Les cols bleus de la Ville de Sherbrooke annoncent une entente de principe

SHERBROOKE, QC, le 24 mars 2022 /CNW Telbec/ - La semaine dernière, les cols bleus de la Ville de Sherbrooke se sont entendus avec leur employeur sur les détails d'un nouveau contrat de travail. Hier soir, le comité exécutif de la Ville de Sherbrooke a approuvé le contenu de l'entente et c'est maintenant au tour des membres de la section locale de l'entériner en assemblée générale.

« Nous allons organiser une assemblée générale spéciale le plus rapidement possible afin que nos membres puissent se positionner sur la nouvelle convention collective. Nous sommes très fiers de ce que nous avons accompli à la table de négociation et avons hâte de présenter les résultats », de déclarer Réal Leboeuf, conseiller syndical du SCFP.

Par respect pour les salarié(e)s, le syndicat n'accordera pas d'entrevues sur la nouvelle convention collective jusqu'à ce que les membres en aient pris connaissance.

