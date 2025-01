Les cols blancs de Trois-Rivières entérinent l'entente de principe

TROIS-RIVIÈRES, QC, le 10 janv. 2025 /CNW/ - Les 517 employés cols blancs de la Ville de Trois-Rivières ont entériné jeudi l'entente de principe intervenue le 18 décembre dernier par un vote favorable à 66 %. Cette entente deviendra donc une nouvelle convention collective d'une durée de six ans, applicable à la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2028.

Elle prévoit des augmentations salariales de 3 % en 2023, de 3 % en 2024, de 2,5 à 3 % en 2025 en fonction de l'Indice des prix à la consommation (IPC), de 2 à 3 % en 2026 selon l'IPC, de 1,2 % en 2027 et de 2 à 3 % en 2028 selon l'IPC. De plus, en 2027, la structure salariale sera rehaussée de 2 à 3 % de la masse salariale.

Les jours de vacances ont été augmentés et une nouvelle clause d'horaires variables ou comprimés a été négociée. Aussi, les conditions du régime de retraite ont été améliorées de manière significative. Enfin, la bonification importante des congés parentaux versée par l'employeur aux mères a été étendue aux pères.

Les parties ont également convenu de modalités de maintien des conditions de travail des professionnels nouvellement intégrés au syndicat, de même que de mesures provisoires d'équité visant les professionnels qui en étaient déjà membres.

« Les cols blancs avaient été durement touchés par la hausse du coût de la vie et c'est pourquoi nous réclamions un rattrapage important de nos conditions de travail. C'est nécessaire aussi pour la population de Trois-Rivières parce que la Ville connaît des problèmes de recrutement-rétention qui nuisent aux services à la population. Nos membres auraient souhaité un rattrapage salarial plus important que celui obtenu. Par contre, nous avons décroché une série de gains sur l'aménagement d'horaire, les vacances, le régime de retraite et les congés parentaux qui vont faire une différence significative », d'expliquer Patricia Larouche, présidente du Syndicat des fonctionnaires de la Ville de Trois-Rivières, section locale 3423 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP).

La négociation avait commencé en mars 2022. Un processus de médiation sous l'égide du ministère du Travail du Québec avait ensuite été entamé en août 2024. Puis, le 3 octobre en assemblée générale, les membres s'étaient munis d'un mandat de grève par un vote à 94 %. Enfin, une entente de principe avait été conclue entre les parties le 18 décembre dernier.

Les cols blancs de Trois-Rivières occupent environ 165 titres d'emplois différents et appartiennent à trois groupes : soutien, technique et professionnel.

Parmi leurs principales fonctions, on dénote : secrétaires, commis à l'administration, commis de bibliothèque, répartiteurs d'urgence, techniciens, analystes d'affaires, géographes, spécialistes, conseillers, urbanistes, ingénieurs, avocats, etc.

Comptant plus de 141 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 40 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Sébastien Goulet, Service des communications du SCFP, 438 882-3756