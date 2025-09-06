Les cols bleus de Montréal votent pour la grève

MONTRÉAL, le 6 sept. 2025 /CNW/ - Près de 1800 cols bleus de Montréal se sont rassemblés ce samedi matin pour une assemblée générale spéciale. Les membres du Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) ont voté à 98 % pour des moyens de pressions pouvant aller jusqu'à la grève générale illimitée.

« Nous voulons davantage de rigueur de la part de l'employeur à la table de négociation. Avec ce vote, nous démontrons notre mobilisation derrière notre comité de négociation. Force est de constater que nous devons accentuer la pression afin de nous faire entendre et s'il le faut, nous poursuivrons pendant la campagne électorale », de déclarer Jean-Pierre Lauzon, président du SCFP 301.

Hier, le syndicat a dû quitter la table de négociations, car la partie patronale a grandement manqué de respect en reculant sur des engagements importants déjà négociés et entendus depuis plus de cinq mois. Une rencontre avec la haute direction de la Ville de Montréal devrait avoir lieu jeudi prochain et des dates de négociation sont prévues pour poursuivre les négociations.

Les discussions achoppent principalement sur la conciliation travail-vie personnelle, la privatisation des services aux citoyens et les offres salariales.

« En ce moment les offres salariales assurent un appauvrissement certain de nos membres. Après les années d'inflation historique, nous serons irresponsables si nous nous tenions pas debout pour nos conditions de travail », de conclure le sprésident syndical.

La convention collective est échue depuis le 31 décembre 2024. Le SCFP 301 représente 6600 travailleuses et travailleurs à la Ville de Montréal.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP est présent dans 12 secteurs d'activité, soit les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

