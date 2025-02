Les cols bleus de la Ville de Québec déclenchent une grève générale illimitée de nuit et de fin de semaine

QUÉBEC, le 11 févr. 2025 /CNW/ - Le Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) déclenchera une grève générale illimitée de nuit et de fin de semaine, et ce, à compter du 20 février prochain.

Cette grève n'affectera donc pas le Carnaval de Québec.

Rappelons que les membres votants du Syndicat des employés manuels de la Ville de Québec (SCFP 1638) ont refusé, vendredi dernier, l'offre finale et globale de l'employeur à 90 %. Si les employés manuels de la Ville de Québec avaient accepté cette proposition, ils auraient touché en 2029, donc au terme de leur nouveau contrat de travail, le même salaire que les employés manuels de Lévis recevaient déjà en 2024.

« Les membres nous parlent de la convention de la dernière chance. Ils attendent de voir les résultats de cette négociation pour prendre une décision, est-ce que la Ville de Québec veut redevenir un employeur de choix ? Où est-ce qu'on cherche autre chose ? Ce message-là ne vient pas du syndicat, il vient des travailleurs et des travailleuses », de statuer le président du SCFP 1638, Luc Boissonneault.

Le syndicat est ouvert à poursuivre les pourparlers à la table de négociation dans le but d'en arriver à un règlement le plus rapidement possible, considérant que l'employeur a qualifié sa dernière offre de finale, la balle est dans son camp à savoir s'il est prêt à se rasseoir de son côté.

La convention collective des cols bleus de la Ville de Québec est échue depuis le 31 décembre 2023 et les parties négocient depuis plus d'un an et demi, soit depuis le 2 février 2023.

Aucun commentaire supplémentaire ne sera émis.

Comptant plus de 143 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, conseillère, Service des communications, 514 885-4733, [email protected]