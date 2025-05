La caisse, qui comprend le compte de base du RPC et le compte supplémentaire du RPC, a généré un rendement net de 9,3 pour cent pour l'exercice. Étant donné que le RPC est destiné à servir les intérêts de plusieurs générations de bénéficiaires, il est plus approprié d'évaluer la performance d'Investissements RPC sur de longues périodes que sur un seul exercice. La caisse a enregistré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,3 pour cent. Depuis qu'il a commencé à investir l'actif de la caisse en 1999, Investissements RPC a contribué à hauteur de 492,1 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse, ce qui représente environ 70 pour cent de sa valeur actuelle, le reste étant attribuable aux cotisations nettes.

« La caisse a enregistré une solide performance au cours de l'exercice, tous les services de placement ayant contribué au bénéfice net annuel, qui est l'un des plus élevés de notre histoire malgré les turbulences qui ont secoué les marchés au quatrième trimestre, a déclaré John Graham, président et chef de la direction. La caisse continue de jouir d'une assise financière solide et est bien positionnée pour offrir de la valeur à long terme aux générations actuelles et futures de Canadiennes et de Canadiens. »

Sur la base d'une année civile, la caisse a généré un rendement net de 14,2 pour cent, traduisant la forte croissance des marchés boursiers mondiaux durant cette période, en comparaison des faibles rendements au dernier trimestre de l'exercice.

La plateforme à stratégies multiples sur laquelle mise Investissements RPC continue de générer de la valeur. Les rendements solides dans plusieurs catégories d'actifs ont été déterminants pour les résultats de la caisse au cours de l'exercice. Les actions de sociétés ouvertes, particulièrement aux États-Unis et en Chine, ont enregistré des gains en dépit des turbulences géopolitiques et commerciales au quatrième trimestre. Les placements dans les actions de sociétés fermées et les infrastructures ont fourni un apport positif aux rendements, au même titre que les placements dans des instruments de crédit, qui ont bénéficié du resserrement des écarts de crédit. L'appréciation d'autres devises face au dollar canadien a contribué de façon notable aux gains dans l'ensemble de nos catégories d'actifs au cours de l'exercice.

« Notre portefeuille, par sa diversification entre différents secteurs, thèmes, types d'actifs et marchés géographiques, est conçu pour le long terme. Bien que nous ne soyons pas à l'abri des revirements à court terme du marché, notre stratégie vise à assurer la résilience malgré les fluctuations périodiques », a ajouté M. Graham. « Notre stratégie de placement continue de porter fruit, ayant permis de dégager un bénéfice net cumulatif de 492,1 milliards de dollars depuis que nous avons commencé à investir l'actif de la caisse il y a plus de 25 ans. En misant aujourd'hui sur des occasions de placement de grande qualité dans des secteurs allant de la technologie aux infrastructures, nous mettons en place les conditions qui permettront à la caisse de générer des rendements stables à long terme ».

« En période d'incertitude, les Canadiennes et Canadiens peuvent trouver rassurant le fait de savoir que le RPC est conçu pour les soutenir à la retraite », a ajouté M. Graham. « L'équipe d'Investissements RPC travaille avec diligence pour assurer la solidité financière de la caisse pour des générations à venir. En fait, en 2024, environ six millions de Canadiennes et Canadiens ont reçu des prestations du RPC. »

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2025 avec un actif net de 655,8 milliards de dollars, comparativement à 593,8 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2024. Cette augmentation de l'actif net de 62,0 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 55,8 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de base de 6,2 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a réalisé un rendement net de 9,3 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,4 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé l'exercice le 31 mars 2025 avec un actif net de 58,6 milliards de dollars, comparativement à 38,5 milliards de dollars à la fin de l'exercice 2024. Cette augmentation de l'actif net de 20,1 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 4,0 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 16,1 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 8,5 pour cent pour l'exercice, et un rendement net annualisé de 6,1 pour cent depuis sa création.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour l'exercice clos le 31 mars 2025) RPC de base Exercice 2025 9,3 % Sur cinq exercices 9,1 % Sur 10 exercices 8,4 % RPC supplémentaire Exercice 2025 8,5 % Sur cinq exercices 5,7 % Depuis la création 6,1 %

1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme sur le plan financier selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC 1, 2 (pour l'exercice clos le 31 mars 2025) RPC de base Exercice 2025 6,9 % Sur cinq exercices 5,2 % Sur 10 exercices 5,6 % RPC supplémentaire Exercice 2025 6,0 % Sur cinq exercices 2,0 % Depuis la création 2,7 %

1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC. 2 Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Rendement relatif

Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Investissements RPC a été créé pour investir et faire croître la caisse, afin d'obtenir un rendement maximal tout en évitant les risques de perte indus.

