Tous les montants sont exprimés en dollars canadiens, sauf indication contraire.

Voici les faits saillants :

Hausse de l'actif net de 17,3 milliards de dollars

Rendement net sur 10 exercices de 8,4 pour cent

Ajout de 500 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif depuis la création

TORONTO, le 14 août 2025 /CNW/ - L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPC) a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2026 le 30 juin 2025 avec un actif net de 731,7 milliards de dollars, comparativement à 714,4 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent.

Cette augmentation de l'actif net de 17,3 milliards de dollars au cours du trimestre est attribuable à un bénéfice net de 7,5 milliards de dollars et à des transferts nets du Régime de pensions du Canada (le RPC) de 9,8 milliards de dollars. Le montant des cotisations au RPC que reçoit Investissements RPC est habituellement plus élevé que le montant nécessaire au versement des prestations au cours du premier semestre de l'année civile, facteur qui est en partie contrebalancé par des versements de prestations supérieurs aux cotisations au cours des derniers mois de l'année.

La caisse, composée du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC, a généré un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,4 pour cent. Pour le trimestre, la caisse a généré un rendement net de 1,0 pour cent. Depuis qu'il a commencé à investir l'actif de la caisse en 1999, et compte tenu du premier trimestre de l'exercice 2026, Investissements RPC a contribué à hauteur de 499,6 milliards de dollars au bénéfice net cumulatif de la caisse.

« L'évolution de la dynamique des échanges commerciaux et l'incertitude géopolitique générale ont alimenté un regain de la volatilité sur les marchés mondiaux au cours du premier trimestre de notre exercice », a déclaré John Graham, président et chef de la direction. « Dans cette conjoncture, la caisse est demeurée résiliente, grâce à notre stratégie de placement diversifiée comprenant un large éventail d'expositions géographiques qui contribuent à faire contrepoids aux variations des tendances en ce qui a trait à l'emploi, aux salaires et à la démographie influant sur les cotisations au RPC. Nous continuons de concentrer nos efforts à offrir de la valeur à long terme aux cotisants, cotisantes et bénéficiaires du RPC. »

La caisse a enregistré des résultats positifs au premier trimestre, malgré une forte volatilité des marchés. Après le repli des marchés au début de la période, les actions de sociétés ouvertes ont rebondi avant la fin du trimestre, ce qui a contribué à la performance globale de la caisse. Les actifs liés à l'énergie et les solides résultats enregistrés par les programmes de nos gestionnaires externes ont également contribué de manière positive aux rendements. Ces gains ont été largement contrebalancés par la dépréciation du dollar américain par rapport au dollar canadien dans la foulée de l'incertitude entourant les droits de douane. Bien que les fluctuations des taux de change puissent avoir une incidence sur les rendements à court terme, le maintien d'une répartition qui reflète une solide diversification en devises contribue à atténuer la volatilité globale des rendements sur des horizons à plus long terme.

Rendement du compte de base du RPC et du compte supplémentaire du RPC

Le compte de base du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2026 le 30 juin 2025 avec un actif net de 668,0 milliards de dollars, comparativement à 655,8 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif net de 12,2 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 7,3 milliards de dollars et à des transferts nets du RPC de base de 4,9 milliards de dollars. Le compte de base du RPC a généré un rendement net de 1,1 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé sur 10 exercices de 8,5 pour cent.

Le compte supplémentaire du RPC a clôturé le premier trimestre de l'exercice 2026 le 30 juin 2025 avec un actif net de 63,7 milliards de dollars, comparativement à 58,6 milliards de dollars à la fin du trimestre précédent. Cette augmentation de l'actif de 5,1 milliards de dollars est attribuable à un bénéfice net de 0,2 milliard de dollars et à des transferts nets du RPC supplémentaire de 4,9 milliards de dollars. Le compte supplémentaire du RPC a généré un rendement net de 0,2 pour cent pour le trimestre, et un rendement net annualisé de 5,9 pour cent depuis sa création.

Le RPC supplémentaire a été conçu en fonction d'un cadre législatif de financement et d'un taux de cotisation différents de ceux du RPC de base. Compte tenu des différences dans sa conception, le RPC supplémentaire présente un profil de risque de marché et un profil de placement différents depuis sa création en 2019. En raison de ces différences, nous nous attendons à ce que la performance du RPC supplémentaire diffère, de façon générale, de celle du RPC de base.

