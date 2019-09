Les centres d'excellence mondiaux de prestation de services de CGI en Inde reçoivent la cote de niveau 5, version 2.0, de l'Institut CMMI(MD) pour leurs services de développement d'applications

BANGALORE, Inde, le 19 sept. 2019 /CNW Telbec/ - CGI (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A) a annoncé l'octroi d'une cote de niveau 5, version 2.0, du Capability Maturity Model Integration (modèle intégré d'évolution des capacités) de l'Institut CMMI pour les services de développement d'applications de ses centres d'excellence mondiaux de prestation de services en Inde. Le niveau 5 est la plus haute cote pouvant être attribuée à une organisation en vertu du cadre CMMI (CMMI Framework). En 2018, les centres d'excellence mondiaux de prestation de services de l'Inde ont également obtenu une certification de niveau 5, version 1.3, pour leurs services de gestion d'applications et d'infrastructure. Cette évaluation démontre le haut niveau de maturité des processus soutenant la prestation de services de CGI, ainsi que l'amélioration continue de la culture de CGI en fonction de ses Assises de gestion.

« CGI fait preuve d'un solide engagement envers l'amélioration continue, a affirmé Krishnamurthy Kothandaraman, évaluateur en chef de la certification de l'évolution des capacités CMMI, qui a réalisé l'évaluation des centres mondiaux de prestation de services en Inde de CGI au nom de KPMG. L'amélioration et la gestion d'importantes mesures liées à la prestation de services, telles que l'évaluation de la satisfaction client, la conformité aux niveaux de service et l'utilisation des ressources, ont permis à l'organisation de répondre aux normes attendues lors de l'évaluation de niveau 5, version 2.0, du CMMI. L'entreprise nous en a fait la démonstration grâce à la réalisation de nombreux projets agiles et en cascade ayant recours à des méthodes statistiques et quantitatives. CGI fait partie des premières entreprises situées en Inde à obtenir cette certification grâce à cette approche. »

« Cette évaluation démontre notre engagement envers une prestation de services de grande qualité pour aider nos clients à générer de solides résultats, a affirmé George Mattackal, président des centres d'excellence mondiaux de prestation de services de CGI en Asie-Pacifique. Elle démontre également nos capacités de prestation de services de développement agile et en cascade à l'international. Celles-ci nous permettent de soutenir nos clients afin qu'ils offrent à leurs propres clients les services numériques dont ils ont besoin au sein de ce marché en constante évolution. Être le premier partenaire Scaled Agile® Global Transformation à recevoir une certification de niveau 5 établit l'aptitude de CGI à offrir à d'importantes entreprises complexes et décentralisées des services de grande qualité grâce à des pratiques éprouvées. »

En plus de contribuer à l'évolution des processus, les centres d'excellence mondiaux de prestation de services de CGI en Inde proposent un cadre de gestion complet pour la prestation de services d'application - le Programme d'optimisation des services applicatifs (Application Services Optimisation Programme, ou « ASOP ») - ainsi qu'une plateforme exclusive d'autoconstruction d'assistants intelligents. CGI offre également une plateforme de résolution de problèmes et de surveillance proactive : la plateforme d'automatisation intelligente de CGI.

CGI emploie 14 000 conseillers dans les principales villes de l'Inde et offre un soutien à la prestation mondiale de services de clients partout dans le monde, assurant étroite collaboration, fiabilité, flexibilité, service de qualité supérieure, et, élément essentiel, les résultats escomptés.