Au cours de l'exercice 2025, de nouveaux portefeuilles de référence ont remplacé les cibles de risque de marché (auparavant également appelées portefeuilles de référence) comme référence par rapport à laquelle le rendement relatif est évalué. Les nouveaux portefeuilles de référence fournissent les pondérations cibles pour nos stratégies de placement à gestion active et d'équilibrage. Nous constituons les portefeuilles de référence en regroupant les indices de référence des marchés publics utilisés pour chaque stratégie de placement dans le cadre d'une stratégie de gestion passive.

Avant que les nouveaux portefeuilles de référence ne soient utilisés, les cibles de risque de marché servaient d'indices de référence du rendement et représentaient notre niveau de risque de marché cible. Toutefois, avec le temps, les cibles de risque de marché ont commencé à diverger des expositions cibles de nos portefeuilles de placement. Durant la première période de gestion active, la composition du portefeuille de référence auparavant utilisé concordait avec celle du portefeuille de placement du RPC de base. Or, du fait de l'élaboration et de la croissance d'une plateforme à stratégies multiples, ce portefeuille de référence est devenu beaucoup moins diversifié qu'un portefeuille mondial recherché représentatif du mandat prévu par la loi d'Investissements RPC, de sorte qu'il ne permet plus d'évaluer adéquatement le rendement actuel. Les nouveaux portefeuilles de référence reflètent davantage notre approche diversifiée en matière de placement et notre stratégie à long terme, offrant des indices de référence du rendement plus pertinents et précis dans le cadre d'une stratégie passive à l'égard des portefeuilles de placement comparativement à la première période.

Le rendement d'Investissements RPC par rapport aux portefeuilles de référence, soit la valeur ajoutée, est évalué en pourcentage, déduction faite de tous les coûts.

Sur une base relative, le rendement sur 10 exercices de la caisse a dépassé le rendement total des portefeuilles de référence, générant une valeur ajoutée de 1,4 pour cent. Cela représente des milliards de dollars qui sont attribuables à la gestion active, déduction faite des coûts. Le rendement de 10,9 pour cent des portefeuilles de référence pour l'exercice 2025 a dépassé de 1,6 pour cent le rendement net de la caisse, qui s'est établi à 9,3 pour cent.

Le rendement supérieur des portefeuilles de référence pour l'exercice 2025 est principalement attribuable aux solides rendements à deux chiffres des indices boursiers mondiaux à effet de levier. Bien que la composition diversifiée de l'actif de la caisse contribue à atténuer l'incidence des replis marqués des marchés boursiers, elle peut également limiter la capacité à tirer profit des reprises comme celles reflétées dans les indices des marchés publics des portefeuilles de référence.

Pour obtenir des renseignements sur les décisions que nous estimons être les plus rentables, veuillez vous reporter à la page 39 du rapport annuel 2025 d'Investissements RPC.

Composition par catégories d'actifs et composition géographique

Les portefeuilles de placement du RPC de base et du RPC supplémentaire d'Investissements RPC sont répartis dans les catégories d'actifs et les marchés géographiques suivants :

Rendement par catégorie d'actifs et par marché géographique

Les tableaux ci-après présentent le rendement de la caisse par catégorie d'actifs et par marché géographique pour les cinq derniers exercices. Une ventilation plus détaillée du rendement par service de placement est présentée à la page 50 du rapport annuel de l'exercice 2025.