De plus, en raison des différences dans son profil de cotisations nettes, l'actif du compte supplémentaire du RPC devrait également croître beaucoup plus rapidement que celui du compte de base du RPC.

Rendements nominaux nets d'Investissements RPC1 (pour la période close le 30 juin 2025) RPC de base Sur cinq exercices 8,1 % Sur 10 exercices 8,5 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 4,7 % Depuis la création 5,9 %



1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

Viabilité financière à long terme

Tous les trois ans, le Bureau de l'actuaire en chef du Canada, un organisme fédéral indépendant qui vérifie les coûts futurs du RPC, évalue la viabilité financière du RPC à long terme. Dans le plus récent rapport triennal publié en décembre 2022, l'actuaire en chef a de nouveau confirmé qu'au 31 décembre 2021, le RPC de base et le RPC supplémentaire demeurent viables à long terme selon les taux de cotisation prévus par la loi.

Les prévisions de l'actuaire en chef reposent sur l'hypothèse selon laquelle le taux de rendement annuel moyen du compte de base du RPC sera de 3,69 pour cent supérieur au taux d'inflation des prix à la consommation au Canada au cours des 75 années suivant l'année 2021. En ce qui a trait au compte supplémentaire du RPC, ces prévisions reposent sur l'hypothèse correspondante selon laquelle son taux de rendement réel annuel moyen sera de 3,27 pour cent.

Rendements réels nets d'Investissements RPC1, 2 (pour la période close le 30 juin 2025) RPC de base Sur cinq exercices 4,3 % Sur 10 exercices 5,7 % RPC supplémentaire Sur cinq exercices 0,9 % Depuis la création 2,5 %



1 Déduction faite des charges d'Investissements RPC.

2 Le rendement réel est le rendement compte tenu de l'incidence de l'inflation, définie comme étant l'indice des prix à la consommation au Canada.

Investissements RPC s'assure de constituer un portefeuille conçu pour réaliser un rendement maximal tout en évitant des risques de perte indus et compte tenu des facteurs pouvant avoir un effet sur le financement du RPC ainsi que sur sa capacité de s'acquitter, chaque jour, de ses obligations financières. Le RPC est destiné à servir les intérêts des cotisants, des cotisantes et des bénéficiaires actuels, tout en prévoyant plusieurs décennies à l'avance les besoins des générations futures. Par conséquent, les résultats à long terme constituent une mesure plus appropriée de la performance d'Investissements RPC et de la viabilité du régime.

Faits saillants de l'exploitation

Faits nouveaux concernant l'organisme

L'organisme a été récompensé aux GlobalCapital Bond Awards 2025, dans la catégorie Sovereign, Supranational and Agency (souverain, supranational et d'agences), remportant le prix du plus éminent émetteur souverain, supranational et d'agences en dollars australiens. La cérémonie célèbre l'excellence sur le marché mondial des obligations, et les lauréats ont été choisis par les intervenants du marché.

L'Institut sur les données d'Investissements RPC a fourni des points de vue sur deux thèmes importants touchant les intervenants des marchés financiers : Investir dans un monde en évolution explore la façon dont nous et d'autres investisseurs institutionnels réagissons aux risques physiques liés au climat; et Investir dans les talents, créer de la valeur : le potentiel des femmes de la génération Z se penche sur la façon dont les investisseurs peuvent créer de la valeur en habilitant les femmes de la génération Z dans la population active.

Faits saillants de nos activités de placement du premier trimestre

Marchés financiers et placements factoriels

Conclusion de huit coinvestissements, en partenariat avec des gestionnaires de fonds externes, dans le cadre desquels nous nous sommes engagés à investir un montant d'environ 525 millions de dollars canadiens dans des stratégies macroéconomiques thématiques et dans des transactions d'actions dans les secteurs des soins de santé et des biens de consommation discrétionnaire.

Placements en instruments de crédit

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains dans un titre lié à une référence de crédit consortial auprès de la Deutsche Bank, une institution financière de premier plan, à l'égard d'un portefeuille diversifié de prêts octroyés à des entreprises dans différents marchés géographiques.

Investissement d'un montant de 300 millions de dollars australiens (264 millions de dollars canadiens) dans une stratégie axée sur les prêts hypothécaires commerciaux en Australie gérée par Nuveen, un gestionnaire de placements mondial. La stratégie sera axée sur les prêts institutionnels de premier et de deuxième rang garantis par des biens immobiliers de choix dans de grandes villes en Australie.

