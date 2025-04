Symboles boursiers

FAIRFAX, VA, le 28 avril 2025 /CNW/ - CGI Federal Inc. (CGI), une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis (NYSE: GIB) (TSX: GIB.A), a annoncé aujourd'hui le lancement d'une plateforme de prévention de la fraude, du gaspillage et des abus, une solution transformatrice conçue pour soutenir les organismes du gouvernement fédéral américain à détecter et prévenir de potentiels paiements irréguliers avant qu'ils ne se produisent. Conçue en partenariat avec TrackLight Inc. et soutenue par Amazon Web Services (AWS), la plateforme de prévention combine des capacités d'identification des risques en temps réel, l'analyse de données fondées sur l'intelligence artificielle (IA) et une intégration robuste des services financiers essentiels. La plateforme est désormais offerte aux clients de la solution Momentum de CGI (en anglais) et une intégration aux autres systèmes financiers essentiels sera bientôt disponible.

La plateforme de prévention de la fraude, du gaspillage et des abus de CGI offre une surveillance continue des transactions grâce à des capacités avancées d'analyse des fraudes par l'application de modèles de prédiction entraînés depuis une bibliothèque exhaustive de plus de 3 000 schémas de fraude. Ce processus permet aux organismes fédéraux d'identifier et de prévenir les activités potentiellement frauduleuses le plus tôt possible. La technologie fondée sur l'IA et la bibliothèque exhaustive de dossiers de renseignement en libre accès de TrackLight sont les éléments fondateurs clés de ces capacités. De son côté, AWS offre l'infrastructure sécurisée et évolutive nécessaire pour soutenir les applications essentielles du gouvernement fédéral.

« CGI est dévouée à soutenir l'objectif de l'Administration en matière de prévention de la fraude, du gaspillage et des abus dans l'ensemble du gouvernement fédéral grâce à sa solution novatrice, a indiqué Stephanie Mango, présidente de CGI Federal. Ces capacités réduisent non seulement les pertes financières, mais aident également les organismes à rehausser la confiance du public, respecter les conformités réglementaires ainsi qu'améliorer la prestation de services et les résultats de la mission. »

La solution Momentum de CGI est un système de gestion financière, de budget et d'acquisition de pointe, conçue spécifiquement pour le gouvernement fédéral et utilisée par plus de 180 organismes fédéraux des trois branches du gouvernement. À titre de solution de confiance, Momentum offre un point d'équilibre entre normalisation et flexibilité, ce qui permet aux organismes de respecter les mandats fédéraux avec rapidité et agilité. Elle est conforme au cadre de capacités de gestion financière (FMCF) du département du Trésor, y compris la fonctionnalité définie par le cadre de gestion intégrée d'affaires fédérales (FIBF) pour la gestion financière, en plus d'être disponible sur le site du bureau de gestion de la qualité des services financiers du département du Trésor des États-Unis depuis 2023 (en anglais).

À propos de CGI Federal

CGI Federal Inc. (CGI), une filiale d'exploitation en propriété exclusive de CGI Inc. aux États-Unis, est une entreprise de technologie et de services professionnels de pointe qui soutient les organismes fédéraux des domaines de la défense, des activités civiles, de la santé, de la justice, du renseignement et des affaires internationales. Comptant près de 8 000 professionnels, notre organisation collabore avec nos clients pour moderniser le gouvernement grâce à des solutions technologiques novatrices, des modèles flexibles de prestation de services et un engagement à générer des résultats. Pour de plus amples renseignements, visitez www.cgi.com/mediasolutions (en anglais).

À propos de TrackLight

TrackLight fournit des solutions de détection et de prévention de la fraude fondées sur l'IA. Notre mission est de créer un monde plus sécuritaire et transparent en habilitant les organisations à détecter et prévenir la fraude de façon proactive. La suite de solutions TrackLight comprend la revue diligente, l'analyse du réseau social, l'analyse des fraudes et de grands modèles de langage d'enquête. Les utilisateurs de TrackLight tirent avantage d'évaluation de plus d'un milliard de dossiers de renseignement en libre accès, de plus de 3 000 schémas de fraude et d'une douzaine de grands modèles de langages entraînés par des experts. Pour obtenir davantage d'information, visitez tracklight.ia.

