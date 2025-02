Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants :

Hausse de l'actif net de 24,5 milliards de dollars

Rendement net sur 10 exercices de 9,2 pour cent

Investissements RPC est une fois de plus reconnu pour sa transparence, puisque nous nous sommes classés au deuxième rang parmi 75 caisses de retraite dans 15 pays selon le Global Pension Transparency Benchmark 2024.

TORONTO, le 12 févr. 2025 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le troisième trimestre le 31 décembre 2024, avec un actif net de 699,6 milliards de dollars, comparativement à 675,1 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 24,5 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 26,0 milliards de dollars, moins des sorties nettes de trésorerie du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 1,5 milliard de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours du premier semestre de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année.

La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a généré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 9,2 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 3,8 pour cent. Depuis sa création en 1999, et incluant le troisième trimestre de l'exercice 2025, Investissements RPC a contribué à hauteur de 487,7 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

Pour les neuf premiers mois de l'exercice, la caisse a augmenté de 67,2 milliards de dollars, ce qui comprend un bénéfice net de 55,3 milliards de dollars et des transferts nets du RPC de 11,9 milliards de dollars. Pour la période, la caisse a généré un rendement net de 8,6 pour cent.

« Les rendements solides ce trimestre ont permis à la caisse d'enregistrer un bénéfice net de 26 milliards de dollars. Nos équipes de placement ont été très actives, ayant conclu plus de 40 transactions au cours des trois derniers mois de l'année civile, a déclaré John Graham, président et chef de la direction d'Investissements RPC. Malgré l'incertitude considérable qui plane à l'échelle mondiale en ce début d'année 2025, nous avons été en mesure, grâce à notre équipe solide et expérimentée et à notre portefeuille résilient, de continuer à saisir les meilleures occasions d'obtenir des rendements de placement stables à long terme pour la caisse. »

Investissements RPC atteint un actif net de 700 milliards de dollars cinq ans plus tôt que les projections initiales du Bureau de l'actuaire en chef du Canada. Les projections initiales quant à l'actif de la caisse du RPC comprennent les projections tirées du 18e rapport actuariel sur le régime de retraite du Canada (au 31 décembre 2000) et les projections quant à l'actif du RPC supplémentaire tirées du 30e rapport actuariel sur le régime de retraite du Canada (au 31 décembre 2018). Les actifs réels de la caisse ont dépassé les hypothèses initiales du Bureau de l'actuaire en chef, ce qui s'explique surtout par les changements stratégiques apportés à notre approche en matière de placement au cours de cette période.

Au troisième trimestre, la caisse a enregistré l'une de ses plus importantes hausses trimestrielles jamais vues en dollars. Cette croissance a été soutenue par les rendements de la plupart des catégories d'actifs, particulièrement les placements en actions de sociétés fermées et en instruments de crédit. Ces gains ont été contrebalancés par les pertes liées aux titres à revenu fixe, qui ont subi l'incidence de la hausse des rendements des obligations d'État américaines. Bien que nous nous attendions à ce que la volatilité en général ait une incidence sur les résultats globaux sur divers horizons, les fluctuations découlant de la dépréciation du dollar canadien ont été particulièrement marquées au cours de la période de présentation de l'information financière considérée.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2025 le 31 décembre 2024 avec un actif net de 646,2 milliards de dollars, comparativement à 626,1 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif net de 20,1 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 24,6 milliards de dollars, moins des sorties nettes de trésorerie du RPC de base de 4,5 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 3,9 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 8,1 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le troisième trimestre de l'exercice 2025 le 31 décembre 2024 avec un actif net de 53,4 milliards de dollars, comparativement à 49,0 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 4,4 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 1,4 milliard de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 3,0 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a réalisé un rendement net de 2,8 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur cinq exercices de 5,4 pour cent.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour la période close le 31 décembre 2024) RPC de base Sur cinq exercices 8,1 % Sur 10 exercices 9,3 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 5,4 % Depuis la création 6,2 %



1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC 1, 2 (pour la période close le 31 décembre 2024) RPC de base Sur cinq exercices 4,6 % Sur 10 exercices 6,5 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 1,9 % Depuis la création 2,9 %



1. Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

2. Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité de s'acquitter, chaque jour, de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous nous sommes classés au deuxième rang parmi 75 caisses de retraite dans 15 pays selon le Global Pension Transparency Benchmark 2024, un indice de référence élaboré par Top1000funds.com et CEM Benchmarking. Le Global Pension Transparency Benchmark examine la transparence et la qualité des informations publiées, en ce qui a trait à l'exhaustivité, à la clarté, à la valeur et à la comparabilité des informations fournies.