Rendement net annualisé par catégorie d'actifs



Période de cinq exercices close le 31 mars 2025

Actions de sociétés ouvertes 11,3 % Actions de sociétés fermées 15,7 % Obligations d'État (1,2) % Instruments de crédit 6,7 % Biens immobiliers 0,5 % Infrastructures 8,1 % Ensemble de la caisse1 9,0 %



Rendement net annualisé par marché géographique



Période de cinq exercices close le 31 mars 2025

Canada 5,8 % États-Unis 9,6 % Europe 6,6 % Asie-Pacifique 6,2 % Amérique latine 8,2 % Ensemble de la caisse1 9,0 %

1 Pour certaines activités de placement, le rendement est seulement pris en compte dans le rendement de l'ensemble de la caisse, et il n'est attribué à aucune catégorie d'actifs ni marché géographique. Les activités qui ne sont présentées que dans les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent celles liées aux activités de gestion du change, aux équivalents de trésorerie et aux titres du marché monétaire ainsi qu'aux stratégies de rendement absolu. Pour cette présentation par région, les rendements nets de l'ensemble de la caisse comprennent également des titres, comme des swaps, des contrats à terme de gré à gré, des options et des fonds communs, qui ne sont pas classés par pays d'exposition.

Gestion des coûts engagés par Investissements RPC

La gestion rigoureuse des coûts est l'un des principaux aspects de notre obligation de reddition de comptes au public à titre d'entreprise concurrentielle à l'échelle internationale dont la raison d'être est de créer une valeur durable pour des générations de bénéficiaires du RPC.

Afin de générer un bénéfice net de 59,8 milliards de dollars, Investissements RPC a engagé, de façon directe et indirecte, des charges d'exploitation de 1 756 millions de dollars, des frais de gestion des placements de 1 760 millions de dollars et des commissions de performance versées aux gestionnaires externes de 2 223 millions de dollars, de même que des coûts de transaction de 730 millions de dollars.

Les charges d'exploitation ont augmenté de 139 millions de dollars en raison de l'incidence des pressions inflationnistes sur les salaires et les avantages sociaux des employés, de l'alignement de la rémunération au rendement sur la performance de la caisse, de l'incidence du change ainsi que des dépenses liées aux technologies et aux licences de logiciels. Notre ratio des charges d'exploitation a continué de diminuer pour s'établir à 26,1 points de base (pb), ce qui est inférieur à notre moyenne sur cinq exercices de 27,7 pb et inférieur au ratio de 27,5 pb enregistré au cours de l'exercice 2024. Les frais de gestion ont augmenté de 311 millions de dollars en raison de la croissance des actifs gérés à l'externe. Les commissions de performance ont augmenté de 156 millions de dollars du fait de la performance positive de nos gestionnaires externes.

Les coûts de transaction, qui ont augmenté de 303 millions de dollars, varient d'un exercice à l'autre en fonction du niveau, de la taille et de la complexité de nos activités de placement. À l'exercice 2025, nous avons annoncé plus de 100 transactions d'une valeur de 100 millions de dollars canadiens ou plus. L'augmentation d'un exercice à l'autre tient aux transactions majeures dans les secteurs des infrastructures, de l'énergie durable et du capital-investissement aux États-Unis et en Europe. Les autres catégories ayant une incidence sur notre profil des coûts totaux comprennent les impôts et les charges liés à diverses formes de levier financier.

La page 28 du rapport annuel de l'exercice 2025 présente une analyse de la façon dont nous gérons nos coûts. Pour un aperçu complet des charges combinées d'Investissements RPC, y compris une analyse comparative des résultats d'un exercice à l'autre, se reporter à la page 47.

Faits saillants de l'exploitation pour l'exercice

Faits nouveaux concernant l'organisme

Nous nous sommes classés parmi les caisses de retraite publiques les plus performantes au monde selon Global SWF, qui a mesuré les rendements annualisés des années civiles 2015 à 2024 (plateforme de données de Global SWF, mai 2025).

Nous nous sommes classés au deuxième rang parmi 75 caisses de retraite dans 15 pays selon le Global Pension Transparency Benchmark 2024, un indice de référence élaboré par Top1000funds.com et CEM Benchmarking. Le Global Pension Transparency Benchmark examine la transparence et la qualité des informations publiées, en ce qui a trait à l'exhaustivité, à la clarté, à la valeur et à la comparabilité des informations fournies.

Nous avons terminé l'examen stratégique de notre présence opérationnelle, lequel a donné lieu à la fermeture prévue de notre bureau de San Francisco d'ici la fin de l'année civile. Cette décision découle d'une analyse approfondie des activités d'affaires qui conviennent le mieux à nos activités mondiales. Le bureau de San Francisco a été mis sur pied en janvier 2019 pour soutenir la recherche d'occasions d'investissement fructueuses et établir des relations étroites dans l'écosystème des technologies. Nous continuons de nous concentrer sur ces objectifs à l'échelle internationale.

