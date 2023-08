Les cols bleus de Westmount approuvent le nouveau contrat de travail

MONTRÉAL, le 9 août 2023 /CNW/ - Réunis en assemblée générale cet après-midi, les cols bleus de la Ville de Westmount ont voté à 90% pour l'entente de principe annoncée plus tôt cette semaine. Le vote met fin à la grève générale illimitée qui a été déclenchée en juin dernier.

« Le comité de négociations a fait un travail remarquable pour mobiliser et pour négocier un meilleur contrat de travail. Ce n'est pas toujours facile de se tenir debout et exiger plus de justice salariale, mais ce groupe l'a fait brillamment et nos membres en sortent gagnants », de dire Jean-Pierre Lauzon, président du Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal (SCFP-301).

Parmi les nombreux gains, mentionnons des augmentations salariales qui représente 24 % à 29 %, incluant un ajustement en fonction de l'IPC, sur une convention collective qui s'échelonne sur 7 ans, soit de 2019 à 2026 ainsi qu'une augmentation substantielle de la contribution de l'employeur au régime d'assurance collectif

« De plus, nous avons notamment eu une augmentation des primes et la semaine de 4 jours implantée comme projet pilote jusqu'au renouvellement de la convention collective. Nous sommes satisfaits! » d'ajouter le président du syndicat (SCFP-301).

La section locale n'avait pas renouvelé sa convention collective depuis 2019. Après des années de négociations, les syndiqué(e)s ont voté en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée le 22 novembre dernier. Plusieurs grèves de courtes durées ont eu lieu et la grève générale illimitée a débuté le 22 juin 2023.

Les parties fixeront bientôt une date pour la signature de la nouvelle convention collective.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