Engagement à financer et soutenir le placement stratégique de TA Associates dans Craigs Investment Partners, une société de gestion de patrimoine de premier plan établie en Nouvelle-Zélande.

Investissement d'un montant de 300 millions de dollars américains dans l'émission de titres de créance de xAI dans le cadre d'une mobilisation de capitaux d'envergure visant à financer la construction du deuxième centre de données de la société à Memphis , au Tennessee . xAI, dont le siège social est aux États-Unis, développe des systèmes technologiques fondés sur l'intelligence artificielle.

, au . xAI, dont le siège social est aux États-Unis, développe des systèmes technologiques fondés sur l'intelligence artificielle. Investissement d'un montant de 300 millions de dollars américains dans la monétisation partielle des redevances de Leqvio, un médicament cardiovasculaire pour le traitement de l'hyperlipidémie.

Investissement dans les facilités de prêt de Waste Services Group, un fournisseur de solutions de gestion des déchets en Australie.

Conclusion d'un placement dans une nouvelle filiale d'infrastructure du réseau sans-fil de Rogers Communications Inc. par voie d'acquisition dirigée par Blackstone d'une participation ne donnant pas le contrôle dans l'unité commerciale.

Actions de sociétés fermées

Investissement d'un montant de 50 millions de dollars américains, en partenariat avec EQT, pour une participation d'environ 1,6 pour cent dans Acronis. Acronis est une société mondiale œuvrant dans les domaines de la cybersécurité, de la sauvegarde de données et des logiciels pour les opérations de TI.

Investissement d'un montant de 50 millions d'euros, en partenariat avec TDR Capital, pour une participation minoritaire dans Applus, un chef de file mondial établi en Espagne offrant des services de test, d'inspection et de certification dans plus de 70 pays.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars australiens (66 millions de dollars canadiens), en partenariat avec Pacific Equity Partners, pour une participation d'environ 10 pour cent dans la privatisation de SG Fleet, une entreprise de gestion de flotte de premier plan en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Engagement à investir un montant de 193 millions de dollars américains dans un fonds de continuation comportant un actif unique géré par New Mountain Capital, Real Chemistry, un fournisseur de solutions de commercialisation à l'échelle mondiale pour les sociétés pharmaceutiques et de soins de santé.

Investissement d'un montant d'environ 275 millions d'euros dans IFS en vue de l'acquisition d'actions auprès d'EQT, de concert avec d'autres investisseurs. IFS, dont le siège social est situé en Suède, est un important fournisseur mondial de logiciels infonuagiques d'entreprise et d'applications d'IA industrielles.

Engagement à investir un montant de 150 millions de dollars australiens (135 millions de dollars canadiens) dans Pacific Equity Partners PE Fund VII, dont les activités sont axées sur les occasions de rachats d'entreprises de taille moyenne à supérieure en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Engagement à investir un montant de 75 millions de dollars américains dans Radical Fund IV, un fonds géré par Radical Ventures, un gestionnaire de capital-risque et de croissance axé sur l'IA dont le siège social est situé au Canada et qui compte des bureaux à Toronto , à San Francisco et à Londres, ce qui porte le montant total de notre engagement à environ 280 millions de dollars américains, après divers cycles de mobilisation de capitaux depuis l'investissement initial en 2019.

et qui compte des bureaux à , à et à Londres, ce qui porte le montant total de notre engagement à environ 280 millions de dollars américains, après divers cycles de mobilisation de capitaux depuis l'investissement initial en 2019. Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains, en partenariat avec Sands Capital, dans la ronde de financement de capital de croissance d'OpenAI, une société exerçant des activités de recherche et de déploiement dans le secteur de l'intelligence artificielle, axées sur la conception d'applications, de logiciels et d'infrastructures d'IA, notamment ChatGPT.

Investissement d'un montant de 25 millions de dollars américains, en partenariat avec PSG, dans la restructuration partielle du capital de LogicMonitor, une plateforme de logiciels-services destinée aux centres de données optimisés pour l'IA établie aux États-Unis.

Investissement d'un montant additionnel de 20 millions de dollars américains, en partenariat avec Sands Capital, dans le financement de série J de Databricks, une société de données, d'analytique et d'IA établie aux États-Unis, ce qui a porté notre participation à un peu moins de 1 pour cent. Nous avons investi pour la première fois dans Databricks en 2021.

