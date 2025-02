TORONTO, le 26 févr. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les Chiefs of Ontario, la Nishnawbe Aski Nation et le Canada ont signé l'entente historique de 8,5 milliards de dollars pour réformer le Programme de services à l'enfance et à la famille des Premières Nations en Ontario.

Cette entente affirme le droit des Premières Nations en Ontario à prendre des décisions concernant leurs enfants. Elle prévoit un financement sûr et souple pour soutenir les Premières Nations, ainsi qu'un financement qui reconnaît et prend en compte les coûts accrus des services dans les communautés éloignées. L'Entente définitive de l'Ontario est une version propre à l'Ontario de l'entente nationale sur le Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations qui a été conclue avec l'Assemblée des Premières Nations, les Chiefs of Ontario et la Nishnawbe Aski Nation en juillet 2024.

L'entente prévoit un financement pour les immobilisations, les services de soutien post-majorité, les services de représentation des Premières Nations et la prévention, tous ces éléments contribuant à l'objectif de maintenir les enfants et les jeunes des Premières Nations sous la garde de leurs proches. L'entente prévoit également 258 millions de dollars pour permettre aux Premières Nations d'acheter, de construire et de rénover des logements afin d'éviter que les enfants des Premières Nations ne soient pris en charge et de soutenir les efforts de réunification entre les enfants et leurs familles.

Dans un deuxième temps, les Chiefs of Ontario, la Nishnawbe Aski Nation et le Canada déposeront une requête conjointe auprès du Tribunal canadien des droits de la personne pour lui demander d'approuver l'entente et de mettre fin à sa surveillance du Programme des services à l'enfance et à la famille des Premières Nations en Ontario.

Citations

« Les dirigeants des Premières Nations en Ontario ont pris des mesures décisives aujourd'hui pour veiller à ce que nos enfants et nos familles aient accès aux services et au soutien qu'ils méritent. Nous ne pouvons pas continuer à attendre que les enfants des Premières Nations soient déplacés et déconnectés de leur culture, de leur famille et de leur communauté. Cette entente permet aux Premières Nations en Ontario de déterminer la meilleure façon de fournir des services à l'enfance et à la famille qui reflètent nos valeurs, nos traditions et nos droits. Je tiens à remercier le gouvernement du Canada et la ministre fédérale des Services aux Autochtones, Patty Hajdu, pour leur engagement à travailler en partenariat avec les Chiefs of Ontario et la Nishnawbe Aski Nation afin de franchir cette étape importante. La collaboration a été essentielle pour faire en sorte que les Premières Nations en Ontario disposent des ressources nécessaires pour créer des changements significatifs, menés par la communauté. »

Abram Benedict, chef régional de l'Ontario

Chiefs of Ontario

« Je suis très fier du fort leadership de nos communautés qui sont restées fidèles à leur décision de changer les choses en soutenant cette entente, malgré tous les bruits qui tentaient de les convaincre d'attendre quelque chose d'autre. Nous savons qu'une réforme est nécessaire dans nos communautés dès maintenant, et non dans plusieurs années. Nous demandons que l'autorité décisionnelle inhérente à nos dirigeants soit respectée et ne soit pas entravée, afin que nous puissions commencer à mettre en œuvre ces réformes avant qu'il n'y ait plus de mal. Miigwetch au chef régional de l'Ontario Benedict et à la ministre Hajdu pour leur engagement à agir rapidement au cours des dernières semaines afin de parvenir à cette entente et de créer ainsi un meilleur avenir pour nos enfants et nos familles ».

Grand chef Alvin Fiddler

Nishnawbe Aski Nation

« Cette entente est la preuve de ce qu'il est possible de faire avec de la bonne foi et une véritable collaboration. Désormais, les enfants des Premières Nations en Ontario auront de meilleures chances de réussir, entourés de leurs communautés et de leur culture. Je tiens à remercier le chef régional de l'Ontario, Abram Benedict, et le grand chef Alvin Fiddler pour leur plaidoyer inébranlable et pour leur collaboration avec le Canada dans la poursuite de ces réformes cruciales qui transformeront les services à l'enfance et à la famille en Ontario et feront une réelle différence dans tant de vies. »

L'honorable Patty Hajdu

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

L'Entente définitive de l' Ontario prévoit le financement de la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants et les familles des Premières Nations qui résident habituellement dans les réserves.

prévoit le financement de la prestation de services à l'enfance et à la famille pour les enfants et les familles des Premières Nations qui résident habituellement dans les réserves. Les deux tiers du financement prévu par l'entente seront versés aux Premières Nations pour leur permettre de prendre les décisions, de mener les activités et de mettre en œuvre les programmes qui répondent le mieux aux besoins individuels de leurs enfants et de leurs familles.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

X: @ChiefsofOntario @NANComms

Facebook: @ChiefsofOntario @NishnawbeAskiNation

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Isak Vaillancourt, Gestionnaire des communications, Chiefs of Ontario, 416-819-8184, [email protected]; Michael Heintzman, Directeur des communications, Nishnawbe Aski Nation, 807-621-2790, [email protected]; Jennifer Kozelj, Attachée de presse, Cabinet de l'honorable Patty Hajdu, Ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de FedNor, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]