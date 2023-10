Les clients d'Hydro Ottawa peuvent maintenant opter pour le nouveau tarif d'électricité de nuit très bas de l'Ontario

OTTAWA, ON, le 17 oct. 2023 /CNW/ - Depuis le vendredi 13 octobre dernier, les ménages et les petites entreprises qui sont assujettis à la grille tarifaire réglementée du gouvernement provincial peuvent demander à passer de leur plan tarifaire actuel d'Hydro Ottawa à celui du tarif d'électricité de nuit très bas, qui entrera en vigueur le 1er novembre prochain.

Nous avons établi nos nouveaux tarifs de manière à inciter davantage les clients à consommer l'électricité entre 23 h et 7 h, pendant que la demande est faible et que l'électricité coûte moins cher. Cette tarification représente une option avantageuse pour la consommation d'électricité nocturne, par exemple dans le cas des personnes qui travaillent par quarts ou rechargent leur véhicule électrique pendant qu'elles dorment.

Avec le tarif de nuit très bas, la tarification varie selon le jour de la semaine et l'heure de la journée. Contrairement aux plans tarifaires déjà en place, le nouveau plan prévoit quatre périodes tarifaires : période de pointe, période médiane, période creuse de fin de semaine et tarif de nuit très bas. Ainsi, il instaure un tarif très bas pour la nuit, mais un tarif de pointe nettement plus élevé. Pour en savoir plus, consultez le site Web d'Hydro Ottawa.

Faits en bref

Peu importe le plan choisi par ses clients, Hydro Ottawa ne tire aucun profit des tarifs d'électricité.

Les clients peuvent présenter leur demande de changement tarifaire par téléphone, par la poste ou dans le portail client MonCompte d'Hydro Ottawa ou, encore, par courriel en envoyant leur formulaire dûment rempli à [email protected] .

. Les clients qui ne demandent aucun changement continueront de recevoir des factures établies selon leur plan tarifaire actuel. Ils auront toujours la possibilité d'opter pour un plan tarifaire différent, qui entrera en vigueur pour leur cycle de facturation suivant.

L'option du tarif de nuit très bas sera offerte aux petites entreprises et aux ménages qui ont leur propre compteur. Toutefois, la plupart des clients commerciaux ou industriels et les clients résidentiels qui habitent dans un immeuble à logements multiples dotés d'un compteur collectif n'y auront pas accès.

D'ici à ce qu'Hydro Ottawa ait terminé la mise à jour de son outil de comparaison des tarifs pour y intégrer le nouveau plan, les clients qui souhaitent comparer leurs factures mensuelles avec celles qu'ils auraient reçues en vertu de la nouvelle tarification peuvent utiliser la calculatrice de facture de la Commission de l'énergie de l' Ontario .

Citation

« Le plan des tarifs d'électricité de nuit très bas mis en place par la province offre à nos clients une nouvelle option à envisager en fonction de leur mode de vie et de leurs besoins énergétiques. À terme, l'établissement des seuils tarifaires et le déplacement de la consommation vers les périodes creuses visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à atténuer la pression qui est exercée sur le réseau en période de pointe. »

- Bryce Conrad, président et chef de la direction

