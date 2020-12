Les cols bleus de Montréal déposent un avis de grève

MONTRÉAL, le 4 déc. 2020 /CNW Telbec/ - Le Syndicat des cols bleus regroupés de la Ville de Montréal (SCFP 301) a déposé un avis de grève qui entrera en vigueur le lundi 14 décembre 2020.

« Nous sommes toujours à la table de négociation. Nous sommes toujours en médiation. Les cols bleus souhaitent l'obtention d'un nouveau contrat de travail qui est juste et qui respecte la prestation de travail qu'ils et elles fournissent au quotidien. Les discussions se poursuivent, mais nous voulons mettre un peu de pression pour faire avancer les choses », a expliqué Luc Bisson, président du SCFP 301.

Le 13 novembre dernier, les cols bleus ont tenu pour la toute première fois de leur histoire une assemblée générale en voiture. Le SCFP 301 a annoncé que 97,2 % des membres ont voté pour un mandat leur donnant le droit d'exercer des moyens de pression pouvant aller jusqu'à une grève générale illimitée. Un nombre important de personnes se sont prévalues de leur droit de vote, soit 2846.

« Le mandat obtenu démontre que nous sommes mobilisés et déterminés! », conclut Luc Bisson.

Les cols bleus sont sans contrat de travail depuis décembre 2017, soit depuis trois ans.

Comptant près de 122 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 35 090 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

