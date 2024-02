LES CHIROPRATICIENS VEULENT FAIRE PARTIE DE LA SOLUTION AFIN DE DÉSENGORGER LES URGENCES

MONTRÉAL, le 12 févr. 2024 /CNW/ - Alors que le ministre de la Santé, M. Christian Dubé, visitait les urgences des hôpitaux québécois, l'Association des chiropraticiens du Québec (ACQ) propose une solution afin de désengorger nos urgences. Il s'agit de l'intégration des chiropraticiens comme services externes pour la clientèle ambulatoire en urgence, et plus largement à la trajectoire des soins de santé.

Selon le Tableau de bord de la performance du réseau de la santé et des services sociaux, le délai de prise en charge après le triage a bondi d'environ 30 minutes dans la dernière année et demeure en constante augmentation, sans compter que la durée moyenne de séjour ambulatoire dépasse aujourd'hui les 4 heures 30. L'utilisation de toutes les ressources professionnelles à la disposition du réseau de la santé est une solution évidente pour soulager la surcharge dans les urgences du Québec. Dans cette optique, une réorientation d'une clientèle ambulatoire non urgente vers des services externes s'impose - notamment en ce qui concerne les patients souffrant de conditions neuromusculosquelletiques.

« Les maux de dos et de cou sont un des fléaux de notre époque. Cela résulte en plusieurs usagers qui se présentent à l'urgence aux prises avec des lombalgies ou des cervicalgies pour consulter un médecin. Ces patients pourraient être efficacement pris en charge par un chiropraticien. La réorientation de ceux-ci vers un docteur en chiropratique nous semble être une solution envisageable et applicable pour désengorger les urgences. En effet, étant donné leur champ de compétence et considérant leur formation, les chiropraticiens possèdent une expertise dans le domaine des conditions neuromusculosquelettiques qui gagnerait à être mise à contribution afin d'accroître l'accessibilité aux services d'urgence, et du même coup, améliorer l'efficacité du système de santé », affirme le président de l'ACQ, le Dr Guillaume Corbin.

Association des chiropraticiens du Québec

L'ACQ est un organisme sans but lucratif depuis 1967. La mission de l'ACQ est de défendre et soutenir les intérêts professionnels, sociaux et économiques de ses membres. L'Association œuvre à mettre sur pied des projets éducatifs et informatifs visant l'amélioration de la santé publique par des approches scientifiques et efficaces.