Nous avons remporté l'Australian Market Achievement de l'année 2024 décerné par KangaNews. L'an dernier, Investissements RPC a été le plus important emprunteur souverain, supranational et d'agences d'obligations kangourou sur le marché des obligations en dollars australiens, avec des émissions de 4,2 milliards de dollars australiens.

Nous avons affirmé notre soutien aux Normes canadiennes d'information sur la durabilité du Conseil canadien des normes d'information sur la durabilité, qui abordent les informations générales liées à la durabilité et les exigences spécifiques en lien avec le climat. Investissements RPC estime que ces normes sont importantes pour favoriser la compétitivité des sociétés canadiennes dans les marchés financiers mondiaux, ainsi que pour permettre aux administrateurs canadiens de s'acquitter de leurs responsabilités envers les sociétés qu'ils supervisent.

Nous avons publié notre rapport intitulé Intégrer l'IA et le capital humain par l'entremise de l'Institut sur les données d'Investissements RPC, qui explore le rôle des investisseurs, des membres de la direction et des conseils d'administration à la croisée de l'intelligence artificielle et des stratégies relatives aux talents.

Émission de titres d'emprunt

Nous avons annoncé l'ajout de Cedar Leaf Capital, le premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones, à notre syndicat sur le marché obligataire pour les transactions en dollars canadiens.

Faits saillants de nos activités de placement du troisième trimestre

Actions à gestion active

Investissement d'un montant de 600 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé pour une participation de 1,3 pour cent dans les actions publiques de DSV A/S, une société établie au Danemark, afin de soutenir le financement de son acquisition de Schenker AG. Cette acquisition renforce la position de la société en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur du transport et de la logistique à l'échelle mondiale.

Placements en instruments de crédit

Investissement d'un montant de 175 millions de dollars américains dans un prêt mezzanine garanti par Fontainebleau Miami Beach, un centre de villégiature à service complet situé en bord de mer en Floride, parallèlement à un coinvestissement de 50 millions de dollars américains en partenariat avec Ohana Real Estate Investors.

Investissement dans un prêt à terme unitranche et une facilité de crédit renouvelable consentis à Encore, un fournisseur de premier plan de services de technologies, de mise en scène et de production d'événements pour les événements d'entreprises aux États-Unis.

Engagement à investir un montant de 473,1 milliards de wons sud-coréens (479 millions de dollars canadiens) dans un compte à gestion distincte géré par TPG Angelo Gordon, ciblant des occasions dans le secteur du crédit immobilier en Corée du Sud.

Conclusion d'un placement sûr de 250 millions de dollars américains dans Antares Private Credit Fund, qui détient des prêts créés par Antares accordés à des sociétés fermées aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 1,2 milliard de couronnes suédoises (150 millions de dollars canadiens) dans les facilités de la société de portefeuille Open Infra, un concepteur, propriétaire et exploitant d'un réseau de fibre jusqu'au domicile en Suède et en Allemagne.

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans un prêt à terme de premier rang émis par Salamanca Infrastructure LLC, qui détient des actifs en construction liés au secteur intermédiaire de l'énergie aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans la facilité de financement de Bain Capital pour soutenir son acquisition de PowerSchool. PowerSchool, dont le siège social est situé aux États-Unis, est un chef de file dans le domaine des solutions infonuagiques et des logiciels d'administration scolaire, de la maternelle à la 12 e année, utilisés par des éducateurs dans plus de 90 pays.

année, utilisés par des éducateurs dans plus de 90 pays. Investissement d'un montant de 115 millions de dollars américains, de concert avec des fonds gérés par Apollo Management, dans un financement de Stone Canyon Industries Holdings pour permettre à cette dernière d'accroître ses placements dans Morton Salt et Reddy Ice . Morton Salt est la plus importante société axée uniquement sur la production de sel verticalement intégrée à l'échelle mondiale, et Reddy Ice est le plus important fabricant de glace emballée sur le marché nord-américain.

Actions de sociétés fermées

Investissement d'un montant de 50 millions d'euros dans le cadre d'une transaction liée à un fonds de continuation comportant un actif unique conclue avec l'équipe Expansion d'Ardian pour Syclef, une entreprise européenne de premier plan spécialisée dans l'installation et la maintenance de systèmes de réfrigération et de conditionnement d'air.

