Les CJE et le RCJEQ renforcent leur rôle essentiel au cœur d'un ambitieux Plan d'action pour la jeunesse

MONTRÉAL, le 13 juin 2021 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) accueille avec enthousiasme le Plan d'action jeunesse 2021-24 développé par le Secrétariat à la jeunesse. En plus de consacrer le rôle significatif des carrefours jeunesse-emploi (CJE) auprès des jeunes, il consolide le programme Créneau carrefour jeunesse que le RCJEQ coordonne et avait coconstruit avec succès avec le Secrétariat à la jeunesse depuis son lancement en 2016.

Au cours des 5 dernières années, ce sont 5000 partenariats annuels et plus de 100 000 jeunes qui ont participé au programme. De ceux-ci, 90% se disent très satisfaits du programme. Ils ont ainsi développé leur autonomie personnelle et sociale, encouragé leur persévérance scolaire, développé plus de 10 000 projets d'entrepreneuriat et d'engagement citoyen ou encore accédé à des lieux décisionnels.

« Nous sommes fiers de la confiance que le gouvernement témoigne aux CJE, au RCJEQ et aux 1500 professionnels qui accompagnent chaque jour les jeunes partout au Québec. Nos organisations sont prêtes pour poursuivre leur travail d'innovation sociale, jouer pleinement leur rôle dans leurs milieux respectifs en complémentarité avec leurs partenaires et accompagner les jeunes au plus près de leurs besoins et de leurs aspirations afin de réaliser leur plein potentiel. », a déclaré le directeur général du RCJEQ, monsieur Alexandre Soulières.

Parallèlement, le RCJEQ achève les ambitieux travaux de coconstruction avec le gouvernement du nouveau mode de financement des CJE. Ce projet de société innovant s'appuie notamment sur son mémoire : Le Carrefour JEunesse. Cette vision vient consolider le rôle essentiel de proximité et d'acteur jeunesse incontournable des CJE en plus de garantir l'universalité de l'accès aux services et leur assurer une plus grande autonomie. Cet accomplissement extraordinaire pour les jeunes du Québec est la résultante du travail exceptionnel exercé au quotidien par les intervenants des CJE et ce, en complémentarité avec l'ensemble de l'écosystème des partenaires jeunesse de la société civile du Québec.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 88 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu de ses jeunes. Depuis plus de 20 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 112 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 70 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

