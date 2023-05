Les cols bleus dénoncent la campagne de peur menée par la Ville

SOREL-TRACY, QC, le 19 mai 2023 /CNW/ - En grève générale illimitée depuis le 17 mai, le Syndicat des employé-es municipaux de Sorel-Tracy-CSN se désole de la campagne de peur que la Ville mène auprès des citoyennes et des citoyens dans le but de discréditer les demandes salariales des cols bleus. Le Syndicat invite plutôt l'administration municipale à s'assoir à la table et à négocier de bonne foi.

« Nous, les cols bleus, souhaitons réitérer que nos demandes ne visent qu'à maintenir notre pouvoir d'achat et ne pas nous appauvrir davantage », affirme Martin Gingras, président du Syndicat des employé-es municipaux de Sorel-Tracy-CSN.

Les demandes salariales des cols bleus se basent sur l'indice des prix à la consommation (IPC) et l'inflation, un argument que le maire utilisait pourtant il y a quelques mois à peine pour justifier l'augmentation de taxes. « Nous avons déjà réduit nos demandes et nous sommes prêts à dialoguer depuis 15 mois. À l'opposé, l'administration Péloquin demeure fermée et préfère discréditer nos revendications sur la place publique plutôt que de négocier avec nous », dénonce M. Gingras.

Au surplus, le maire vient d'annoncer que la Ville a engrangé de meilleurs revenus que ceux anticipés soient 5,6 M$ pour la dernière année. Les cols bleus invitent la population à questionner les dirigeants de la Ville. Ils tiennent à rappeler qu'ils ont à cœur les citoyennes et les citoyens de Sorel-Tracy. Ils souhaitent pouvoir continuer de leur offrir des services de qualité.

Comparables

Le maire de Sorel-Tracy justifie son inaction à la table de négociation notamment par l'équité avec les autres villes. « Un simple comparatif de près d'une trentaine de municipalités québécoises de tailles diverses ayant récemment renouvelé leurs conventions collectives démontre un rattrapage salarial en 2022 et/ou 2023 afin de tenir compte de l'inflation », indique Simon Mathieu Malenfant, vice-président trésorier de la Fédération des employées et employés de services publics-CSN.

De plus, la directrice du Service des ressources humaines, madame Desbiens affirme qu'au cours des 10 dernières années, la Ville a été plus généreuse que l'IPC. Elle omet cependant de mentionner qu'en obtenant ces augmentations, les travailleuses et travailleurs ont aussi dû essuyer des reculs dans leurs avantages sociaux.

« Nous demandons aux citoyennes et aux citoyens de ne pas se laisser berner par la campagne de peur de l'administration Péloquin et plutôt d'appuyer les cols bleus dans leurs revendications. Trop de travailleurs ont quitté leur emploi à la Ville au cours de la dernière année. Travaillons ensemble pour que Sorel-Tracy redevienne un endroit où les emplois sont attrayants, en cette période de pénurie de main-d'œuvre », souligne pour sa part Annette Herbeuval, présidente du Conseil central de la Montérégie-CSN.

À propos

Le Syndicat des employé-es municipaux de la ville de Sorel-Tracy-CSN compte une centaine de membres. Le syndicat est affilié à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), qui compte 65 000 membres dans les secteurs public et parapublic. Il est également affilié au Conseil central de la Montérégie-CSN, qui regroupe quelque 35 000 membres issus de tous les secteurs d'activité, privés et publics, sur une base régionale ainsi qu'à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) qui représente plus de 330 000 membres.

SOURCE CSN

Renseignements: Julie Mercier, Service des communications de la CSN, Téléphone : 514 598-2238, [email protected]