Annonces concernant la direction

Annonce des nominations suivantes au sein de l'équipe de la haute direction : Caitlin Gubbels a été nommée directrice générale principale et chef mondiale, Placement privé; Priti Singh a été nommée directrice générale principale et chef de la gestion des risques; Heather Tobin a été nommée directrice générale principale et chef mondiale, Marchés financiers et placements factoriels.

John Graham a été nommé président du conseil d'administration de FCLTGlobal. Organisme à but non lucratif dont les membres sont des sociétés et des investisseurs de premier plan à l'échelle mondiale, FCLTGlobal met au point des recherches exploitables et conçoit des outils pratiques afin de bâtir une économie mondiale durable à long terme. M. Graham siège au conseil d'administration de FCLTGlobal depuis 2021. Investissements RPC, qui a lancé l'initiative conjointe ayant mené à la création de FCLTGlobal en 2016, en est le cofondateur.

Reddition de comptes au public

Nous avons tenu des assemblées publiques en personne à Calgary, Edmonton , Ottawa , Regina, Winnipeg , Halifax , St. John's , Charlottetown , Fredericton et Vancouver , en plus d'une assemblée virtuelle nationale. Les assemblées publiques, qui ont lieu tous les deux ans à l'échelle du Canada , témoignent de notre engagement continu en matière de reddition de comptes envers les plus de 22 millions de cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC, en leur offrant une tribune accessible pour leur permettre de poser leurs questions à nos hauts dirigeants.

Émission de titres de créance

Nous avons annoncé l'ajout de Cedar Leaf Capital, le premier courtier en placement au Canada détenu majoritairement par des Autochtones, à notre syndicat sur le marché obligataire pour les transactions en dollars canadiens.

Faits saillants liés aux transactions pour l'exercice

Actions à gestion active

Investissement d'un montant d'environ 160 millions de dollars canadiens pour une participation de 2,1 pour cent dans Quebecor Inc., un chef de file canadien dans les secteurs des télécommunications, du divertissement, des médias d'information et de la culture.

Investissement d'un montant de 113 millions de dollars canadiens pour une participation de moins de 1 pour cent dans Teck Resources, un chef de file canadien du secteur des ressources détenant un portefeuille d'activités d'exploitation du cuivre et du zinc de classe mondiale en Amérique du Nord et en Amérique du Sud.

Investissement d'un montant additionnel de 50 millions de dollars canadiens dans WSP Global dans le cadre d'un placement privé afin de soutenir son acquisition de POWER Engineers, Incorporated. Nous investissons dans WSP Global, un cabinet de services professionnels de premier plan à l'échelle mondiale dont le siège social est situé au Canada , depuis 2011 et détenons une participation de 10,3 pour cent.

, depuis détenons une participation de 10,3 pour cent. Investissement d'un montant de 178 millions de dollars canadiens pour une participation de 1,3 pour cent dans Sabesp, la plus grande société d'assainissement au Brésil et l'une des plus importantes dans le monde, répondant aux besoins de l'État de São Paulo.

Investissement d'un montant additionnel de 463 millions de dollars canadiens pour une participation totale de 1,8 pour cent dans Asahi Group Holdings, une société de portefeuille japonaise du secteur des boissons.

Investissement d'un montant de 133 millions de dollars canadiens pour une participation de 0,5 pour cent dans First Solar, une société de premier plan dans les secteurs des technologies solaires photovoltaïques et de la fabrication dont le siège social est situé aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 600 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé pour une participation de 1,3 pour cent dans les actions publiques de DSV A/S, une société établie au Danemark, afin de soutenir le financement de son acquisition de Schenker AG. Cette acquisition renforce la position de la société en tant qu'acteur de premier plan dans le secteur du transport et de la logistique à l'échelle mondiale.

Liquidation de notre participation d'environ 6 pour cent dans Delhivery, le plus important tiers fournisseur de services de logistique intégrés en Inde. Le produit net de la vente s'est élevé à 298 millions de dollars canadiens. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2019.

Vente d'une tranche de notre participation dans Viking Holdings pour un produit net de 2 milliards de dollars canadiens dans le cadre du premier appel public à l'épargne de la société ainsi que dans le cadre de placements subséquents. Viking Holdings est un croisiériste et une agence de voyages d'envergure mondiale. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2016, et nous conservons une participation correspondant à environ 13 pour cent des actions en circulation.