Engagement à soutenir l'acquisition proposée, par Salesforce, d'Informatica, une société de gestion de données infonuagiques optimisée par l'IA dans laquelle nous investissons des sommes importantes depuis 2015. Le produit net de la vente de notre participation actuelle d'environ 36 pour cent devrait se chiffrer à 2,7 milliards de dollars américains à la conclusion de la transaction.

Vente d'un portefeuille diversifié composé de 25 participations de fonds de société en commandite investissant dans des fonds de rachat nord-américains et européens aux fonds de placement secondaires d'actions de sociétés fermées d'Ares Management et de CVC Secondary Partners, pour un produit net d'environ 1,2 milliard de dollars canadiens. Le portefeuille de participations représente divers engagements principaux et achats secondaires dans des fonds de plus de 10 ans.

Actifs réels

Engagement à investir un montant additionnel de 460 millions d'euros afin de soutenir Nido Living , un exploitant de logements pour étudiants en Europe , dans son acquisition de Livensa Living, une plateforme de logements pour étudiants qui exerce ses activités dans la péninsule Ibérique. À la clôture, Nido deviendra l'un des plus importants exploitants de logements pour étudiants en Europe , avec environ 13 000 lits. Nous avons fait l'acquisition de Nido Living en 2024.

, un exploitant de logements pour étudiants en , dans son acquisition de Livensa Living, une plateforme de logements pour étudiants qui exerce ses activités dans la péninsule Ibérique. À la clôture, Nido deviendra l'un des plus importants exploitants de logements pour étudiants en , avec environ 13 000 lits. Nous avons fait l'acquisition de en 2024. Engagement à investir un montant de 192,5 milliards de yens japonais (1,8 milliard de dollars canadiens) dans Japan DC Partners I LP, un partenariat pour le développement de centres de données géré par Ares Management depuis qu'elle a fait l'acquisition de GCP. Le partenariat soutiendra l'aménagement de trois parcs à grande échelle dans le Grand Tokyo afin de répondre à la demande croissante pour des solutions informatiques et d'IA évolutives.

Vente d'une participation nette de 5,81 pour cent dans l'autoroute express à péage 407 (407 ETR), une autoroute à péage qui s'étend sur 108 km dans la région du Grand Toronto au Canada , pour un produit net d'environ 2,39 milliards de dollars canadiens. Nous continuons de détenir une participation importante dans 407 ETR.

, pour un produit net d'environ 2,39 milliards de dollars canadiens. Nous continuons de détenir une participation importante dans 407 ETR. Vente de notre participation de 50 pour cent dans un portefeuille de sept immeubles de bureaux de grande qualité situés dans l'Ouest canadien à Oxford Properties pour 730 millions de dollars canadiens. Nos investissements initiaux ont été effectués en 2005 et en 2016.

en 2016. Vente de notre participation dans Encino Acquisition Partners (EAP), un important producteur de pétrole et de gaz aux États-Unis, à EOG Resources, qui a fait l'acquisition de la totalité d'EAP, pour un montant de 5,6 milliards de dollars américains, incluant la dette nette d'EAP. Nous détenions notre participation de 98 pour cent depuis 2017.

Faits saillants des transactions réalisées après la fin du trimestre

Conclusion d'une entente définitive visant la vente de notre participation de 49,87 pour cent dans Transportadora de Gas del Peru S.A., qui exploite les principaux pipelines de gaz naturel et de liquides de gaz naturel du Pérou dans le cadre d'une concession à long terme, à des véhicules gérés par EIG. Notre investissement initial a été effectué en 2013. La transaction est assujettie aux conditions habituelles et à l'approbation des organismes de réglementation.

Expansion de la coentreprise axée sur la construction de logements locatifs avec Greystar, un chef de file mondial en matière de gestion immobilière, de gestion des placements et d'aménagement, portant ainsi l'engagement en capital à un total de 1,4 milliard de dollars. Nous détiendrons une participation de 95 pour cent. La coentreprise aménagera une combinaison d'immeubles résidentiels partout aux États-Unis, notamment des logements unifamiliaux individuels, des duplex et des maisons mitoyennes.

Investissement d'un montant de 225 millions de dollars canadiens, en partenariat avec la Deutsche Bank, dans un prêt pour financer 50 pour cent du total des coûts de construction liés à l'agrandissement d'un centre de données à Cambridge , en Ontario , au Canada , afin d'en faire un centre de données à très grande échelle.

