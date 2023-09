Les comités de négociation du soutien scolaire et des collèges du SCFP ajustent leurs demandes

MONTRÉAL, le 11 sept. 2023 /CNW/ - Dans le cadre de la négociation en cours des conventions collectives du secteur public québécois, les comités de négociation du soutien scolaire et des collèges viennent de réviser leurs demandes.

Le comité syndical de négociation représentant les employés et employées de soutien des centres de services scolaires du SCFP a procédé ce matin, lundi 11 septembre, à la priorisation de ses demandes en vue du renouvellement de la convention collective échue le 31 mars 2023.

En clair, le comité a déposé à la partie patronale une liste de demandes syndicales qui ne constituent plus des priorités. Cet exercice de priorisation vise à accélérer le rythme des négociations. Ultimement, le but des pourparlers est de mettre en place conjointement des solutions pour contrer les problèmes d'attraction et de rétention du personnel dans les centres de services scolaires, et ce, le plus rapidement possible.

Par ailleurs, le comité syndical de négociation représentant les employés et employées des collèges du SCFP a procédé au même exercice de priorisation de ses demandes vendredi dernier, 8 septembre.

Ces deux comités du SCFP réitèrent que dans le cadre du processus du renouvellement de leurs conventions collectives, ils souhaitent une collaboration active avec les parties patronales afin d'apporter des améliorations importantes aux conditions de travail.

Les comités croient que l'ampleur de la pénurie de main-d'œuvre doit mener les employeurs à une prise de conscience quant à la nécessité de s'adapter aux nouvelles réalités du travail.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 13 360 membres dans le secteur de l'éducation au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

