dans The Globe and Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Visitez-nous au https://www.greatplacetowork.ca/fr/.

À propos de la Banque Tangerine

La Banque Tangerine est une banque sans succursales, une banque fière de fournir des services bancaires courants simplifiés aux Canadiens et aux Canadiennes. Forte de plus de 2 millions de clients et de près de 40 milliards de dollars d'actifs, Tangerine est la principale banque numérique au Canada. Elle offre des services bancaires souples et accessibles, des produits et des services novateurs, des frais justes et un service à la clientèle primé. Comptant plus de 1 200 employés au Canada, la Banque étend sa présence au-delà de son site Web et de son appli bancaire mobile à des centres d'appels ouverts en tout temps. La Banque Tangerine a été fondée en 1997 sous le nom ING DIRECT Canada. Acquise par la Banque Scotia en 2012, Tangerine exerce ses activités de façon indépendante à titre de filiale en propriété exclusive. Détails ici.