Placements en instruments de crédit

Investissement d'un montant de 59 millions de dollars américains dans des titres garantis par nantissement de matériel bonifiés de catégorie B Super (Super Class B) de Spirit Airline dans le cadre d'un refinancement. Spirit Airlines est un transporteur aérien établi aux États-Unis qui exploite des vols vers des destinations aux États-Unis, dans les Caraïbes et en Amérique latine.

Conclusion d'un prêt à terme garanti et d'une facilité de fonds de roulement de 475 millions de dollars américains afin de financer l'acquisition de Select Portfolio Servicing (SPS) par le consortium de Sixth Street auprès d'UBS. SPS est un administrateur de créances hypothécaires du secteur privé de premier plan aux États-Unis qui a été fondé en 1989.

Engagement à investir un montant de 473,1 milliards de wons sud-coréens (479 millions de dollars canadiens) dans un compte à gestion distincte géré par TPG Angelo Gordon, ciblant des occasions dans le secteur du crédit immobilier en Corée du Sud.

Conclusion d'un placement sûr de 250 millions de dollars américains dans Antares Private Credit Fund, qui détient des prêts créés par Antares accordés à des sociétés fermées aux États‑Unis.

Investissement d'un montant de 1,2 milliard de couronnes suédoises (150 millions de dollars canadiens) dans les facilités de la société de portefeuille Open Infra, un concepteur, propriétaire et exploitant d'un réseau de fibre jusqu'au domicile en Suède et en Allemagne.

Engagement à investir un montant d'environ 90 millions de dollars canadiens dans le cadre d'une entente de prêt mezzanine de flux à terme conclue avec HomeTree, un acteur du secteur de l'énergie pour l'ensemble du marché au Royaume-Uni. Le prêt soutiendra l'expansion des activités de financement de HomeTree visant ses systèmes solaires et ses thermopompes.

Engagement à investir un montant maximal de 75 millions de livres sterling dans une facilité de prêt mezzanine pour soutenir ThinCats, un prêteur alternatif pour les moyennes entreprises du Royaume-Uni.

Investissement d'un montant de 250 millions de dollars américains dans une facilité de prêt pour financer l'achat, par CoreWeave, Inc., de serveurs de processeurs graphiques Nvidia sous contrat pour l'infonuagique. Établie aux États-Unis, CoreWeave offre une infrastructure infonuagique à grande échelle permettant de soutenir les volets de travail liés à l'intelligence artificielle et à l'apprentissage automatique; elle est l'un des plus importants acheteurs de processeurs graphiques Nvidia.

Engagement à investir un montant de 185 millions de dollars canadiens dans une facilité d'emprunt libellée en roupies indiennes d'Enfinity Global en vue de la construction de centrales solaires et éoliennes d'une capacité de 1,2 gigawatt en Inde. Établie aux États-Unis, Enfinity Global est une société de services d'énergie renouvelable et de services durables qui détient un important portefeuille d'actifs solaires, d'actifs éoliens terrestres et d'actifs de stockage par batteries qui en sont à différents stades d'avancement aux États-Unis, en Europe et en Asie.

Actions de sociétés fermées

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, de concert avec PAG, pour une participation d'environ 14 pour cent dans la société issue du regroupement de Manjushree Technopack et de Pravesha, qui a permis la création d'un acteur diversifié de premier plan d'emballages en plastique rigide en Inde.

Engagement à investir un montant de 200 millions de dollars américains dans Stone Point Trident X, géré par Stone Point Capital, une société de capital-investissement établie aux États‑Unis dont les activités sont axées sur les services financiers et les secteurs connexes.

En partenariat avec Stone Point Capital, investissement d'un montant de 80 millions de dollars américains dans Kestra Holdings, qui offre des plateformes de gestion du patrimoine de premier ordre aux États-Unis, pour des professionnels indépendants en gestion de patrimoine aux États-Unis.

Engagement à investir un montant de 300 millions de dollars américains dans Blackstone Capital Partners Asia III, géré par Blackstone Capital Partners Asia, un gestionnaire de capital‑investissement de premier plan dont les activités sont axées sur les rachats d'entreprises avec prise de contrôle dans la région de l'Asie-Pacifique.