En partenariat avec MBK Partners, investissement d'un montant de 11,5 milliards de yens japonais (105 millions de dollars canadiens) pour une participation de 7 pour cent dans Alinamin Pharmaceutical, établie au Japon, qui conçoit et fabrique des médicaments et des compléments offerts en vente libre.

Engagement à investir un montant de 700 millions de dollars américains dans BPEA Private Equity Fund IX, géré par EQT Private Capital Asia, un gestionnaire de capital-investissement de premier plan dans la région de l'Asie-Pacifique dont les activités sont axées sur les rachats avec prise de contrôle d'entreprises à forte capitalisation.

Engagement à investir un montant d'environ 460 millions d'euros pour une participation minoritaire importante dans Regnology parallèlement à un nouveau placement effectué par Nordic Capital XI, qui vient s'ajouter à sa participation actuelle. Regnology, dont le siège social est situé en Allemagne, est un fournisseur mondial de logiciels axé sur les solutions de présentation de l'information à des fins réglementaires pour les institutions financières.

Investissement d'un montant de 180 millions de dollars américains, en partenariat avec Advent, dans le cadre de la privatisation de Nuvei, un fournisseur mondial de services de paiement établi à Montréal, au Canada .

. Engagement à investir dans Accel Growth VII, qui sera axé sur les placements dans des sociétés technologiques mondiales en phase de croissance, et dans Accel India VIII, qui sera axé sur les secteurs de la consommation, des technologies et de la technologie financière. Accel est une société de capital-risque de premier plan à l'échelle mondiale qui détient des fonds en phase de démarrage et de croissance aux États-Unis, en Europe et en Inde.

et en Inde. Échange de notre position dans Axel Springer SE, une société médiatique et technologique internationale établie en Allemagne, pour une participation directe majoritaire dans les sociétés de petites annonces The Stepstone Group et AVIV Group, qui seront détenues en coentreprises distinctes, en partenariat avec KKR. Axel Springer SE demeurera un coactionnaire minoritaire dans les sociétés de petites annonces et détiendra une participation d'environ 10 pour cent.

Investissement dans nVent, un fournisseur mondial de solutions indispensables en matière de gestion de chauffage électrique, en partenariat avec Brookfield .

. Investissement d'un montant de 461 millions de dollars américains dans un véhicule de continuation comportant plusieurs actifs avec Warburg Pincus, visant cinq sociétés des fonds Warburg Pincus Global Growth et Warburg Pincus Financial Sector.

Placement additionnel de 50 millions de dollars américains dans Databricks, une société de données, d'analytique et d'IA établie à San Francisco , dans le cadre du financement de 8,6 milliards de dollars américains de la série J, ce qui a porté notre participation à un peu moins de 1 pour cent. Nous avons investi pour la première fois dans Databricks en 2021.

, dans le cadre du financement de 8,6 milliards de dollars américains de la série J, ce qui a porté notre participation à un peu moins de 1 pour cent. Nous avons investi pour la première fois dans Databricks en 2021. Engagement à investir un montant de 167 millions d'euros dans AXA IM Prime Genesis PE Secondaries Fund afin d'acquérir une exposition indirecte à douze fonds de rachat et de fournir le capital principal qui servira à financer de nouveaux placements axés sur les transactions de rachat en Amérique du Nord et en Europe .

. En partenariat avec EQT Private Capital Asia, coinvestissement d'un montant de 50 millions de dollars américains pour une participation de 5 pour cent dans PropertyGuru, une entreprise de petites annonces immobilières en ligne de premier plan en Asie du Sud-Est.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains dans le cadre d'une transaction liée à un fonds de continuation comportant un actif unique conclue avec Court Square Capital Partners pour Playcore, un important fabricant et distributeur de matériel pour les terrains de jeux et les loisirs établi aux États-Unis.

Signature d'une entente définitive à l'appui de la fusion proposée de Novolex MD et de Pactive Evergreen Inc. afin de créer un important fabricant de produits d'emballage pour les aliments, les boissons et les marchandises spécialisées en Amérique du Nord. Nous fournirons un apport d'environ 1 milliard de dollars américains et deviendrons un actionnaire minoritaire important dans la société issue de la fusion.

et de Pactive Evergreen Inc. afin de créer un important fabricant de produits d'emballage pour les aliments, les boissons et les marchandises spécialisées en Amérique du Nord. Nous fournirons un apport d'environ 1 milliard de dollars américains et deviendrons un actionnaire minoritaire important dans la société issue de la fusion. Engagement à investir un montant de 11,5 milliards de yens japonais (75 millions de dollars américains) dans Polaris Capital Fund VI. Polaris Capital est un gestionnaire de capital‑investissement japonais de premier plan axé sur les placements de rachat d'entreprises de taille moyenne à supérieure.

