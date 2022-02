Les cols blancs de la Ville de Saguenay ont une entente de principe

SAGUENAY, QC, le 24 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Tard au cours de la soirée dernière, après des mois de négociation et un vote pour la grève, les cols blancs de la Ville de Saguenay annoncent qu'ils ont une entente de principe avec l'employeur.

« Évidemment, nous sommes très contents. Nous ne pouvons pas donner les détails sur le contenu de l'entente, mais nous allons, le plus rapidement possible, organiser une assemblée générale afin de la présenter à nos membres », d'expliquer Stéphanie Cloutier, présidente du Syndicat des cols blancs de Saguenay.

Par respect pour les salarié(e)s, le syndicat n'accordera pas d'entrevues sur les pourparlers et leurs résultats.

Comptant plus de 125 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit plus de 35 000 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Lisa Djevahirdjian, 514 831-3815, [email protected]