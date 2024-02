Les CCTT se mobilisent pour créer une escouade bioalimentaire

QUÉBEC, le 8 févr. 2024 /CNW/ - Le Réseau des CCTT et les 12 centres collégiaux de transfert technologiques et de pratiques sociales novatrices spécialisés dans le domaine bioalimentaire, sont fiers d'annoncer la création d'une nouvelle escouade. Visant à accélérer l'innovation technologique et sociale au sein de la filière bioalimentaire, l'escouade souhaite intervenir sur des enjeux transversaux et complexes mettant à contribution plusieurs maillons et acteurs de la chaine de valeur de ce secteur névralgique pour le développement socioéconomique du Québec. Rappelons que le concept novateur des escouades provient d'une volonté commune des CCTT de mutualiser leurs expertises afin d'offrir des pistes de solutions concrètes et adaptées aux grands défis du Québec et du Canada.

« Les membres du Réseau des CCTT ont développé, au cours des dernières années, un réflexe de collaboration impressionnant afin de mettre en commun leurs expertises, leurs équipements et leur savoir-faire aux services des PME et de leurs industries. On connait tous le proverbe qu'il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une… alors imaginez dans 12! », affirme Michel Lesage, président-directeur général du Réseau des CCTT.

L'escouade bioalimentaire s'investira dans des projets qui améliorent la production ainsi que les nouveaux procédés appliqués en transformation bioalimentaire. En facilitant la réalisation de projets structurants touchant notamment la décarbonation, la circularité dans le secteur bioalimentaire, les produits biosourcés et les nouveaux aliments ainsi que l'autonomie et la sécurité alimentaires, ce groupe d'intervention possèdera tous les outils permettant d'être un partenaire de choix pour mener une innovation jusqu'au marché.

« L'innovation et la recherche appliquée sont des leviers de développement incontournable pour relever les défis d'aujourd'hui. Les dernières années ont démontré l'importance d'avoir une plus grande autonomie alimentaire en soulevant différentes problématiques. Les angles d'interventions sont nombreux pour mettre en place des solutions alliant transport, développement durable, biodiversité, conformité réglementaire, économie circulaire et bien d'autres spécialisations. L'escouade bioalimentaire possède une large gamme d'expertises de pointe permettant d'atteindre les plus hauts standards de l'industrie, et ce, sur toute la chaine de valeur. C'est en soutenant l'innovation de la terre et de la mer jusqu'à l'assiette des consommateurs qu'on atteindra ces objectifs collectifs. » souligne avec passion Marie-Pierre Dufresne, présidente de l'escouade bioalimentaire et directrice générale de Biopterre - CCTT en développement de bioproduits.

À propos du Réseau des CCTT

Le Réseau des CCTT est le regroupement de 59 centres collégiaux de transfert de technologies et de pratiques sociales novatrices (CCTT). Chaque CCTT possède une expertise unique permettant d'accompagner adéquatement une organisation dans son processus d'innovation. Que ce soit en aide technique, en recherche appliquée, en demande d'information ou encore pour une formation sur l'utilisation de nouveaux procédés ou appareils, les 2 400 experts et expertes du Réseau des CCTT sont en mesure de proposer des solutions adaptées au milieu preneur.

Pour consulter la liste complète de nos CCTT : https://reseaucctt.ca/centres

À propos de l'escouade bioalimentaire

L'escouade bioalimentaire du Réseau des CCTT regroupe plusieurs centres aux expertises complémentaires ; des experts qui forment une équipe pluridisciplinaire inestimable pour la réalisation de projets qui améliorent la production à valeur ajoutée et les nouveaux procédés appliqués en transformation bioalimentaire.

Agrinova - CCTT en agriculture

Biopterre - CCTT en développement de bioproduits

CÉPROCQ - CCTT en procédés chimiques

CETAB+ - CCTT en agriculture biologique et de proximité

Cintech - CCTT en agroalimentaire

CISA - CCTT d'innovation sociale en agriculture

CNETE - CCTT en électrochimie et technologies environnementales

CTEAU - CCTT en technologies de l'eau

Écofaune boréale - CCTT en innovation écoresponsable du secteur du cuir, fourrure et produits dérivés

ITEGA - CCTT en emballage et génie alimentaire

Merinov - CCTT en pêche, aquaculture, transformation et valorisation des produits aquatiques

Optech - CCTT en optique-photonique

Pour en savoir plus sur l'escouade bioalimentaire : https://reseaucctt.ca/escouade/bioalimentaire