Conclusion d'un investissement de suivi de 105 millions de dollars canadiens dans FNZ, une plateforme technologique mondiale de gestion du patrimoine, ainsi que d'un investissement de suivi supplémentaire de 58 millions de dollars américains après la clôture de l'exercice.

En partenariat avec MBK Partners, investissement d'un montant de 11,5 milliards de yens japonais (105 millions de dollars canadiens) pour une participation de 7 pour cent dans Alinamin Pharmaceutical, établie au Japon, qui conçoit et fabrique des médicaments et des compléments offerts en vente libre.

Engagement à investir un montant d'environ 460 millions d'euros pour une participation minoritaire importante dans Regnology parallèlement à un nouveau placement effectué par Nordic Capital XI, qui vient s'ajouter à sa participation actuelle. Regnology, dont le siège social est situé en Allemagne, est un fournisseur mondial de logiciels axé sur les solutions de présentation de l'information à des fins réglementaires pour les institutions financières.

Investissement d'un montant de 180 millions de dollars américains, en partenariat avec Advent, dans le cadre de la privatisation de Nuvei, un fournisseur mondial de services de paiement établi à Montréal, au Canada .

. Investissement d'un montant d'environ 1 milliard de dollars américains pour une participation minoritaire importante dans Novolex en vue de soutenir son regroupement avec Pactive Evergreen Inc. afin de créer un important fabricant de produits d'emballage pour les aliments, les boissons et les marchandises spécialisées en Amérique du Nord.

Conclusion de l'acquisition de Keywords Studios, un important fournisseur de services technologiques du secteur mondial de jeux vidéo, de concert avec EQT et Temasek. Nous avons investi un montant d'environ 515 millions de dollars américains, pour une participation d'environ 24 pour cent dans la société.

En partenariat avec Blackstone, coinvestissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans Jersey Mike's, un franchiseur de premier plan en restauration rapide spécialisé dans les sandwichs sous-marins, comptant environ 3 000 points de vente dans 50 États américains et au Canada .

. Cession et réinvestissement de notre participation dans Nord Anglia Education, ce qui a généré un produit net de 2 milliards de dollars américains. Nous investissons dans Nord Anglia, une importante organisation scolaire internationale, depuis 2017. Notre participation actuelle s'élève à 15 pour cent.

Engagement à investir un montant de 75 millions de dollars américains dans Radical Growth I, fonds géré par Radical Ventures, un gestionnaire de capital-risque et de croissance axé sur l'IA dont le siège social est situé au Canada et qui compte des bureaux à Toronto , à San Francisco et à Londres, de même qu'un montant additionnel de 75 millions de dollars américains dans Radical Fund IV après la fin de l'exercice. Le montant total de l'engagement s'élève désormais à environ 280 millions de dollars américains réparti sur divers cycles de levées de capitaux depuis l'investissement initial en 2019.

et qui compte des bureaux à , à et à Londres, de même qu'un montant additionnel de 75 millions de dollars américains dans Radical Fund IV après la fin de l'exercice. Le montant total de l'engagement s'élève désormais à environ 280 millions de dollars américains réparti sur divers cycles de levées de capitaux depuis l'investissement initial en 2019. Engagement à investir un montant d'environ 550 millions d'euros afin d'acquérir une participation d'environ 20 pour cent dans team.blue, un important fournisseur de services d'hébergement Web et chef de file des outils numériques pour les entrepreneurs et les petites et moyennes entreprises en Europe .

. Engagement d'un montant de 450 millions de dollars américains dans Ontic, un fournisseur de services de réparation et de pièces spécialisés pour des technologies en aérospatiale établies. Le siège social d'Ontic est situé au Royaume-Uni.

Actifs réels

Conclusion d'un investissement de suivi de 20,8 milliards de roupies indiennes (346 millions de dollars canadiens) dans National Highways Infra Trust (NHIT), une fiducie de placement en infrastructures dont le promoteur est la National Highways Authority of India . Depuis notre investissement initial en 2021, nous avons investi à ce jour 57,6 milliards de roupies indiennes (960 millions de dollars canadiens).

