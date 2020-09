Les cols bleus de Montréal élisent un nouvel exécutif

MONTRÉAL, le 24 sept. 2020 /CNW Telbec/ - On tourne la page chez l'un des plus importants syndicats de la province. Le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal (SCFP 301) a élu son premier exécutif depuis que l'organisation a été placée sous tutelle par le SCFP en mai 2017. Le dépouillement a eu lieu le mercredi 23 septembre 2020. Plus de 52 personnes se sont présentées pour les 17 postes élus, allant des représentants jusqu'à la présidence. Le nouveau président se nomme Luc Bisson.

« Nous saluons cet événement démocratique. Le nombre élevé de personnes qui se sont présentées pour les postes élus augure bien pour la suite. C'est le premier pas important vers la levée de la tutelle. Depuis 2017, l'ensemble des problématiques a été soulevé et corrigé dans cette section locale », a déclaré Stephan Meloche, conseiller syndical du SCFP et tuteur du syndicat.

Les nouvelles personnes élues seront confirmées et assermentées dans leur poste mardi prochain, soit le 29 septembre 2020. Par la suite, il y aura une période de transition qui devrait durer entre un et deux mois afin d'assurer le transfert des dossiers.

« Nous avons confiance en l'avenir et félicitons l'ensemble de la nouvelle direction du SCFP 301. Ce renouveau vient à un moment opportun, car les cols bleus négocient en ce moment une nouvelle convention collective, un an avant les élections municipales. Il y a pas mal de pain sur la planche, mais cette section locale est maintenant prête pour y faire face », de conclure le tuteur.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Contact : Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]

Liens connexes

https://scfp.qc.ca/