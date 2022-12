Les commissions procèdent à l'élection de leur présidence et de leur vice-présidence

QUÉBEC, le 7 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Le 2 décembre dernier, la Commission de l'Assemblée nationale a procédé à la formation des commissions parlementaires. Les membres des commissions parlementaires se sont réunis par la suite afin de procéder à l'élection de leur présidence et de leur vice-présidence.

Les membres des commissions sont nommés pour une durée de deux ans, et les personnes qui assument la présidence et la vice-présidence d'une commission sont élues pour une période de deux ans également.

Les députés et députées accomplissent une partie considérable de leur travail au sein des commissions parlementaires. Ils et elles y étudient les projets de loi en profondeur, scrutent l'activité des ministères et organismes gouvernementaux, étudient les prévisions budgétaires du gouvernement et peuvent aussi choisir, de leur propre initiative, d'étudier toute question liée au champ de compétence de leur commission.

ANNEXE

LA COMMISSION DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Fonctions : établir le Règlement de l'Assemblée nationale et les règles de fonctionnement; coordonner les travaux des autres commissions; autoriser les déplacements des commissions à l'extérieur des édifices de l'Assemblée; entendre, au besoin, des personnes nommées par l'Assemblée; étudier toute matière qui n'a pas été confiée à une autre commission

Composition de la commission :

La présidente : Mme Nathalie Roy (Montarville) CAQ

La première vice-présidente : Mme Chantal Soucy (Saint-Hyacinthe), CAQ

Le deuxième vice-président : M. Sylvain Lévesque (Chauveau), CAQ

Le troisième vice-président : M. Frantz Benjamin (Viau), PLQ

Leaders des groupes parlementaires

M. Simon Jolin-Barrette (Borduas), CAQ

M. Monsef Derraji (Nelligan), PLQ

M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve), QS

Whips des groupes parlementaires

M. Eric Lefebvre (Arthabaska), CAQ

Mme Filomena Rotiroti (Jeanne-Mance-Viger), PLQ

Mme Ruba Ghazal (Mercier), QS

Leaders adjoints du groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Éric Caire (La Peltrie)

M. Mathieu Lévesque (Chapleau)

Présidents et présidentes des commissions parlementaires

M. André Bachand (Richmond), CAQ

M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ

Mme Sylvie D'Amours (Mirabel), CAQ

M. André Fortin (Pontiac), PLQ

Mme Lucie Lecours (Les Plaines), CAQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis), PLQ

M. Luc Provençal (Beauce-Nord), CAQ

Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent), PLQ

M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), CAQ

M. Jean-François Simard (Montmorency), CAQ

LA COMMISSION DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fonctions : vérifier les engagements financiers ; entendre le Vérificateur général sur son rapport annuel de gestion; entendre les sous-ministres et les dirigeants d'organismes sur leur gestion administrative; étudier le rapport annuel sur l'application de la Loi sur l'administration publique; étudier toute matière qui lui est confiée par l'Assemblée

Composition de la commission :

Présidente : Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent), PLQ

Vice-président et vice-présidente : M. Vincent Caron (Portneuf), CAQ, et

Mme Christine Labrie (Sherbrooke), QS

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Robert Bussière (Gatineau)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

M. Denis Lamothe (Ungava)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. Louis-Charles Thouin (Rousseau)

Opposition officielle - PLQ

M. Frédéric Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys)

M. Monsef Derraji (Nelligan)

LA COMMISSION DE L'AGRICULTURE, DES PÊCHERIES, DE L'ÉNERGIE

ET DES RESSOURCES NATURELLES

Compétences : agriculture, pêcheries, alimentation, énergie, ressources naturelles

Composition de la commission :

Président : M. Enrico Ciccone (Marquette), PLQ

Vice-président : M. François St-Louis (Joliette), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Daniel Bernard (Rouyn-Noranda-Témiscamingue)

Mme Audrey Bogemans (Iberville)

M. Yannick Gagnon (Jonquière)

M. Samuel Poulin (Beauce-Sud)

M. Stéphane Sainte-Croix (Gaspé)

Opposition officielle - PLQ

M. André Fortin (Pontiac)

M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Alejandra Zaga Mendez (Verdun)

LA COMMISSION DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Compétences : aménagement du territoire, affaires municipales, habitation, sports et loisirs, développement des collectivités locales et régionales

Composition de la commission :

Président : M. Sébastien Schneeberger (Drummond-Bois-Francs), CAQ

Vice-président : M. Gregory Kelley (Jacques-Cartier), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Catherine Blouin (Bonaventure)

Mme Amélie Dionne (Rivière-du-Loup-Témiscouata)

M. Yannick Gagnon (Jonquière)

M. Éric Girard (Lac-Saint-Jean)

Mme Chantale Jeannotte (Labelle)

Opposition officielle - PLQ

M. Enrico Ciccone (Marquette)

Mme Virginie Dufour (Mille-Îles)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Andrés Fontecilla (Laurier-Dorion)

LA COMMISSION DE LA CULTURE ET DE L'ÉDUCATION

Compétences : culture, éducation, formation professionnelle, enseignement supérieur, communication

Composition de la commission :

Président : M. André Fortin (Pontiac), PLQ

Vice-présidente : Mme Amélie Dionne (Rivière-du-Loup-Témiscouata), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Jean-Bernard Émond (Richelieu)