, en , au , afin d'en faire un centre de données à très grande échelle. Vente de nos participations de 50 pour cent chacune dans deux actifs immobiliers situés à Birmingham, au Royaume-Uni, soit les centres commerciaux Bullring et Grand Central, à un partenaire de coentreprise, Hammerson Plc. Le produit net de la vente s'est élevé à environ 615 millions de dollars canadiens. Nous avons investi pour la première fois dans Bullring en 2013 et dans Grand Central en 2016.

dans Grand Central en 2016. Investissement d'un montant d'environ 700 millions de dollars américains, en partenariat avec EQT, pour une participation minoritaire dans NEOGOV, un fournisseur de premier plan de logiciels de RH et de conformité

Conclusion d'une entente définitive visant la vente de notre participation de 49 pour cent dans Island Star Mall Developers Private Limited, un programme de placements immobiliers en Inde, à un partenaire de coentreprise, The Phoenix Mills Limited, et à ses filiales. Le produit net s'élèvera à environ 54,5 milliards de roupies indiennes (871 millions de dollars canadiens). La coentreprise a été établie en 2017.

Vente de la participation de 50 pour cent, que nous détenons avec notre partenaire Hermes Real Estate Investment Management, dans le 100 Regent St, un immeuble de bureaux à usage mixte situé à Londres, au Royaume-Uni. Le produit net de la vente s'est élevé à 46 millions de livres sterling. Notre investissement initial a été effectué en 2013.

Engagement à investir un montant de 100 millions de dollars américains dans Glenwood Korea Private Equity Fund III, géré par Glenwood Private Equity. Le fonds ciblera les occasions de placements d'actions de filiales conférant le contrôle sur le marché intermédiaire en Corée du Sud.

Investissement d'un montant de 100 millions de dollars américains, en partenariat avec Clearlake Capital, dans ModMed, un fournisseur de premier plan de solutions de type logiciel-service propres aux spécialités pour les cabinets de médecine ambulatoire

Engagement à investir un montant de 50 millions de dollars américains dans TPG Growth VI, qui investira dans des rachats d'entreprises en croissance de taille moyenne et des occasions de placement dans des actions de croissance, principalement dans les secteurs des soins de santé, des logiciels, des médias numériques et des communications ainsi que des services aux entreprises, et investissement d'un montant de 40 millions de dollars américains, en partenariat avec TPG Growth, dans Cliffwater LLC, un fournisseur de produits d'investissement non traditionnels axés sur le commerce de détail établi aux États-Unis.

Investissement d'un montant de 75 millions de dollars américains, en partenariat avec CVC Capital Partners Asia, dans Aavas Financiers Limited, l'une des plus importantes sociétés de financement du logement abordable en Inde, qui offre des services aux emprunteurs de ménages à faible ou à moyen revenu dans 14 États.

Obtention d'une participation d'environ 13 pour cent dans Bunge, une société mondiale œuvrant dans les secteurs de l'agroentreprise et de l'alimentation, et obtention d'un montant d'environ 0,7 milliard de dollars américains en trésorerie dans le cadre de la conclusion de la fusion de Bunge et de Viterra. Nous avons effectué notre investissement initial dans Viterra en 2016.

Engagement à investir un montant de 125 millions de dollars américains dans TPG Emerging Companies Asia Fund I, géré par TPG Capital Asia, qui investira dans des occasions sur le marché intermédiaire en Asie-Pacifique.

À propos d'Investissements RPC

L'Office d'investissement du régime de pensions du Canada (Investissements RPCMC) est un organisme de gestion de placements professionnel qui gère la caisse du Régime de pensions du Canada dans l'intérêt de plus de 22 millions de cotisants, de cotisantes et de bénéficiaires. Afin de diversifier les portefeuilles d'actifs, nous investissons dans des actions de sociétés ouvertes, des actions de sociétés fermées, des biens immobiliers, des infrastructures, des titres à revenu fixe et d'autres stratégies, notamment des partenariats avec des fonds, partout dans le monde. Investissements RPC a son siège social à Toronto et compte des bureaux à Hong Kong, à Londres, à Mumbai, à New York, à San Francisco, à São Paulo et à Sydney. Sa gouvernance et sa gestion sont distinctes de celles du Régime de pensions du Canada. Investissements RPC n'a pas de lien de dépendance avec les gouvernements. Au 30 juin 2025, la caisse totalisait 731,7 milliards de dollars canadiens. Pour obtenir plus de renseignements, veuillez visiter le site www.investissementsrpc.com ou nous suivre sur LinkedIn , Instagram ou X à l'adresse @CPPInvestments .

Mise en garde

