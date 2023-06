LES CHEFS DE LA DIRECTION DES PRINCIPAUX GESTIONNAIRES DES PLACEMENTS DES RÉGIMES DE PENSION CANADIENS SOUTIENNENT LES NORMES INAUGURALES DE L'INTERNATIONAL SUSTAINABILITY STANDARDS BOARD (ISSB)

TORONTO, le 28 juin 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les chefs de la direction de onze des principaux gestionnaires de placements des régimes de pension du Canada, qui représentent plus de 2000 milliards de dollars en actifs sous gestion, font appel aux sociétés axées sur la valeur à long terme pour adopter le nouveau cadre de divulgation de l'International Sustainability Standards Board (ISSB), lancé cette semaine.

ISSB logos (Groupe CNW/Canada Pension Plan Investment Board)

Ensemble, AIMCo, la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), la Caisse de dépôt et placement du Québec, le Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP), Investissements PSP, Investissements RPC, Investment Management Corporation of Ontario, OMERS, OPTrust, le Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l'Ontario, et University Pension Plan ont publié une déclaration commune à l'appui des normes inaugurales de l'ISSB (les « normes »). Les nouvelles normes de l'ISSB aident à consolider les normes de divulgation existantes, y compris les normes du Sustainability Accounting Standards Board (SASB) et le cadre du Groupe de travail sur l'information financière relative aux changements climatiques (GIFCC).

Les chefs de la direction ont déclaré qu'ils croient que l'adoption généralisée de cette nouvelle référence mondiale incitera les entreprises à examiner et à gérer plus étroitement les activités qui ont une incidence de plus en plus importante sur la création de valeur à long terme.

La déclaration commune stipule que les gestionnaires de placements des régimes de pension du Canada « sont tenus d'offrir des rendements ajustés au risque à long terme qui contribuent à la sécurité des régimes de retraite et des prestations de retraite pour des millions de personnes. En 2020, bon nombre de nos organisations ont parlé de l'importance que les entreprises et les partenaires d'investissement accordent à la durabilité à long terme de leurs activités au cœur de leur planification stratégique, de leurs activités et de leurs divulgations. Nous croyons que l'intégration de facteurs importants liés à la durabilité dans nos stratégies et nos décisions de placement fait partie intégrante du devoir que plusieurs d'entre nous avons envers nos clients, nos cotisants et nos bénéficiaires. La compréhension de ces facteurs nous aide à travailler individuellement pour tirer parti des occasions et atténuer les risques.

La façon dont les entreprises cernent et traitent des questions comme la diversité et l'inclusion, le capital humain, l'efficacité des conseils d'administration et les changements climatiques peut contribuer de façon importante à la création ou à l'érosion de valeur. Les entreprises ont l'obligation de divulguer à leurs investisseurs les risques et les occasions d'affaires importants qu'elles présentent et, à notre avis, elles devraient fournir des renseignements pertinents sur le plan financier, comparables et utiles à la prise de décision.

Pour notre part, nous continuerons de nous efforcer de renforcer nos propres déclarations sur la durabilité et d'allouer des capitaux aux entreprises les mieux placées pour préserver et créer de la valeur à long terme. »

L'ISSB, qui a publié les nouvelles normes le 26 juin, a déclaré que ce nouveau cadre contribuera à améliorer la confiance dans les informations que présentent les entreprises sur le développement durable afin d'éclairer les décisions d'investissement. Pour la première fois, les normes créent un langage commun pour faire connaître l'effet des risques et des occasions liés au climat sur les perspectives d'une entreprise, a noté l'ISSB.

Les normes ont été élaborées pour être utilisées conjointement avec les exigences comptables prévues par les Normes internationales d'information financière (IFRS).

L'IFRS S1 fournit un ensemble d'obligations d'information visant à permettre aux sociétés de communiquer aux investisseurs les risques et les occasions liés à la durabilité auxquels elles sont confrontées à court, moyen et long termes.

La norme IFRS S2 établit des informations précises sur le climat et est conçue pour être utilisée avec la norme IFRS S1.

Les deux intègrent pleinement les recommandations de la TCFD.

L'ISSB a élaboré l'IFRS S1 et l'IFRS S2 en tenant compte des nombreux commentaires du marché et en réponse aux demandes du G20, du Conseil de stabilité financière (CSF) et de l'Organisation internationale des commissions de valeurs (OICV), ainsi que des leaders de la communauté des entreprises et des investisseurs. Ce soutien à l'établissement d'une base mondiale complète de données sur la durabilité démontre l'exigence généralisée d'une compréhension uniforme de l'incidence des facteurs de durabilité sur les perspectives des entreprises.