Mme Isabelle Lecours (Lotbinière-Frontenac)

M. Samuel Poulin (Beauce-Sud)

M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)

Mme Suzanne Tremblay (Hull)

Opposition officielle - PLQ

Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent)

Mme Michelle Setlakwe (Mont-Royal-Outremont)

Deuxième groupe d'opposition - QS

Mme Ruba Ghazal (Mercier)

LA COMMISSION DE L'ÉCONOMIE ET DU TRAVAIL

Compétences : industrie, commerce, tourisme, travail, main-d'œuvre, science, technologie, sécurité du revenu

Composition de la commission :

Présidente : Mme Sylvie D'Amours (Mirabel), CAQ

Vice-président : M. Frédéric Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

Mme Joëlle Boutin (Jean-Talon)

M. Pierre Dufour (Abitibi-Est)

M. Donald Martel (Nicolet-Bécancour)

M. François Tremblay (Dubuc)

Opposition officielle - PLQ

Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé)

Mme Sona Lakhoyan Olivier (Chomedey)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Alexandre Leduc (Hochelaga-Maisonneuve)

LA COMMISSION DES FINANCES PUBLIQUES

Compétences : finances, budget, administration du gouvernement, fonction publique, revenu, services, approvisionnements, régimes de rentes

Composition de la commission :

Président : M. Jean-François Simard (Montmorency), CAQ

Vice-présidente : Mme Madwa-Nika Cadet (Bourassa-Sauvé), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Alice Abou-Khalil (Fabre)

M. Simon Allaire (Maskinongé)

M. Gilles Bélanger (Orford)

Mme Carole Mallette (Huntingdon)

M. Yves Montigny (René-Lévesque)

Opposition officielle - PLQ

M. Frédéric Beauchemin (Marguerite-Bourgeoys)

Mme Marwah Rizqy (Saint-Laurent)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Haroun Bouazzi (Maurice-Richard)

LA COMMISSION DES INSTITUTIONS

Compétences : présidence du Conseil exécutif, justice, sécurité publique, constitution, affaires autochtones, relations internationales et intergouvernementales

Composition de la commission :

Président : M. André Bachand (Richmond), CAQ

Vice-présidente : Mme Brigitte Garceau (Robert-Baldwin), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

M. Mario Asselin (Vanier-Les Rivières)

Mme Karine Boivin Roy (Anjou-Louis-Riel)

Mme Kariane Bourassa (Charlevoix-Côte-de-Beaupré)

Mme Céline Haytayan (Laval-des-Rapides)

M. Louis Lemieux (Saint-Jean)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Opposition officielle - PLQ

Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis)

M. André Albert Morin (Acadie)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Sol Zanetti (Jean-Lesage)

Députée indépendante

Mme Marie-Claude Nichols (Vaudreuil)

LA COMMISSION DES RELATIONS AVEC LES CITOYENS

Compétences : relations avec les citoyens, communautés culturelles, immigration, condition féminine, famille, aînés, jeunesse, protection des consommateurs

Composition de la commission :

Présidente : Mme Lucie Lecours (Les Plaines), CAQ

Vice-présidentes : Mme Linda Caron (La Pinière), PLQ, et Mme Manon Massé (Sainte-Marie-Saint-Jacques), QS

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Suzanne Blais (Abitibi-Ouest)

Mme Marie-Belle Gendron (Châteauguay)

Mme Marilyne Picard (Soulanges)

Mme Valérie Schmaltz (Vimont)

Mme Marie-Louise Tardif (Laviolette-Saint-Maurice)

Opposition officielle - PLQ

Mme Brigitte Garceau (Robert-Baldwin)

Mme Elisabeth Prass (D'Arcy-McGee)

LA COMMISSION DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX

Compétences : santé, services sociaux et communautaires

Composition de la commission :

Président : M. Luc Provençal (Beauce-Nord), CAQ

Vice-président : M. André Albert Morin (Acadie), PLQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Catherine Blouin (Bonaventure)

M. Youri Chassin (Saint-Jérôme)

Mme Shirley Dorismond (Marie-Victorin)

Mme Stéphanie Lachance (Bellechasse)

Mme Isabelle Poulet (Laporte)

Opposition officielle - PLQ

Mme Linda Caron (La Pinière)

M. André Fortin (Pontiac)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Vincent Marissal (Rosemont)

LA COMMISSION DES TRANSPORTS ET DE L'ENVIRONNEMENT

Compétences : transports, environnement, faune, parcs

Composition de la commission :

Présidente : Mme Jennifer Maccarone (Westmount-Saint-Louis), PLQ

Vice-président : M. François Jacques (Mégantic), CAQ

Groupe parlementaire formant le gouvernement - CAQ

Mme Audrey Bogemans (Iberville)

Mme Agnès Grondin (Argenteuil)

M. Mathieu Lemay (Masson)

M. Yves Montigny (René-Lévesque)

M. Mathieu Rivest (Côte-du-Sud)

Opposition officielle - PLQ

Mme Désirée McGraw (Notre-Dame-de-Grâce)

M. André Albert Morin (Acadie)

Deuxième groupe d'opposition - QS

M. Etienne Grandmont (Taschereau)