. Depuis notre investissement initial en 2021, nous avons investi à ce jour 57,6 milliards de roupies indiennes (960 millions de dollars canadiens). Engagement à investir un montant de 500 millions d'euros dans EQT Infrastructure VI, qui investira dans des occasions à valeur ajoutée du secteur des infrastructures aux États-Unis, en Europe et de façon sélective en Asie.

et de façon sélective en Asie. Signature d'une nouvelle entente de coentreprise à parts égales avec Cyrela Brazil Realty, le plus important promoteur immobilier résidentiel au Brésil, dont la cible de placement est de 1,7 milliard de reales brésiliens (400 millions de dollars canadiens) pour développer des appartements résidentiels en copropriété à São Paulo, au Brésil.

Signature d'une entente de coentreprise avec Equinix, Inc., une société d'infrastructures numériques, et avec GIC dans le but de mobiliser conjointement des capitaux d'un montant de plus de 15 milliards de dollars américains. Notre apport en capital initial maximal se chiffre à 2,4 milliards de dollars américains et nous détiendrons une participation de 37,5 pour cent. La coentreprise mettra en place aux États-Unis les centres de données à la fine pointe de la technologie xScale d'Equinix afin de répondre aux besoins uniques en matière de déploiement des charges de travail essentielles des plus grands fournisseurs de services infonuagiques au monde, y compris les fournisseurs de services infonuagiques à très grande échelle, qui sont des acteurs clés dans l'écosystème de l'IA.

Conclusion d'un engagement supplémentaire à investir un montant maximal de 2,2 milliards de reales brésiliens (532 millions de dollars canadiens) dans la société brésilienne de gestion des eaux et d'assainissement Iguá Saneamento afin de soutenir la croissance de ses activités se rapportant à son nouveau contrat de concession important dans l'État brésilien de Sergipe. Nous détenons à l'heure actuelle une participation de 66,5 pour cent dans la société.

Acquisition, en partenariat avec Blackstone, d'une participation de 12 pour cent dans AirTrunk, le plus important exploitant de centre de données en Asie-Pacifique, dans le cadre d'une transaction aux termes de laquelle la valeur implicite de l'entreprise est évaluée à plus de 24 milliards de dollars australiens (22 milliards de dollars canadiens), incluant les dépenses d'investissement à l'égard de projets engagés.

Engagement à investir un montant de 500 millions d'euros dans Blackstone Real Estate Partners Europe VII, un fonds qui investit dans des actifs immobiliers bien situés en Europe et dont la gestion est déficiente.

et dont la gestion est déficiente. En partenariat avec Global Infrastructure Partners, conclusion d'une entente définitive visant l'acquisition de ALLETE, Inc. pour un montant de 6,2 milliards de dollars américains, incluant la prise en charge de la dette. Les activités de ALLETE, dont le siège social est à Duluth , au Minnesota , se concentrent sur la transition vers une énergie propre en développant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en améliorant la résilience du réseau et en favorisant l'innovation. À la clôture de l'acquisition, nous détiendrons une participation de 40 pour cent dans ALLETE.

, au , se concentrent sur la transition vers une énergie propre en développant les énergies renouvelables, en réduisant les émissions de carbone, en améliorant la résilience du réseau et en favorisant l'innovation. À la clôture de l'acquisition, nous détiendrons une participation de 40 pour cent dans ALLETE. Conclusion d'ententes liées à notre participation dans l'autoroute express à péage 407 (407 ETR), une autoroute à péage qui s'étend sur 108 km dans la région du Grand Toronto au Canada . Le produit net des ententes applicables devrait se chiffrer à environ 2,39 milliards de dollars canadiens, pour une participation nette de 5,81 % vendue après la clôture. Nous continuons de détenir une participation importante dans 407 ETR.

. Le produit net des ententes applicables devrait se chiffrer à environ 2,39 milliards de dollars canadiens, pour une participation nette de 5,81 % vendue après la clôture. Nous continuons de détenir une participation importante dans 407 ETR. Signature d'une entente visant la vente à Constellation Energy de la totalité de notre participation de 15,75 pour cent dans Calpine Corporation, un producteur d'électricité américain, dans le cadre de l'acquisition de Calpine par Constellation. Au moment de la signature, le produit net prévu était d'environ 700 millions de dollars américains en trésorerie et à 1,9 milliard de dollars américains en actions de Constellation. Nous avons effectué notre investissement initial dans la société en 2018.

Voici les faits saillants des transactions réalisées après la fin de l'exercice :

Investissement dans les facilités de prêt de Waste Services Group, un fournisseur de solutions de gestion des déchets en Australie.

