TORONTO, le 5 déc. 2023 /CNW/ - Les membres d'Unifor qui travaillent pour l'entreprise First Student Inc., qui offre des services de transport scolaire aux écoles de langues anglaise et française de Cornwall et d'Embrun, en Ontario, ont voté à 95 % en faveur de la ratification d'une nouvelle convention collective.

Comité de négociation du First Student Bus d'Unifor (Groupe CNW/Le Syndicat Unifor)

« Je félicite le comité de négociation pour avoir tenu bon et s'être battu pour conclure une entente juste et équitable pour nos membres, a déclaré la présidente nationale d'Unifor, Lana Payne. Les chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires font partie intégrante du système d'éducation public et assument d'importantes responsabilités. Ils méritent une rémunération et des conditions de travail convenables, et cette entente fait avancer les choses dans la bonne direction pour eux. »

Les membres de la section locale 4266 ont voté le 5 décembre sur la dernière entente de principe.

L'unité de 65 membres est composée de chauffeuses et chauffeurs et de deux mécaniciens. L'entente comporte une augmentation salariale de 7,6 %, rétroactive au 1er juillet 2023, et une hausse spéciale de 5 $ l'heure pour les mécaniciens.

Les membres d'Unifor ont négocié le congé marquant la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, ainsi que des clauses de négociation sur la création d'un poste d'intervenante auprès des femmes, d'un poste d'intervenante ou intervenant pour la justice raciale et le congé payé en cas de violence conjugale.

L'allocation d'outillage des mécaniciens a été augmentée et tous les membres de l'unité ont obtenu une augmentation de l'allocation d'habillement.

« Nous nous réjouissons de cette nouvelle entente, a déclaré le président de la section locale 4266 d'Unifor, André Desjardins. Cette entente place nos membres parmi les chauffeuses et chauffeurs les mieux rémunérés de la province, ce qui leur permettra de subvenir aux besoins de leurs familles malgré la hausse de l'inflation. »

Unifor représente 20 000 membres dans le secteur du transport routier, dont plus de 2 000 chauffeuses et chauffeurs d'autobus scolaires.

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Canada, représentant 315 000 travailleuses et travailleurs dans tous les grands secteurs de l'économie. Le syndicat milite pour tous les travailleurs et travailleuses et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au Canada et à l'étranger, et aspire à provoquer des changements progressistes pour un meilleur avenir.

