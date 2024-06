Les cols blancs de Sainte-Marthe-sur-le-Lac en grève !

SAINTE-MARTHE-SUR-LE-LAC, QC, le 3 juin 2024 /CNW/ - Les 31 cols blancs de la Ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac déclencheront une grève de deux jours, les 4 et 5 juin prochains. Leur convention collective est échue depuis le 31 décembre 2019.

« Face à l'intransigeance des quatre dernières années, nous n'avons d'autre choix que de faire entendre nos voix à travers une grève. Nos membres méritent des négociations sérieuses. Malheureusement, le conseil municipal et la direction générale refusent de reconnaître nos demandes et nous forcent à intensifier nos actions. Ensemble, nous défendons nos droits, l'avenir de nos membres et la qualité des services que nous offrons à la population », a déclaré Johanne Parent, présidente du SCFP 2804.

Les personnes syndiquées feront du piquetage devant l'hôtel de ville de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, située au 3000 chemin d'Oka, de 8 h à 16 h afin d'exprimer leur mécontentement face à la négociation qui piétine. Dans les circonstances, la journée de médiation prévue le 6 juin a été annulée. La grève des heures supplémentaires déjà en cours sera maintenue après les deux journées de grève.

Comptant plus de 137 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Bakry Alsaieq, conseiller syndical SCFP, 514 701-0561, [email protected]; David Gagnon, Service des communications du SCFP, 438 883-8303, [email protected]