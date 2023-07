Près des trois quarts (71 %) des chefs de la direction pensent que la culture est l'un des principaux facteurs influençant positivement la performance financière, comparativement à 26 % en 2021

Plus de la moitié (59 %) des répondants affirment qu'il est très important ou crucial de lier la culture directement à la stratégie pour obtenir des avantages financiers

Plus de la moitié (53 %) déclarent mettre l'accent sur la culture pour améliorer considérablement le maintien en poste des employés, quel que soit le modèle de travail (à distance, au bureau ou hybride)

CHICAGO, 26 juillet 2023 /CNW/ - Dans le contexte d'un modèle de travail hybride et d'une économie incertaine, la culture organisationnelle est plus importante que jamais pour stimuler la mobilisation et le maintien en poste des employés, le rendement de l'entreprise et les résultats financiers. C'est ce que révèlent les données d'une nouvelle enquête menée auprès de 500 chefs de la direction d'entreprises internationales, publiée aujourd'hui par Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII), un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande.

L'étude intitulée « Aligning culture with the bottom line : Putting people first » a révélé que les chefs de la direction se concentrent de plus en plus sur la culture, privilégient de façon proactive l'état d'esprit des employés et recherchent des façons de travailler qui permettent d'obtenir des résultats opérationnels précis, le tout afin de stimuler le rendement financier et d'arriver à des résultats extrêmement positifs.

« Le fait de privilégier intentionnellement la culture de l'entreprise ne peut pas être séparé de la stratégie d'affaires. Les deux éléments doivent être intrinsèquement liés, et lorsqu'ils sont harmonisés, ils peuvent entraîner des rendements financiers importants », a déclaré Rose Gailey, codirectrice de la culture et des pratiques organisationnelles chez Heidrick & Struggles. « Les chefs de la direction qui cherchent à améliorer leur performance dans le marché instable d'aujourd'hui peuvent le faire en veillant à ce que la culture demeure au cœur de leur programme stratégique. Les données sont claires : il vaut la peine d'investir dans votre personnel et cela crée une organisation plus dynamique et mieux placée pour prospérer dans un environnement commercial en évolution rapide. »

Dans le cadre d'un sondage mené auprès de 500 chefs de la direction à l'échelle mondiale, Heidrick & Struggles a révélé que les dirigeants cherchent actuellement à intégrer la culture dans les modèles de travail en évolution afin de stimuler l'expérience des employés et l'innovation, et que ces actions ont pour résultat de stimuler la performance financière.

Mettre l'accent sur la culture d'entreprise donne des résultats

Parmi les résultats, les chefs de la direction constatent avant tout qu'une orientation stratégique axée sur la culture stimule la performance financière. Alors, comment les dirigeants bâtissent-ils une culture ayant une incidence positive sur les résultats? Les chefs de la direction pensent que l'élément culturel le plus important est l'orientation et le but à suivre, lequel a connu la plus forte croissance, passant de 37 % en 2021 à 69 % en 2023. Parmi les autres éléments culturels essentiels pour stimuler le rendement, mentionnons l'agilité, l'innovation et un état d'esprit axé sur la croissance (57 %) ainsi qu'un esprit positif et un dynamisme (46 %).

Les chefs de la direction d'aujourd'hui comprennent que la culture a un impact concret sur le rendement de l'entreprise, en particulier sur le plan financier - il est clair que la culture n'est pas seulement un mot à la mode. Le sondage a révélé que pour 71 % des chefs de la direction, la culture est l'un des principaux facteurs influant positivement sur le rendement financier, soit une hausse de 44 points de pourcentage par rapport à 2021. De plus, un chef de la direction sur trois a classé la culture comme le principal facteur dans l'ensemble.

Une grande majorité de répondants qui ont redoublé d'efforts dans ce domaine en constatent les résultats : Pour 49 % des chefs de la direction, le fait d'avoir mis l'accent sur la culture de l'entreprise a considérablement amélioré le rendement financier, tandis que pour 35 % des répondants, cela a quelque peu amélioré le rendement financier.

Maintien en poste des employés : l'approche axée sur les gens fonctionne

La culture n'est pas seulement le moteur des résultats financiers, elle améliore également l'expérience globale des employés. En fait, les chefs de la direction considèrent les avantages financiers comme un avantage supplémentaire, et ils orientent plutôt leurs efforts culturels sur la satisfaction et le rendement des employés.

La principale motivation des chefs de la direction qui se sont concentrés sur la culture d'entreprise a été l'augmentation de l'engagement des employés, élément pour lequel le nombre de réponses a plus que doublé depuis 2021, passant de 26 % à 54 %. Les deux autres principales raisons citées pour mettre l'accent sur la culture ont été l'augmentation de l'innovation et l'amélioration de la diversité et de l'inclusion. Ces facteurs soulignent l'importance croissante accordée aux employés et à la façon dont ils travaillent ensemble, ce qui démontre que les chefs de la direction adoptent une approche axée sur les gens.

L'enquête a révélé que cette approche s'avérait déjà bénéfique. La culture a été le principal facteur influant sur les taux de maintien en poste des employés, dépassant même la rémunération, les avantages sociaux et la flexibilité du lieu de travail. Presque tous les répondants ont déclaré que l'accent mis sur la culture améliorait le maintien en poste des employés, 53 % disant que cela améliorait considérablement le maintien en poste et 41 % affirmant que cela améliorait un peu le maintien en poste dans l'ensemble des modèles de travail. Bien que les normes du lieu de travail varient au fil du temps, la culture d'entreprise est un pilier pour les chefs de la direction, quoiqu'il se passe à l'extérieur.

À propos de l'étude

Au printemps 2023, Heidrick & Struggles a interrogé 500 chefs de la direction dans le monde entier sur la valeur de la culture d'entreprise et sur la façon dont celle-ci contribue à la rentabilité. Ces dirigeants étaient établis en Australie, au Brésil, au Canada, en France, en Allemagne, à Hong Kong, à Singapour, en Espagne, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Ils sont à la tête d'entreprises travaillant dans les secteurs des biens de consommation, des services financiers, de l'industrie et de l'énergie, des soins de santé et produits pharmaceutiques, ainsi que de la technologie et des télécommunications.

À propos d'Heidrick & Struggles

Heidrick & Struggles (Nasdaq : HSII) est un fournisseur de premier ordre de services d'experts-conseils en leadership et de solutions de talents sur demande qui répondent aux besoins en matière de talents de haut niveau et de consultation des principales organisations mondiales. En tant que conseillers en leadership de confiance, nous collaborons avec nos clients pour former des leaders et des organisations prêts pour l'avenir, en regroupant nos services et nos offres dans les domaines de la recherche de cadres, de la diversité et de l'inclusion, de l'évaluation et du développement du leadership, du façonnement de la culture et de la recherche de cadres supérieurs sur demande. Heidrick & Struggles est depuis plus de 65 ans le pionnier de la profession de recherche de cadres. Aujourd'hui, l'entreprise offre des solutions intégrées en matière de talents et de capital humain afin d'aider ses clients à changer le monde, une équipe de direction à la fois.® www.heidrick.com

Personne-ressource pour les médias

Bianca Wilson

Directrice des relations publiques, Amériques

Heidrick & Struggles

[email protected]

SOURCE Heidrick & Struggles