Les chauffeurs et chauffeuses d'autobus du RTL votent en faveur de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève

LONGUEUIL, QC, le 14 avril 2025 /CNW/ - C'est à une écrasante majorité de 99,03 % que les membres du Syndicat des chauffeurs d'autobus du Réseau de transport de Longueuil (SCFP, section locale 3333), réunis en assemblée générale spéciale hier matin, ont voté en faveur d'un mandat de moyens de pression pouvant aller jusqu'à la grève.

Jusqu'à présent, 27 rencontres de négociation ont eu lieu entre les deux parties, sans qu'une entente ne soit conclue.

« Les défis à la table sont majeurs. Le transport collectif est financé par un gouvernement qui pousse les sociétés de transport à se tourner vers la sous-traitance plutôt que de trouver des solutions à l'interne et de garder un service de qualité pour la population et nous en sommes les premiers témoins à la table de négociation », d'affirmer Marc Gingras, président du SCFP 3333.

Outre la sous-traitance, les enjeux à la table de négociation incluent la qualité des horaires et le maintien du pouvoir d'achat, afin de permettre aux chauffeurs et chauffeuses de faire face à un contexte économique incertain.

« Il y a présentement des chauffeurs qui font du bénévolat en début ou en fin de journée pour récupérer leur voiture avant de rentrer chez eux puisque leur journée ne se termine pas au même endroit que là où elle commence. Ça pourrait être évité. Le message que nous avons reçu de nos membres hier est extrêmement clair : on veut être pris au sérieux. », de conclure le président.

Rappelons que le syndicat représente 714 travailleurs et travailleuses et que la convention collective était échue depuis le 31 décembre 2024.

Comptant 143 000 membres au Québec, le SCFP représente quelque 8700 membres dans le transport terrestre au Québec. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et organismes publics, le transport aérien, le secteur mixte, le transport maritime ainsi que le secteur incendie. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements : Myriam Leduc, Service des communications du SCFP, 514 885-4733