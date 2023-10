Les cols blancs de Gatineau assurent la paix industrielle pour cinq ans

MONTRÉAL, le 4 oct. 2023 /CNW/ - Les cols blancs de la Ville de Gatineau (SCFP 5400) réunis en assemblée générale aujourd'hui ont voté à 93 % en faveur de l'entente de principe conclu le 21 septembre dernier. Rappelons que les cols blancs avaient voté pour des moyens de pression pouvant aller à la grève générale illimitée.

« Nous avons déployés des moyens de pression et nous avons été entendus. Nous sommes ravis d'annoncer une augmentation salariale de 18% sur cinq ans et l'amélioration significative de l'ensemble de la convention collective », d'expliquer Mike Leclair, président du syndicat.

Parmi les autres gains notons une clause précise sur le télétravail, la bonification de l'ensemble des primes, une nouvelle prime de rétention pour les travailleuses et travailleurs au service 911, une augmentation du financement de la part de l'employeur pour les assurances collectives et l'introduction de la semaine compressée, le fait de pouvoir compresser les heures de la semaine pour avoir une journée de travail en moins.

« Avec l'employeur nous avons trouver des solutions pour défendre la rétention de la main d'œuvre. Nous avons donc un meilleur contrat de travail pour assurer les services à nos citoyennes et citoyens », de conclure le président du syndicat.

La nouvelle convention collective assure la paix industrielle du 1 janvier 2023 au 31 décembre 2027.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit quelque 37 720 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

