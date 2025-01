Les cols bleus de Joliette signent

JOLIETTE, QC , le 28 janv. 2025 /CNW/ - La section locale 1152 du SCFP représentant les 80 cols bleus de la Ville de Joliette a signé une nouvelle convention collective, ce qui marque un tournant significatif pour ses membres. Rappelons que le 22 septembre 2024, 60 % d'entre eux ont voté contre une première entente de principe, mais que le 5 octobre suivant, ils ont accepté, cette fois-ci à 84 %, une deuxième mouture de celle-ci.

« Il nous a fallu un vote de grève pour en arriver à ces résultats, mais là c'est bon! Ces pourparlers ont été longs, mais cela a valu la peine. Après plus de 15 mois de négociation, nous avons conclu une entente qui satisfait l'ensemble de nos membres », de dire Philippe Loyer, président du syndicat depuis le 1er octobre 2024.

Le nouveau président tient à remercier Alain Goyet, son prédécesseur, pour son engagement auprès de ses collègues.

Les augmentations salariales sont de 2,5 % pour les années 2023 à 2025, de 2,75 % pour 2026 et de 3 % pour 2027. Le tout s'accompagne d'une amélioration des primes de garde, d'ancienneté, de soir et de nuit, ainsi que des congés de maladie et des congés mobiles, lesquels sont maintenant monnayables.

La convention collective demeurera en vigueur pour une durée de cinq ans, soit de 2023 à 2027.

« Je dois souligner l'engagement du comité de négociation. Ils ont travaillé jusqu'à la dernière minute pour améliorer les conditions de travail des membres. Bravo! », de conclure Rima Chebib, conseillère syndicale du SCFP.