Conclusion, en partenariat avec NewView Capital, un gestionnaire de capital-risque et de croissance qui a atteint un stade de croissance avancé, d'un placement supplémentaire de 25 millions de dollars américains dans Human Interest, un fournisseur de régimes de retraite 401(k) et 403(b) abordables à service complet dont l'objectif est de faciliter pour les petites et moyennes entreprises l'offre de ces types de régimes à leurs employés.

Investissement, en partenariat avec Dragoneer, dans Instructure, une société de logiciels établie aux États-Unis offrant des services au marché final de l'éducation.

Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans Accel-KKR Strategic Capital, qui investira dans une vaste gamme de transactions principalement axées sur l'industrie du logiciel dans le marché secondaire.

En partenariat avec Cinven, investissement d'un montant de 100 millions d'euros dans une plateforme de petites annonces immobilières en ligne de premier plan en Espagne, en Italie et au Portugal .

. Conclusion de l'acquisition de Keywords Studios, un important fournisseur international de services de jeux vidéo, de concert avec EQT et Temasek. Nous avons investi un montant d'environ 515 millions de dollars américains, pour une participation de 24,5 pour cent dans la société.

Engagement à investir un montant total de 200 millions de dollars américains dans les véhicules CVC Growth Partners III et CVC Growth Partners III Co-Investment, qui investiront dans des sociétés de logiciels et des sociétés de services technologiques axées sur la croissance du marché intermédiaire aux États-Unis et en Europe .

. Conclusion d'un placement supplémentaire de 8 millions de dollars américains dans Eruditus dans le cadre de la ronde de financement de la série F de la société. Eruditus collabore avec plus de 80 des meilleures universités au monde pour offrir une éducation de qualité accessible au moyen de cours, de programmes de diplômes universitaires, de certificats professionnels et de programmes destinés aux cadres supérieurs.

Engagement à investir un montant de 437,5 milliards de wons sud-coréens (443 millions de dollars canadiens) dans un compte à gestion distincte géré par ESR, un gestionnaire d'actifs réels de l'Asie-Pacifique ciblant des solutions de placements dans des instruments de crédit pour des actifs logistiques en Corée du Sud.

Investissement d'un montant de 86 millions de dollars américains pour acquérir une participation de 8 pour cent dans Infocom, une plateforme de bandes dessinées en ligne de premier plan au Japon, en partenariat avec Blackstone Asia.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, en partenariat avec EQT Private Capital Asia, pour une participation d'environ 5 pour cent dans Perficient, un important fournisseur de services en matière de stratégie, de conception et d'ingénierie numériques de bout en bout pour les entreprises mondiales. Établie aux États-Unis, Perficient exerce ses activités à l'échelle mondiale dans 40 emplacements situés en Asie, aux États-Unis et en Amérique latine et 28 pour cent de ses employés chargés de la prestation des services sont basés en Inde.

Investissement d'un montant de 25 millions de dollars américains dans Cytovale dans le cadre d'une ronde de financement de série D, en partenariat avec Sands Capital. Établie en Californie, Cytovale est une société de diagnostic médical à l'étape de la commercialisation qui concentre ses activités sur le lancement d'IntelliSep, un outil de diagnostic en milieu hospitalier qui permet de stratifier rapidement le risque chez les patients en fonction de la probabilité qu'ils souffrent d'une septicémie.

