Les chauffeurs de la Société de transport de Laval annoncent une entente de principe

LAVAL, QC, le 29 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les chauffeurs et chauffeuses de la Société de transport de Laval (STL) et la direction de la STL ont conclu une entente de principe tard dans la nuit du 28 avril pour le renouvellement de leur convention collective. Aucune annonce avait été faite car les parties devaient s'entendre sur les derniers détails. Plusieurs moyens de pression ainsi que quelques journées de grève ont été exercés dans le cadre de ces négociations.

« Nous voulons saluer la mobilisation et l'appui de nos membres afin de mener à terme ces pourparlers. L'ensemble des membres était animé par le but de protéger les conditions de travail des personnes salariées, mais aussi d'assurer la pérennité du service de transport public dans notre municipalité », a déclaré Patrick Lafleur, président du Syndicat des chauffeurs de la STL (SCFP 5959).

La grève de la semaine prochaine est donc annulée. Les détails de l'entente ne seront pas rendus publics jusqu'à ce que l'ensemble du règlement soit présenté aux membres. Une assemblée générale sera organisée le 12 mai afin d'entériner le tout. En attendant, le syndicat ne donnera aucune entrevue.

La dernière convention collective des 625 chauffeurs et chauffeuses de Laval est échue depuis le mois d'août 2019.

