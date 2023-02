Les chauffeurs de la Société de transport du Saguenay acceptent une entente

SAGUENAY, QC, le 15 févr. 2023 /CNW/ - C'est avec satisfaction que le Syndicat des chauffeurs d'autobus de Saguenay (SCFP 3124) annonce l'acceptation d'une nouvelle convention collective. Réunis en assemblée générale le 12 février dernier, les membres avaient entériné dans une proportion de 87 % l'entente intervenue entre le syndicat et l'employeur.

« Nous avons réussi à créer 15 postes additionnels à temps plein tout en nous protégeant contre la sous-traitance. Nous stabilisons l'offre de transport en commun pour les Saguenéens et Saguenéennes et c'est une bonne nouvelle pour toute la population. Au 21e siècle, il n'y a pas de développement durable sans transport public », d'expliquer José-Nicolas Lopez, président du SCFP 3124.

Outre les augmentations salariales, les syndiqué(e)s ont négocié une bonification de leurs différentes primes. Parmi les autres gains, notons la création de plusieurs comités paritaires afin d'améliorer les relations de travail.

Les 110 membres du syndicat ont maintenant en main un contrat de six ans, lequel vient à échéance le 31 décembre 2027. Le dernier était échu depuis le 31 décembre 2021.