Actifs réels

Conclusion de trois coinvestissements, en partenariat avec Quantum Capital Group, une société de capital-investissement établie à Houston axée sur le secteur de l'énergie : un montant de 150 millions de dollars américains pour une participation d'environ 29 pour cent dans Trace Midstream, une société établie à Houston détenant des actifs dans le domaine de la collecte et du transport de gaz naturel dans le bassin permien, un montant de 80 millions de dollars américains pour une participation d'environ 11 pour cent dans QB Energy, une entreprise privée de prospection et de production dont les activités sont axées sur l'acquisition et la mise en valeur d'actifs de gaz naturel et un montant de 65 millions de dollars américains pour une participation d'environ 10 pour cent dans Firebird II, une entreprise privée de prospection et de production dont les activités sont axées sur l'acquisition et la mise en valeur d'actifs en amont dans le bassin permien.

axée sur le secteur de l'énergie : un montant de 150 millions de dollars américains pour une participation d'environ 29 pour cent dans Trace Midstream, une société établie à détenant des actifs dans le domaine de la collecte et du transport de gaz naturel dans le bassin permien, un montant de 80 millions de dollars américains pour une participation d'environ 11 pour cent dans QB Energy, une entreprise privée de prospection et de production dont les activités sont axées sur l'acquisition et la mise en valeur d'actifs de gaz naturel et un montant de 65 millions de dollars américains pour une participation d'environ 10 pour cent dans Firebird II, une entreprise privée de prospection et de production dont les activités sont axées sur l'acquisition et la mise en valeur d'actifs en amont dans le bassin permien. Annonce de la création de notre deuxième coentreprise de centres de données avec Pacific Asset Management Company, un partenaire actuel, pour un montant de 1 billion de wons sud‑coréens (1 milliard de dollars canadiens), ce qui représente une participation de 95 pour cent, visant à développer des centres de données neutres à grande échelle en Corée du Sud. Nous avons engagé un montant de 276 milliards de wons sud-coréens (285 millions de dollars canadiens) dans le démarrage du projet initial de coentreprise.

création de notre deuxième coentreprise de centres de données avec Pacific Asset Management Company, un partenaire actuel, pour un montant de 1 billion de wons sud‑coréens (1 milliard de dollars canadiens), ce qui représente une participation de 95 pour cent, visant à développer des centres de données neutres à grande échelle en Corée du Sud. Nous avons engagé un montant de 276 milliards de wons sud-coréens (285 millions de dollars canadiens) dans le démarrage du projet initial de coentreprise. Formation d'une nouvelle coentreprise de logements locatifs unifamiliaux au Royaume-Uni avec Kennedy Wilson , une société mondiale de placements immobiliers. Nous nous sommes initialement engagés à investir un montant de 500 millions de livres sterling pour acquérir une participation de 90 pour cent dans la coentreprise.

, une société mondiale de placements immobiliers. Nous nous sommes initialement engagés à investir un montant de 500 millions de livres sterling pour acquérir une participation de 90 pour cent dans la coentreprise. Signature d'une entente de coentreprise avec Equinix, Inc., une société d'infrastructures numériques, et avec GIC dans le but de mobiliser conjointement des capitaux d'un montant de plus de 15 milliards de dollars américains. Notre apport en capital initial maximal se chiffre à 2,4 milliards de dollars américains et nous détiendrons une participation de 37,5 pour cent. La coentreprise mettra en place aux États-Unis les centres de données à la fine pointe de la technologie xScale d'Equinix afin de répondre aux besoins uniques en matière de déploiement des charges de travail essentielles des plus grands fournisseurs de services infonuagiques au monde, y compris les fournisseurs de services infonuagiques à très grande échelle, qui sont des acteurs clés dans l'écosystème de l'IA.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Conclusion d'un placement dans la transaction de refinancement de Banyan Software. Banyan Software, dont le siège social est situé au Canada , est un acquéreur de premier plan qui offre un foyer permanent aux sociétés de logiciels d'entreprise et dont la présence s'accroît en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en Europe , en Australie et en Nouvelle-Zélande.

, est un acquéreur de premier plan qui offre un foyer permanent aux sociétés de logiciels d'entreprise et dont la présence s'accroît en Amérique du Nord, au Royaume-Uni, en , en Australie et en Nouvelle-Zélande. Investissement d'un montant de 80 millions de dollars américains dans Kestra, une plateforme américaine de gestion de patrimoine de premier plan, en partenariat avec Stone Point .

. Investissement d'un montant de 517 millions de dollars américains dans un véhicule de continuation comportant plusieurs actifs avec PSG Equity L.L.C. (PSG), visant six actifs des fonds PSG III, PSG IV et PSG Europe I.

Vente de notre participation de 50 pour cent dans le 2 Queen Street East, un immeuble de bureaux situé à Toronto , au Canada . Le produit net de la vente s'est élevé à 107 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2005.

