Les chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro et agents de station seront en grève les 1er, 8 et 9 novembre 2025

MONTRÉAL, le 22 oct. 2025 /CNW/ - La section locale 1983 du Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP), représentant les 4500 chauffeurs d'autobus, opérateurs de métro, agents de station et chauffeurs du transport adapté de la Société de transport de Montréal (STM), vient tout juste d'envoyer un avis à l'employeur l'avisant de la tenue de journées de grève les 1er, 8 et 9 novembre prochain, une première en 38 ans. Le service de transport adapté sera quant à lui maintenu.

Rappelons que la semaine dernière, des panneaux publicitaires ont été affichés un peu partout dans la ville de Montréal afin d'annoncer une grève imminente, sans toutefois mentionner de date précise. Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises depuis, sans en arriver à une entente.

« Nous avons donné toutes les chances possibles à la négociation. Nous avons privilégié tous les autres moyens de pression imaginables. Malgré nos nombreuses et longues journées de négociation et certaines avancées, force est de constater que l'employeur ne cherche plus de nouvelles solutions pour trouver un terrain d'entente », a déclaré Frédéric Therrien, président du syndicat.

Le syndicat revendique notamment des horaires de travail plus humains et la fin du temps de travail non rémunéré, lequel est encore toléré au sein de cette société de transport public qui relève de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM).

« Nous avons l'intention de continuer à négocier à temps plein au cours des prochaines semaines, mais si une première grève ne donne pas de résultats, il y en aura d'autres. Si on doit se rendre à la grève générale, nous le ferons. Ce n'est pas normal qu'aucune table de négociation ne se règle. Le problème, ça ne peut pas être l'ensemble des syndicats. Il y a un seul dénominateur commun ici, et c'est la STM », a conclu Frédéric Therrien, président du syndicat.

Le SCFP représente plus de 143 000 membres au Québec, dont plus de 8500 dans le secteur du transport terrestre. Il s'agit du plus grand syndicat affilié à la FTQ.

