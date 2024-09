SAINTE-CLAIRE, QC, le 14 sept. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, des milliers d'employés de Prevost, clients, fournisseurs, représentants du gouvernement et dignitaires locaux ont célébré le 100e anniversaire de Prevost. Les célébrations ont eu lieu à Sainte-Claire, la petite ville où Eugène Prévost a fondé l'entreprise en 1924.

Les employés de Prevost célèbrent le 100e anniversaire de l'entreprise à Sainte-Claire (Groupe CNW/Prévost)

« Le succès de Prevost est dû à l'engagement de nos employés et à la fidélité de nos clients, dont plusieurs sont avec nous depuis des générations », a déclaré François Tremblay, président de Prevost et Volvo Group Canada. « L'anniversaire est aussi l'occasion de les reconnaître tout en honorant l'héritage d'Eugène Prévost. »

De plus, au cours de la semaine précédente, 165 propriétaires de maisons motorisées Prevost ont parcouru des centaines, voire des milliers de kilomètres pour se rendre à Québec afin de participer à un rallye de plusieurs jours à l'occasion du 100e anniversaire de Prevost.

L'événement du 14 septembre était le point culminant de neuf mois d'activités qui se sont déroulées à travers le Canada et les États-Unis. La célébration du 100e anniversaire à Sainte-Claire comprenait des visites de l'usine Prevost, des visites du musée Prevost, une apparition spéciale de « Clarisse », ainsi que des plusieurs activités familiales.

Clarisse est une réplique construite à la main de l'autocar à carrosserie en bois qu'Eugène Prévost a fabriqué. Pendant des années, André Turmel, l'un des petits-fils d'Eugène, a rêvé de recréer le tout premier Prevost jamais fabriqué.

À l'approche du 100e anniversaire, la famille a travaillé ensemble pour faire de ce rêve une réalité. Le projet a été un travail d'amour qui a traversé trois générations. Le nom « Clarisse » a été choisi en l'honneur de l'épouse d'Eugène, qui a été sa plus grande admiratrice et son alliée indéfectible.

Par coïncidence, Prevost et Sainte-Claire célèbrent respectivement leurs 100 et 200 ans d'existence. Sainte-Claire a été fondée en 1824, suivie de Prevost un siècle plus tard.

Depuis janvier, Prevost a souligné son 100e anniversaire sur son site Web - Prevostcar.com - et sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube et X. Par le biais de vidéos, d'images, d'histoires et de souvenirs, l'entreprise a capturé l'histoire et l'avenir de Prevost.

Pour plus d'informations sur le 100e anniversaire de Prevost, visitez prevostcar.com.

À propos de Prevost

Depuis un siècle, Prevost propose des solutions d'autocars, auxquelles sont jumelés un engagement immuable envers la qualité, un dynamisme moteur d'innovation et d'amélioration et un dévouement à la sécurité et à la durabilité dans tout ce qu'entreprend ce fleuron québécois. Aujourd'hui, Prevost est l'un des plus importants fabricants nord-américains d'autocars interurbains de prestige, ainsi que le leader mondial en fabrication de maisons motorisées haut de gamme et d'unités mobiles spéciales. Ses clients peuvent compter sur le soutien du plus important réseau de service du secteur de l'autocar, avec des centres de service, appartenant et opérés par le fabricant, situés stratégiquement à travers l'Amérique du Nord et munie d'une équipe de soutien client spécialisée qui cumule plus de 260 ans d'expérience dans le domaine et plus de 50 camionnettes de service mobile. Les installations de fabrication de Prevost sont situées à Sainte-Claire, dans la région de Chaudière-Appalaches.

Prevost fait partie du Groupe Volvo, l'un des principaux fabricants mondiaux d'autocars, d'autobus, de camions, d'équipements de construction, de solutions de motorisation pour applications marines et industrielles et un fournisseur de financement et de services qui augmentent le temps de service et la productivité des clients. Pour plus de renseignements, consultez le www.volvogroup.com.

Source :

Prevost | prevostcar.com

SOURCE Prévost

Pour information : Mathieu Claise, [email protected], 418 265-2512