Investissement d'un montant d'environ 275 millions d'euros dans IFS en vue de l'acquisition d'actions auprès d'EQT de concert avec d'autres investisseurs. IFS, dont le siège social est situé en Suède, est un important fournisseur mondial de logiciels infonuagiques d'entreprise et d'applications d'IA industrielles.

Engagement à investir dans une nouvelle filiale de Rogers Communications Inc. qui détiendra une partie de l'infrastructure de réseau sans fil de Rogers par voie d'acquisition dirigée par Blackstone d'une participation ne donnant pas le contrôle dans l'unité commerciale, sous réserve de la clôture de l'acquisition.

Conclusion de la vente d'un portefeuille diversifié composé de 25 participations de fonds de société en commandite investissant dans des fonds de rachat nord-américains et européens aux fonds de placements secondaires d'actions de sociétés fermées d'Ares Management (Ares) et de CVC Secondary Partners, pour un produit net d'environ 1,2 milliard de dollars canadiens. Le portefeuille de participations représente divers engagements principaux et achats secondaires dans des fonds de plus de 10 ans.

Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars australiens (135 millions de dollars canadiens) dans Pacific Equity Partners PE Fund VII, dont les activités sont axées sur les occasions de rachats d'entreprises de taille moyenne à supérieure en Australie et en Nouvelle‑Zélande.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures et des titres à revenu fixe partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 31 mars 2025, la caisse totalisait 714,4 milliards de dollars. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn, Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments.

Mise en garde

Le présent communiqué contient de l'« information prospective » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières et des « déclarations prospectives » au sens de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis et d'autres dispositions refuges de lois américaines applicables. Toutes ces déclarations prospectives sont formulées et présentées conformément aux dispositions refuges des lois américaines applicables en matière de valeurs mobilières. L'information et les déclarations prospectives comprennent toute l'information et toutes les déclarations au sujet des intentions, des plans, des attentes, des croyances, des objectifs, de la performance future et de la stratégie d'Investissements RPC, ainsi que toute autre information ou déclaration à l'égard de circonstances ou d'événements futurs qui ne se rapportent ni directement, ni exclusivement à des faits passés. L'information et les déclarations prospectives se caractérisent souvent, mais pas toujours, par l'emploi de termes comme « tendance », « éventuel », « possibilité », « croire », « prévoir », « s'attendre à », « actuel », « avoir l'intention de », « estimer », « position », « supposer », « perspectives », « continuer », « demeurer », « maintenir », « soutenir », « viser », « atteindre », ainsi que par l'emploi de la forme future ou conditionnelle des verbes tels que « être », « devoir » ou « pouvoir » et d'expressions similaires. L'information et les déclarations prospectives ne représentent pas des faits passés, mais plutôt les prévisions actuelles d'Investissements RPC à l'égard des résultats et des événements futurs. Cette information et ces déclarations prospectives sont assujetties à un certain nombre de risques et d'incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes actuelles, notamment en ce qui a trait au revenu de placement disponible, aux acquisitions prévues, aux approbations réglementaires et autres et aux conditions de placement en général. Bien qu'Investissements RPC soit d'avis que les hypothèses qui les sous-tendent sont raisonnables, cette information et ces déclarations prospectives ne constituent pas une garantie de la performance future et, par conséquent, les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces déclarations en raison de leur nature incertaine. Investissements RPC ne s'engage pas à mettre à jour publiquement ces déclarations à la lumière de nouvelles informations, par suite d'événements futurs, de changements de circonstances ou pour toute autre raison. L'information présentée sur le site Web et les comptes LinkedIn, Facebook et Twitter d'Investissements RPC ne fait pas partie intégrante de ce communiqué. CPP INVESTMENTS, INVESTISSEMENTS RPC, Canada Pension Plan Investment Board, OFFICE D'INVESTISSEMENT DU RÉGIME DE PENSIONS DU CANADA, CPPIB, OIRPC et les autres noms, slogans, logos, icônes, illustrations, images, dessins ou tout autre contenu utilisé dans le présent communiqué de presse peuvent constituer des dénominations commerciales, des marques de commerce déposées, des marques de commerce non déposées ou une autre forme de propriété intellectuelle de l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada, et sont utilisés sous licence par l'Office d'investissement du régime de pensions du Canada ou ses sociétés affiliées. Tous droits réservés.

__________________________ 1 Certains totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres.

