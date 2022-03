Les employés d'Acadia Toyota ont tenu un vote le lundi 14 mars et ont donné un mandat de grève sans équivoque à leur comité de négociations. L'employeur s'est empressé de revenir à la table des négociations après le vote, mais il n'a pas fondamentalement changé son offre. La concession Moncton Honda a suivi une tendance semblable.

« Une grève est un dernier recours », a déclaré Norbert Levesque, président de Local 4501, qui représente les travailleurs des deux concessionnaires. « Le fait que ces travailleurs soient suffisamment frustrés pour vouloir se battre témoigne de la façon dont ils se sentent traités par leur employeur. »

Les centres de service sont connus pour générer des revenus constants pour les concessionnaires d'automobiles et voient habituellement une augmentation au printemps, car les véhicules y sont apportés pour l'entretien saisonnier, le changement des pneus et les travaux de détails.

« Ces deux employeurs risquent de perdre beaucoup d'activités saisonnières et doivent trouver un moyen de répondre aux préoccupations de leurs travailleurs au sujet de l'équité des horaires de travail, d'une structure d'attribution du travail plus normalisée et de salaires plus élevés, a déclaré Mme MacNeil.

