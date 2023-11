Les cols blancs de Longueuil votent pour la grève

LONGUEUIL, QC, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Les relations entre la Ville de Longueuil et son personnel col blanc sont au point mort. Hier soir, les syndiqué(e)s ont voté à 92 % pour le recours à des moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Rappelons que les cols blancs, notamment les technicien(ne)s, les professionnel(le)s et les brigadier(ère)s scolaires, sont sans contrat de travail depuis le 1er janvier 2021.

Le blocage minant les négociations concerne principalement les horaires de travail. Le SREM SCFP 306, Syndicats regroupés des employés municipaux, lequel représente ces salarié(e)s, déplore, entre autres, que la Ville de Longueuil n'offre pas aux cols blancs, majoritairement des femmes, la même mesure de conciliation travail-vie personnelle que celle qu'elle a accordée à ses employé(e)s cols bleus.

D'ailleurs, le syndicat a créé un site Internet permettant aux syndiqué(e)s d'écrire à la mairesse,

Catherine Fournier, ainsi qu'aux autres personnes élues du conseil municipal afin de les interpeller sur ce manque d'équité. À l'instar d'une lettre envoyée au père Noël, avec humour, un texte a été transmis à la mairesse, la mère Noël, lui rappelant ses principes de justice si souvent évoqués lors de ses discours dans le passé.

