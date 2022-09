Les changements climatiques et l'éducation au coeur des priorités des jeunes du Québec - Résultats de la consultation nationale MaVoixCompte

MONTRÉAL, le 7 sept. 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) dévoile aujourd'hui les résultats de sa vaste campagne de consultation nationale, MaVoixCompte , menée auprès de 5 000 Québécois.e.s âgé.e.s entre 15 et 35 ans. L'objectif de l'initiative est de permettre aux jeunes du Québec de s'exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux politiques de la province en fonction des 17 objectifs de développement durable de l'ONU (ODD)1.

« Les résultats de MaVoixCompte démontrent que les jeunes sont concerné.e.s par les enjeux de développement durable et ont des idées concrètes et pertinentes pour bâtir un demain plus responsable. Ces données arrivent à un moment clé, à quelques semaines des élections provinciales de cet automne. L'occasion est belle pour les candidat.e.s d'aller à la rencontre des jeunes, d'écouter leurs idées et de mettre en mouvement leurs ambitions », indique Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ.

L'environnement au coeur des priorités

Un des principaux constats de cette consultation est l'importance qu'accordent les jeunes aux mesures visant à combattre les changements climatiques. Près de la moitié (48 %) des répondant.e.s estiment que la lutte contre les changements climatiques est un enjeu prioritaire en matière de développement durable, suivi de près par l'égalité entre les sexes (45 %), l'accès à l'éducation de qualité (42 %) et l'élimination de la pauvreté (41 %).

Pour répondre à l'urgence d'agir face aux changements climatiques, les jeunes proposent des actions gouvernementales précises, en priorisant une meilleure éducation sur les réalités environnementales, une limitation de la pollution industrielle, l'amélioration de la gestion des déchets et l'accès amélioré à de l'énergie verte.

L'égalité entre les sexes est un autre sujet d'importance pour les jeunes. Afin de contrer la discrimination et les inégalités sur le marché du travail, on réclame un accès juste et égal pour les femmes quant à leurs rôles et leurs responsabilités en emploi et la création de systèmes clairs d'équité salariale.

L'éducation est omniprésente dans la consultation et est proposée à de nombreuses reprises comme une solution à plusieurs enjeux de développement durable, comme celui de la pauvreté, de la faim, de la santé, de l'environnement et de la justice.

« Il est clair que les jeunes accordent une très grande importance à l'éducation et à son impact pour bâtir une société durable et plus égalitaire. Toutefois, ils estiment que le système manque de ressources financières et matérielles, et que le soutien scolaire est aléatoire. Selon eux, un changement en profondeur est nécessaire pour s'adapter aux nouvelles réalités sociétales qui commandent des modes d'enseignement alternatifs et la mise en place des programmes aux horaires flexibles », explique Rudy Humbert.

Faits saillants

Autant les hommes que les femmes accordent de l'importance à la lutte contre les changements climatiques et l'accès à de l'éducation de qualité. Toutefois, les femmes (51 %) ont été plus nombreuses à considérer l'égalité des sexes comme enjeu prioritaire, versus les hommes (30 %).

La consommation (35 %) est perçue comme une cause directe et néfaste de la pollution, de dommages infligés à la nature, de surplus de déchets et d'excès de l'utilisation du plastique. Promouvoir l'achat local, le zéro déchet et les produits écologiques sont quelques-unes des solutions proposées par les répondant.e.s pour en contrer les effets.

Après deux ans de pandémie, les jeunes se montrent attentif.ve.s à l'amélioration du système de santé (34 %). Ils préconisent une approche préventive qui valorise l'éducation en matière de santé (habitudes de vie, valorisation de la santé mentale, réduction de la malbouffe), laissant sous-entendre une responsabilisation des individus.

33 % des répondant.e.s ont identifié la paix, la justice et des institutions efficaces comme étant prioritaires.C'est notamment en raison des nombreux conflits et guerres qui sévissent dans le monde. Selon eux, l'inefficacité du système judiciaire, la discrimination (racisme, sexisme, homophobie) et l'augmentation de la violence suggèrent une réforme du système judiciaire, de la police et un meilleur accès à plus de ressources d'aide.

Découvrez les résultats complets en consultant le rapport .

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec et de Ma VoixCompte

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) représente, promeut et défend les carrefours jeunesse-emploi (CJE) auprès des élus et des institutions publiques et privées. Depuis maintenant 25 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. L'organisation regroupe 88 CJE issus de toutes les régions du Québec et à l'ambition que la province devienne une référence dans le soutien continu de ses jeunes. En collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, le RCJEQ assure aussi la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE. www.rcjeq.org

Lancée pour la première fois en 2018, l'initiative MaVoixCompte est une opportunité pour la jeunesse de s'exprimer et de proposer des solutions concrètes sur les enjeux du futur. À compter de 2022, la plate-forme de consultation MaVoixCompte sera active en permanence.

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 100 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, et de l'aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes. www.trouvetoncje.com

Méthodologie

Au printemps 2022, le RCJEQ a conçu et diffusé un sondage en ligne. En parallèle, et avec l'aide de ses partenaires, l'organisme a réalisé des consultations auprès des jeunes de 15 à 35 ans de partout au Québec. Au final, les données incluent également des répondants de moins de 15 ans qui ont adhéré à la démarche. Au total, près de 5 000 jeunes ont participé à l'initiative, soit 2 603 répondants individuels au sondage en ligne et 166 groupes de discussion regroupant plusieurs individus répartis dans les différents CJE à travers le Québec. Pour chacun des 166 groupes, un seul questionnaire a été soumis, représentant les idées prédominantes du groupe. Pour l'analyse des résultats, chaque groupe a été comptabilisé comme un seul répondant, sans attribution de poids. Le RCJEQ a fait appel à l'expertise reconnue de la firme de recherche marketing SOM pour faire l'analyse des données recueillies par le mouvement MaVoixCompte.

