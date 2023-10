Aisha Yang et Musharaf Syed sont salués pour leurs pratiques de fabrication durables et responsables

VANCOUVER, BC, le 27 oct. 2023 /CNW/ - Aisha Yang et Musharaf Syed, cofondateurs et chefs de la direction de Herbaland Naturals Inc. - le plus grand fabricant de vitamines gélifiées au Canada - ont remporté le titre d'Entrepreneurs de l'année d'EY 2023 du Pacifique. Lors d'une célébration qui s'est déroulée hier soir à Vancouver, ils ont été nommés comme lauréats de la région aux côtés de cinq autres entrepreneurs.

« En tant que premier fabricant de gélifiés nutritifs certifié B Corp au monde, Herbaland met de l'avant des valeurs de développement durable et de responsabilité sociale tout en offrant des produits délicieux orientés vers la santé, explique Anita Chang, directrice du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY du Pacifique. L'engagement de Herbaland visant à offrir un mode de vie sain accessible et agréable se manifeste tant par ses produits véganes et sans gluten que par sa main-d'œuvre diversifiée, qui se compose de gens issus de plus de 20 milieux différents. »

Herbaland s'est engagée dans la voie du développement durable en accordant la priorité à l'environnement et à la collectivité. En avril 2022, Aisha Yang et Musharaf Syed ont transformé l'emballage de leurs gélifiés, passant de bouteilles de plastique à des emballages compostables, fabriqués à base de matériaux naturels et écologiques comme le manioc, la canne à sucre et l'amidon de maïs. Depuis, ils ont permis d'éviter l'enfouissement de plus de dix tonnes de bouteilles de plastique. Ils ont également amorcé une initiative ayant pour but de planter 2,5 millions d'arbres afin de promouvoir l'économie regénérative et de laisser une planète plus saine aux futures générations.

Eux-mêmes issus de l'immigration, Aisha Yang et Musharaf Syed se sont appuyés sur leur entreprise afin de prêter main-forte aux immigrants, la preuve étant qu'un pourcentage substantiel de leur main-d'œuvre de plus de 200 employés se compose de nouveaux arrivants au Canada.

« Grâce à leur entreprise, Aisha Yang et Musharaf Syed ont montré l'exemple et inspiré d'autres entreprises par leurs innovations significatives, et les motivent à transformer les modèles et processus d'affaires traditionnels pour bâtir un monde meilleur, affirme Anita Chang. Ils incarnent l'esprit d'entrepreneuriat qui définit les lauréats de cette année, et je ne saurais être plus fière de célébrer ce groupe de visionnaires qui mènent la charge pour ouvrir la voie au changement social, environnemental et économique positif. »

Les lauréats du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY 2023 du Pacifique :

Wendy Bennison | SAXX

Thomas Martini | Apex Aluminum Extrusions Ltd.

Michael Menzies | The Universal Group

Tamer Mohamed | Aspect Biosystems

Mehar Pratap Singh | ProCogia

Les prochaines étapes

À titre d'Entrepreneurs de l'année d'EY 2023 du Pacifique, Aisha Yang et Musharaf Syed se mesureront aux Entrepreneurs de l'année des Prairies, de l'Ontario, du Québec et de l'Atlantique en vue de remporter le titre d'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada, remis à l'occasion de la célébration qui se tiendra le 30 novembre 2023 à Toronto. En juin 2024, l'Entrepreneur de l'année d'EY 2023 du Canada rivalisera sur la scène mondiale avec ses homologues de plus de 50 pays en vue de décrocher le titre d'Entrepreneur de l'année mondial d'EY à Monaco.

Pour en savoir plus

Suivez @EYCanada et #EOYPacifique sur X (auparavant Twitter) pour tout savoir des actualités du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY. Visitez ey.com/ca/GPE pour en savoir plus sur le programme et obtenir la liste des finalistes ainsi que les dates des célébrations régionales.

À propos du Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY

Le Grand Prix de l'Entrepreneur d'EY braque les projecteurs sur des entrepreneurs de partout au Canada qui maîtrisent le délicat équilibre entre passion, détermination, caractère et compétence pour créer les entreprises qui répondent aux défis les plus complexes et contribuent à bâtir un monde meilleur. En vous inscrivant au programme, vous aurez la possibilité de souligner votre succès avec votre équipe, d'inspirer la prochaine génération d'entrepreneurs et de fréquenter un réseau exclusif mondial de participants au programme qui vous aidera à établir des liens, à favoriser la réussite et à poursuivre votre croissance à long terme.

En 2023, les membres du jury indépendant de la région du Pacifique sont : Ryan Barrington-Foote, président, Jim Pattison Group; Curtis Braber, chef de la direction, BE Power Equipment; Geoff Chutter, chef de la direction, WhiteWater West Industries Ltd.; Abi Coman-Walker, chef de l'exploitation, Acuitas Therapeutics; Kristi Miller, associée directrice, Krystal Growth Partners; Maria Pacella, associée directrice, Pender Ventures; Bill Tam, fondateur et associé directeur, Digital Technology Supercluster.

Cette année, les commanditaires nationaux du programme sont : TSX Inc., Air Canada et Hillberg & Berk. Les commanditaires régionaux pour le Pacifique sont BC Business et Hunt Personnel.

