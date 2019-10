Les citoyens de l'est de l'arrondissement ont maintenant accès à un nouveau point de service Éco-quartier

MONTRÉAL-NORD, QC, le 2 oct. 2019 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Montréal-Nord est très heureux d'annoncer l'ouverture d'un tout nouveau point de service Éco-quartier pour desservir les citoyens de l'est de son territoire. Toute la population était conviée le 2 octobre pour son inauguration officielle en présence de la mairesse Christine Black, de la directrice de la Coop de solidarité Éconord Julie Demers, et de nombreux représentants du milieu communautaire.

« Avec l'ajout de ce deuxième point de service sur le boulevard Rolland, nous venons répondre à un véritable besoin des citoyens de l'est. La propreté, la protection de l'environnement et l'amélioration des services sont nos priorités et l'ouverture de ce nouvel Éco-quartier en est un exemple probant », de déclarer la mairesse Christine Black en précisant que ce projet découlait du plan d'action en matière de propreté de l'arrondissement déposé au printemps dernier.

Madame Julie Demers, directrice de l'organisme s'est dit très heureuse de l'ouverture d'un second point de service : « Nous attendions cette ouverture avec impatience et nous avons très hâte de servir les citoyens de l'est de l'arrondissement. Tout le monde est bienvenu et notre équipe est motivée et heureuse de les rencontrer ».

Les citoyens sont invités à venir découvrir les nombreux services offerts comme le dépôt de piles et d'appareils électroniques inutilisables. La sensibilisation à l'environnement et à la propreté sont également au cœur du mandat des deux Éco-quartiers de l'arrondissement. Ceux-ci offrent notamment des ateliers à caractère écologique de toutes sortes, ils donnent de l'information sur les différentes collectes et soutiennent les initiatives citoyennes de corvées de propreté. Bref, ils sont la référence pour tout ce qui est question de propreté et de protection de l'environnement à Montréal-Nord.

Le local est situé au 12277, boulevard Rolland et est ouvert du mardi au vendredi de 10 h à 16 h 30, et ce, depuis le mardi 24 septembre 2019. C'est la Coop de solidarité Éconord, mandataire de la gestion du programme Éco-quartier pour l'arrondissement, qui aura la responsabilité d'opérer ce point de service, comme c'est le cas pour le premier Éco-quartier situé au 10861, boulevard Pie-IX.

