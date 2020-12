SEATTLE, le 17 déc. 2020 /CNW/ - Les clients Prime d'Iqaluit (Nunavut), l'une des collectivités les plus au nord du Canada, bénéficieront désormais de délais de livraison plus rapides grâce à l'élargissement du service d'Amazon. Ils pourront maintenant recevoir leurs articles dans un délai de trois à cinq jours, une amélioration par rapport aux précédents délais de 15 à 20 jours, juste à temps pour la période des Fêtes. Ce service, organisé en partenariat avec Canadian North, s'ajoute à la méthode permettant actuellement aux clients de recevoir leurs commandes dans la région.

« Amazon offre ses services à Iqaluit depuis des années et nous comprenons le besoin de fournir à la ville des biens essentiels et des produits courants de façon rapide et abordable », déclare Adam Baker, vice-président au transport mondial. « Nous sommes fiers de travailler en collaboration avec nos partenaires de Canadian North afin d'offrir des expéditions plus rapides à nos clients du secteur, juste à temps pour les Fêtes. »

« Pour les habitants d'Iqaluit, des délais de livraison rapides ne représentent pas seulement un luxe; il s'agit d'une nécessité pour veiller à ce que notre collectivité obtienne les nombreux articles essentiels de tous les jours dont elle a besoin », affirme Kenneth Bell, le maire d'Iqaluit. « Nous sommes heureux qu'Amazon mette son envergure mondiale au service du bien commun en apportant à notre ville un changement historique et bénéfique. Nous avons hâte de voir l'impact qu'auront les nouveaux services de livraison accélérés sur la collectivité d'Iqaluit, lesquels aideront les habitants, l'économie locale et les petites entreprises qui se font livrer des produits et en expédient dans la ville et au-delà. »

Tous les membres Amazon Prime peuvent se prévaloir de ce service, sans frais supplémentaires. La livraison de produits alimentaires essentiels de longue conservation et d'autres articles se fera indépendamment des contributions de Nutrition Nord Canada.

À propos d'Amazon

Amazon est guidée par quatre principes : l'obsession client plutôt que l'attention portée à la concurrence, la passion pour l'invention, l'engagement en faveur de l'excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Les commentaires des clients en ligne, le magasinage en 1-Click, les recommandations personnalisées, Prime, Expédié par Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, les tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo et Alexa comptent parmi les produits et services lancés par Amazon. Pour plus de détails, visitez amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

SOURCE Amazon Canada

Renseignements: Amazon.com, Inc., Service d'assistance pour les médias, [email protected], www.amazon.com/pr

Liens connexes

http://www.amazon.com