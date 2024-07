GITANYOW, BC, le 15 juill. 2024 /CNW/ - La Gitanyow Nation, représentée par les Simgigyet'm Gitanyow (chefs héréditaires Gitanyow), et le gouvernement du Canada ont récemment signé une entente de financement, marquant ainsi une étape importante dans le rétablissement du droit inhérent à l'autonomie gouvernementale des Gitanyow. Pour la Gitanyow Nation, ce droit inhérent se retrouve dans leur « Dax'gyet » - la force et l'autorité de la relation des chefs héréditaires avec leurs terres ancestrales.

Le gouvernement du Canada accorde 18,4 millions de dollars pour faire progresser les objectifs et les priorités énoncés dans l'accord sur la gouvernance des Gitanyow (l'accord), signé par les Gitanyow, le Canada et la Colombie-Britannique en 2021. L'accord offre une voie de transition de la Loi sur les Indiens à l'autonomie gouvernementale des Gitanyow, fondée sur le rétablissement et la reconnaissance juridique du système de gouvernance héréditaire des Gitanyow.

Le financement permettra à la Gitanyow Nation de mettre pleinement en œuvre son gouvernement en vertu de sa constitution en faisant progresser la capacité de gouvernance, les objectifs communautaires et les priorités de développement économique. Les activités à soutenir comprennent : l'élaboration continue d'un plan de revitalisation héréditaire; l'harmonisation des « Ayookxw » (lois suprêmes) des Gitanyow de Simgigyet'm avec les intérêts fédéraux, provinciaux et des tiers; l'élaboration d'outils de gouvernance et de cadres législatifs modernes; et la construction d'un nouveau bâtiment pour accueillir les opérations « Dax'gyet » et un institut de formation.

Cet accord de financement s'aligne sur la mise en œuvre de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, soulignant l'importance de l'autodétermination, définie comme la capacité de déterminer librement leur statut politique et d'assurer librement leur développement économique, social et culturel.

« Le travail d'élaboration de ce document [la constitution Gitanyow] est important; nous devons choisir avec soin les mots que nous utilisons pour décrire notre système afin que les gouvernements et le monde puissent voir qui nous sommes et que nous existons; nous le transmettrons aux générations futures de Gitanyow. »

Simogyet Sindihl/Robert Good

« C'est un jour très important pour nos ancêtres et les générations futures. Travailler ensemble dans l'unité est la meilleure voie à suivre pour nous tous. Cette nouvelle entente reconnaît non seulement le système juridique traditionnel des Gitanyow, mais fournit également les ressources nécessaires pour propulser notre peuple vers un avenir prospère. »

Simogyet Malii/Glen Williams

Chefs héréditaires Gitanyow

« Cet accord marque une étape importante de notre cheminement commun de la Loi sur les Indiens vers une Gitanyow Nation plus forte sous sa forme de gouvernance traditionnelle et héréditaire. Cet investissement vise à soutenir les Gitanyow dans leurs objectifs d'améliorer la gouvernance, de favoriser le développement économique et de renforcer l'infrastructure communautaire. Nous marchons ensemble sur la voie de la réconciliation, dans le respect du riche patrimoine et des aspirations futures du peuple Gitanyow. »

L'honorable Gary Anandasangaree

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Les faits en bref

Les chefs héréditaires Gitanyow, par l'intermédiaire de la Gitanyow Huwilp Society, s'efforcent de promouvoir le bien-être social, culturel et économique du peuple Gitanyow.

La Gitanyow Huwilp Society a été créée en 1993 dans le but de représenter les Gitanyow Huwilp (maisons). Mandatée par leur peuple et les chefs héréditaires Gitanyow, sa mission est de protéger les Lax'yip (territoire) pour les membres de la Wilp (maison).

La principale communauté des Gitanyow est située sur la rivière Kitwanga , à 8 kilomètres au sud du lac Kitwancool , au confluent du ruisseau Kitwancool . La communauté est située dans la réserve indienne Gitanyow n o 1. Les Gitanyow sont une société matrilinéaire du peuple Gitxsan.

, à 8 kilomètres au sud du lac , au confluent du ruisseau . La communauté est située dans la réserve indienne Gitanyow n 1. Les Gitanyow sont une société matrilinéaire du peuple Gitxsan. Le village d'environ 400 résidents est un lieu historique national du Canada.