, au . Le produit net de la vente s'est élevé à 107 millions de dollars canadiens. Notre investissement initial a été effectué en 2005. Formation d'une coentreprise de 500 milliards de wons sud-coréens (500 millions de dollars canadiens) avec MGRV, un important fournisseur de logements locatifs coréen, pour le développement de projets de logements locatifs en Corée. Nous détiendrons 95 pour cent de la coentreprise et nous nous sommes engagés à investir un montant de 133 milliards de wons sud‑coréens (133 millions de dollars canadiens) dans les projets initiaux de la coentreprise situés à Séoul.

Signature d'une entente visant la sortie de notre participation de 33,3 pour cent dans Goodman UK Partnership (GUKP), pour un produit net prévu de 182 millions de livres sterling. GUKP a été constituée avec la société australienne Goodman Group en 2015, et concentre ses activités au développement de propriétés industrielles et logistiques de premier ordre au Royaume-Uni.

concentre ses activités au développement de propriétés industrielles et logistiques de premier ordre au Royaume-Uni. Formation d'une coentreprise détenue à 95 pour cent avec Bridge Industrial, une société fermée d'exploitation immobilière et un gestionnaire de placements verticalement intégrée, en vue d'invertir dans des immeubles industriels de grande qualité dans plusieurs marchés importants aux États-Unis. Nous avons affecté un montant de 750 millions de dollars américains à la coentreprise.

Investissement d'un montant de 212 millions de dollars américains dans l'émission de titres d'emprunt de premier rang et de titres de capitaux propres de Blackstone Credit visant à financer son placement dans des actifs liés à des pipelines aux États-Unis auprès d'EQT Corp.

visant à financer son placement dans des actifs liés à des pipelines aux États-Unis auprès d'EQT Corp. Signature d'une nouvelle entente de coentreprise à parts égales avec Cyrela Brazil Realty, le plus important promoteur immobilier résidentiel au Brésil, dont la cible de placement est de 1,7 milliard de reales brésiliens (400 millions de dollars canadiens) pour développer des appartements résidentiels en copropriété à São Paulo, au Brésil.

Signature d'une entente visant la vente à Constellation Energy de la totalité de notre participation de 15,75 pour cent dans Calpine Corporation, un producteur d'électricité américain, dans le cadre de l'acquisition de Calpine par Constellation. Au moment de la signature, le produit net prévu était d'environ 700 millions de dollars américains en trésorerie et à 1,9 milliard de dollars américains en actions de Constellation. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2018.

par Constellation. Au moment de la signature, le produit net prévu était d'environ 700 millions de dollars américains en trésorerie et à 1,9 milliard de dollars américains en actions de Constellation. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2018. Investissement d'un montant de 90 millions de dollars américains, en partenariat avec Thoma Bravo , dans Qlik, une société de logiciels établie aux États-Unis qui offre des solutions en matière de veille stratégique, d'analytique et d'intégration et de qualité des données. Cet investissement porte notre participation dans Qlik à environ 3 pour cent.

, dans Qlik, une société de logiciels établie aux États-Unis qui offre des solutions en matière de veille stratégique, d'analytique et d'intégration et de qualité des données. Cet investissement porte notre participation dans Qlik à environ 3 pour cent. Acquisition d'une participation dans des tranches de dernier rang de titres garantis par des prêts européens et américains gérés par Blackstone pour un montant d'environ 120 millions d'euros auprès de BGLF, un véhicule coté à la Bourse de Londres.

Annonce de la vente de notre participation de 45 pour cent dans Goodman North American Partnership (GNAP), pour un produit net prévu de 2,2 milliards de dollars américains. GNAP a été constituée avec la société australienne Goodman Group en 2012 et a pour mandat d'investir dans des propriétés logistiques et industrielles de grande qualité situées dans les principaux marchés nord-américains.

vente de notre participation de 45 pour cent dans Goodman North American Partnership (GNAP), pour un produit net prévu de 2,2 milliards de dollars américains. GNAP a été constituée avec la société australienne Goodman Group en a pour mandat d'investir dans des propriétés logistiques et industrielles de grande qualité situées dans les principaux marchés nord-américains. Conclusion d'une entente visant la vente de notre participation de 49 pour cent dans quatre projets immobiliers en coentreprise avec la société immobilière chinoise Longfor Group Holdings, pour un produit net prévu de 235 millions de dollars canadiens, avant les ajustements de clôture. Le partenariat avec Longfor a été établi pour la première fois en 2014.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, Investissements RPC investit dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 décembre 2024, la caisse totalisait 699,6 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables.

